Башня «Дженга» упала на голову женщины

Родственники из Лексингтона (Кентукки, США) никогда не прочь собраться вместе и приятно провести время за семейными играми.



Вот только на сей раз забава под названием «Дженга» пошла не по плану. Участникам нужно было построить как можно более высокую башню из деревянных блоков. Естественно, конструкция, которая становилась всё выше, теряла такое важное качество, как устойчивость. В том, что устойчивость действительно важна, убедилась одна из играющих женщин.