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Мир мог быть не таким ярким, если бы они сделали аборт

Мир мог быть не таким ярким, если бы они сделали аборт (23 фото + 2 видео)

Автор:
01 февраля 2022 21:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Селин Дион   аборт   бибер   бочелли   джек Николсон   джобс   криштиану роналду   шер   
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Аборт — одна из тем, которая всегда будет вызывать дискуссию в обществе. Всегда будут противники этого решения и те, кто будет считать, что у каждой женщины должно быть право выбора.

В качестве одного из аргументов в споре "а что, если бы мать Гитлера сделала бы аборт?"


Противники абортов, в свою очередь, могут привести в пример истории звезд, которые могли не появиться на свет, если бы все-таки их матери решили сделать аборт.

Канадская певица Селин Дион, известная по саундтреку к фильму Титаник, могла и вовсе не появиться на свет.

Тереза Тангуэй-Дион вместе со своим мужем Адемаром Дион были верующими и небогатыми людьми, что не помешало им воспитать 13 детей.

Селин была 14-м ребенком. Первой мыслью, когда Тереза узнала, что находится в положении, был аборт. Женщина, прежде чем принять окончательное решение, обратилась за советом к священнику. Тот сказал ей, что она не вправе решать, лишать ли жизни человека или нет, и что нельзя идти наперекор природе. В итоге родилась Селин, которая была также любима, как и ее братья и сестры.

В 2020 году матери Селин Дион не стало, она ушла из жизни в кругу семьи на 92 году жизни.

"Моя мама была потрясающей женщиной. Вместе с отцом они воспитали 14 детей. У нас никогда не было много денег, но наш дом был полон любви и привязанности друг к другу", — заявила певица в интервью после смерти своей матери.

Благодаря Терезе певица полюбила музыку, ведь даже первую песню ей написала Тереза, которая любила музыку и тоже прекрасно пела.

Другой канадский поп-певец, Джастин Бибер, также мог не появиться на свет. В молодости мать поп-исполнителя злоупотребляла алкоголем и наркотиками. В семнадцать лет Патриция узнала, что беременна. Отцу Бибера, Джереми, было не больше, чем его матери.

Родители и врачи отговаривали от аборта. Пара рассталась, когда ребенку было совсем немного. Несмотря на то, что Бибер рос в неполной семье, певец и сам является противником абортов.

Впоследствии мать певца смогла неплохо заработать благодаря популярности своего сына. Она спродюсировала несколько документальных фильмов о Бибере и написала книгу. На удивление, у певца лучше взаимоотношения с отцом, нежели с матерью.

Джастин часто общается с Джереми, и он поддерживает его стремления и любовь к музыке.


Мать американской певицы Шер, Джорджия Холт, отказалась делать аборт лежа на кушетке врача в самый последний момент.

Сделать аборт ее уговаривала мать и тот факт, что она собиралась разводиться с отцом Шер Джоном Саркисяном.

Решение было логичным, ведь девушке на тот момент только исполнилось 18 лет. Однако что-то заставило Джорджию одуматься, и в итоге на свет все-таки появилась "королева" поп музыки Шер, исполнительница таких мировых хитов, как "I Got You Babe" и "Believe", обладательница “Оскара”, “Золотого глобуса”, “Грэмми”, “Золотой пальмовой ветви” и кучи других профессиональных наград.


Джек Николсон до 37 лет думал, что его родителями были его бабушка и дедушка. Все дело в том, что Джун Фрэнсис Николсон родила его в семнадцать лет, несмотря на уговоры родителей сделать аборт.

Джун все же решилась рожать, а после отдала на воспитание Джека своим родителям, Джону Джозефу Николсону и Этель Мэй Николсон. Правда раскрылась слишком поздно, в 1974 году репортер журнала Time раскрыл тайну о его настоящей матери. На тот момент его старшая сестра Джун, которая и является его биологической матерью, была мертва. Она скончалась от рака в 1963 году.


5 февраля 1985 года в столице португальского региона Мадейры в бедной многодетной семье родился Криштиану Роналду - один из самых лучших футболистов современности и в целом в истории футбола.

