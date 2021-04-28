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39 фотографий о том, насколько удивителен и разнообразен наш мир

39 фотографий о том, насколько удивителен и разнообразен наш мир (40 фото)

Автор:
28 апреля 2021 13:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   познавательно   природа   удивительные кадры   удивительный мир   уникальные   чудеса   
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40
Мир поистине полон чудес - и созданных природой, и созданных руками человека. Он не перестает нас радовать каждый день - особенно если вы настроены на то, чтобы радоваться и восхищаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   познавательно   природа   удивительные кадры   удивительный мир   уникальные   чудеса   
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