39 фотографий о том, насколько удивителен и разнообразен наш мир

Мир поистине полон чудес - и созданных природой, и созданных руками человека. Он не перестает нас радовать каждый день - особенно если вы настроены на то, чтобы радоваться и восхищаться.

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1. Камуфляж этого геккона делает его похожим на сухой лист 0 Источник:

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2. Необычная машина на стоянке 0 Источник:

3. Настоящий Mercedes Benz G-Класс в смоле, в подвешенном виде 0 Источник:

4. Бобби Фишер в 1964 году играл одновременно с 50 соперниками. На этом конкретном сеансе одновременной игры он выиграл 47 матчей, сыграл вничью два и проиграл один 0 Источник:

5. Трейлер с сотней колес, перемещающий массивные части морской нефтяной вышки 0 Источник:

6. У президента Линдона Б. Джонсона была машина для занятий водным серфингом. Он пугал этим гостей 0 Источник:

7. Персидская ковровая карта. Персидские ковры классифицируются по регионам. Каждый регион Ирана имеет свой стиль 0 Источник:

8. Когда в 2001 году в Сиэтле произошло землетрясение магнитудой 6,8, владелец магазина Джейсон Уорд обнаружил, что оно создало эту картину в песочном маятнике 0 Источник:

9. "Зажигалка" возрастом 3500 лет, найденная среди вещей Тутанхамона 0 Источник:

10. Интерьер книжного магазина Zhongshuge Bookstore в Дуцзянъяне, Китай 0 Источник:

11. Леопон - это гибрид леопарда и львицы 0 Источник:

12. Апокалипсис прекрасен в это время года (Бразилия) 0 Источник:

13. Бангладеш. Мальчик спасает олененка, чуть не утонувшего после разлива реки 0 Источник:

14. Вот такая чистая вода в Гималаях 0 Источник:

15. 2500-летний австралийский антарктический бук в древнем тропическом лесу на юго-востоке Австралии 0 Источник:

16. Самая большая зарегистрированная в Мексике плантация марихуаны была спрятана у всех на виду под черным брезентом в пустыне (300 акров) 0 Источник:

17. Агроном использовал ночные набеги этого медведя в качестве определительного теста, какой сорт меда лучший 0 Источник: В многочисленных двойных слепых испытаниях медведь всегда предпочитал редкий и дорогой анзерский мед; за ним следовал каштановый, цветочный и сосновый.

18. Из-за локдауна в прошлом году Гималаи были видны почти за 200 км в Сахаранпуре, Индия, впервые за 30 лет 0 Источник:

19. В Пакистане есть баньяновое дерево, которое заковано в цепи и официально арестовано с 1898 года 0 Источник: Его "арестовали", когда Джеймс Сквид, британский офицер, находясь в подпитии, решил, что дерево собирается на него напасть.

20. Действительно маленькая скульптура 0 Источник:

21. Сейчас в космосе находится в общей сложности 11 человек, это больше всего со времен запуска шаттлов 0 Источник:

22. Стокгольмская телефонная башня с примерно 5 500 телефонными линиями, 1890 год 0 Источник:

23. Желудевый дятел и его запасы 0 Источник:

24. Огромный аммонит, обнаруженный недалеко от Ферни, Британская Колумбия, в 1947 году 0 Источник:

25. Озеро Бальденейзее в Эссене, Германия 0 Источник:

26. Две розы в одной 0 Источник:

27. Домик из картона и термопластичного клея 0 Источник:

28. Незаконченный индийский индуистский храм VII века. Строение было высечено целиком в гигантской скале. Подобно храму Кайлаша, который был построен столетием позже 0 Источник:

29. Фотография взлетающего самолета с длинной выдержкой 0 Источник:

30. Мост Сторсейсундет в Норвегии 0 Источник:

31. Устройство Game Boy, пережившее войну в Персидском заливе (1991) 0 Источник:

32. Енот-альбинос 0 Источник:

33. Молодые осьминоги: еще в яйцах 0 Источник:

34. Действительно хорошо замаскированная сова 0 Источник:

35. Краснохвостый черный какаду 0 Источник:

36. Стрит-арт в Берлине 0 Источник:

37. Заброшенные дома шахтеров в сланцевом карьере в Сноудонии, Северный Уэльс. Карьер был закрыт в 1969 году из-за упадка промышленности 0 Источник:

38. Астрофотограф отъехал на 300 км от городского светового загрязнения, чтобы сделать этот снимок галактики Андромеды 0 Источник: