39 фотографий о том, насколько удивителен и разнообразен наш мир

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Мир поистине полон чудес - и созданных природой, и созданных руками человека. Он не перестает нас радовать каждый день - особенно если вы настроены на то, чтобы радоваться и восхищаться.
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4. Бобби Фишер в 1964 году играл одновременно с 50 соперниками. На этом конкретном сеансе одновременной игры он выиграл 47 матчей, сыграл вничью два и проиграл один
6. У президента Линдона Б. Джонсона была машина для занятий водным серфингом. Он пугал этим гостей
7. Персидская ковровая карта. Персидские ковры классифицируются по регионам. Каждый регион Ирана имеет свой стиль
8. Когда в 2001 году в Сиэтле произошло землетрясение магнитудой 6,8, владелец магазина Джейсон Уорд обнаружил, что оно создало эту картину в песочном маятнике
15. 2500-летний австралийский антарктический бук в древнем тропическом лесу на юго-востоке Австралии
16. Самая большая зарегистрированная в Мексике плантация марихуаны была спрятана у всех на виду под черным брезентом в пустыне (300 акров)
17. Агроном использовал ночные набеги этого медведя в качестве определительного теста, какой сорт меда лучший
В многочисленных двойных слепых испытаниях медведь всегда предпочитал редкий и дорогой анзерский мед; за ним следовал каштановый, цветочный и сосновый.
18. Из-за локдауна в прошлом году Гималаи были видны почти за 200 км в Сахаранпуре, Индия, впервые за 30 лет
19. В Пакистане есть баньяновое дерево, которое заковано в цепи и официально арестовано с 1898 года
Его "арестовали", когда Джеймс Сквид, британский офицер, находясь в подпитии, решил, что дерево собирается на него напасть.
21. Сейчас в космосе находится в общей сложности 11 человек, это больше всего со времен запуска шаттлов
28. Незаконченный индийский индуистский храм VII века. Строение было высечено целиком в гигантской скале. Подобно храму Кайлаша, который был построен столетием позже
37. Заброшенные дома шахтеров в сланцевом карьере в Сноудонии, Северный Уэльс. Карьер был закрыт в 1969 году из-за упадка промышленности
38. Астрофотограф отъехал на 300 км от городского светового загрязнения, чтобы сделать этот снимок галактики Андромеды
Источник: — переведено специально для fishki.net
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