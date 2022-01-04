Башня «Дженга» упала на голову женщины

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«Дженга» является крайне популярной и увлекательной настольной игрой, где нужно вытаскивать деревянные брусочки из башни. Одной из поклонниц этой игры не повезло. Падающая башня упала прямо ей на голову.
Родственники из Лексингтона (Кентукки, США) никогда не прочь собраться вместе и приятно провести время за семейными играми.
Вот только на сей раз забава под названием «Дженга» пошла не по плану. Участникам нужно было построить как можно более высокую башню из деревянных блоков. Естественно, конструкция, которая становилась всё выше, теряла такое важное качество, как устойчивость. В том, что устойчивость действительно важна, убедилась одна из играющих женщин.
Вот только на сей раз забава под названием «Дженга» пошла не по плану. Участникам нужно было построить как можно более высокую башню из деревянных блоков. Естественно, конструкция, которая становилась всё выше, теряла такое важное качество, как устойчивость. В том, что устойчивость действительно важна, убедилась одна из играющих женщин.
Накренившаяся и рассыпавшаяся башня рухнула бедной даме прямо на голову. Произошёл как раз тот случай, когда окружающие не знали, то ли смеяться над казусом, то ли сочувствовать пострадавшей.
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