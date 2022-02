Мир мог быть не таким ярким, если бы они сделали аборт

Решение было логичным, ведь девушке на тот момент только исполнилось 18 лет. Однако что-то заставило Джорджию одуматься, и в итоге на свет все-таки появилась "королева" поп музыки Шер, исполнительница таких мировых хитов, как "I Got You Babe" и "Believe", обладательница “Оскара”, “Золотого глобуса”, “Грэмми”, “Золотой пальмовой ветви” и кучи других профессиональных наград.