Сейчас его жизнь похожа на сказку, которую, безусловно, спортсмен создал благодаря своим усилиям и стараниям. Его детство было бедным, а мать, которая уже тогда воспитывала трех детей, призналась, что думала об аборте. Об этом она заявила в документальном фильме про звезду мирового футбола.

Врачи заявили, что операцию по прерыванию беременности женщина бы не пережила.


Когда Эди Бочелли была в положении, она перенесла удаление аппендицита. Врачи ей рекомендовали прервать беременность, так как была высока вероятность, что ребенок родится не здоровым.

Истинная католичка отказалась делать аборт, в итоге на свет появился Андреа Бочелли. У известного певца была врожденная глаукома и не помогли даже несколько десятков операций, Андреа потерял зрение в 12 лет. Бочелли считает свою мать истинным примером, ведь ее непростое решение позволило жить счастливой жизнью, пусть и с инвалидностью.


Но каким был бы мир, если бы 24 февраля 1955 года не родился этот человек? Родители биологической матери Джобса требовали от нее избавиться от ребенка, иначе они лишат ее наследства.

Однако Джоан решила родить ребенка и отдать его в приемную семью. И при этом не абы кому, она хотела, чтобы у будущих родителей было высшее образование.

Но у Пола Джобса и Клары Джобс его не было, поэтому Джоан не хотела отдавать своего сына именно им. Она согласилась лишь при одном условии — будущие родители дали письменное обещание оплатить ее ребенку учебу в колледже. Так и случилась судьбоносный поворот, который привел Стивена Пола Джобса в дом на Крист-драйв в Лос-Альтосе, где он вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэном основал компанию Apple Computer.

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Метки: Селин Дион   аборт   бибер   бочелли   джек Николсон   джобс   криштиану роналду   шер   
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12k
Александр 43 минуты назад
Не было бы этих, были бы другие.
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61k
Опиум для народа 12 минут назад
Серьёзно? Бибер, Шер, Селин Дион (с её одной ПОПУЛЯРНОЙ песней)?
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31k
Минчанин 20 минут назад
Мир был бы точно таким же, если бы никого из этих людей не было.
Практически ничего бы не изменилось.
Были бы не эти артисты, певцы изобретатели - так другие бы заняли эту нишу. Не менее талантливые, а, может, и более.

Роль личности в истории - незначительна на фоне тех процессов, которые протекают в обществе, науке, искусстве.

И то же самое касается любых исторических личностей. Не было бы Гитлера, был бы какой-нибудь "Гислер" - и Вторая мировая всё равно бы началась и привела бы к огромным жертвам. Не в 1939 так в 1949.

Возможно, изменения на коротком отрезке истории в таком случае казались бы весомыми (стоит вспомнить целый пласт книжек про "попаданцев". который был некогда популярен), но, на большем историчесом отрезке эти изменения в принципе были бы минимальны.

и - это про важнейшие исторические слобытия. А тут - какие-то певцы, артисты и так далее.
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34
dmitry 23 минуты назад
Если бы сделали, если бы не сделали... Да блин, если бы у бабушки был йух, то она была бы дедушкой. Население Земли восемь миллиардов, были бы другие. Но вот матери Джастина Бивера действительно аборт был необходим. Сейчас предлагают кастрировать насильников. А почему? Вдруг они присунут, бах - ещё один Эйнштейн родился. Всё всегда познается в сравнении. Сколько родилось и выросло действительно интересных людей, и сколько воров, насильников и убийц. Уверен, большинство последних, и пример - исламский мир. У них в семьях минимум по пять детей. Сколько среди них ученых, писателей музыкантов, и сколько бойцов ИГ. Если передо мной станет выбор между безопастностью и нытьем Джастина Бивера, я выберу первое.
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2k
Артур Будкин 36 минут назад
и? у них же у всех был выбор- делать или нет, решили не делать и это их выбор. выбор и должен быть, а при запрете, выбора уже как-бы и не остается
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3k
RomaXz 36 минут назад
Если бы, если бы...
Пост ни о чём.
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46
Аванес Мефодиевич 37 минут назад
Какая бредовая икс-на! Автор, коньчай бухать и херотень выискивать на просторах незалежной.
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450
Шурман 42 минуты назад
Вот здесь родители ошиблись :) нужно было делать :)
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