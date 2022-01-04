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Башня «Дженга» упала на голову женщины

Башня «Дженга» упала на голову женщины (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 09:15
Метки: башня   в мире   видео   дженга   игра   люди   фейл   
550
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«Дженга» является крайне популярной и увлекательной настольной игрой, где нужно вытаскивать деревянные брусочки из башни. Одной из поклонниц этой игры не повезло. Падающая башня упала прямо ей на голову.

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Метки: башня   в мире   видео   дженга   игра   люди   фейл   
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834
WORLD 44 минуты назад
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38
Капитан ФСБ 47 минут назад
Были бы мозги,было б сотрясение
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61k
Опиум для народа Час назад
Ох"енно интеллектуальная игра ,неудивительно что она "крайне популярна"...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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