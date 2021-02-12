Шер и Джин Симмонс: дьявольский роман

Когда знаменитая актриса Шер и один из лидеров The Kiss, "Демон" Джин Симмонс закрутили роман, никто особенно не удивился. Симмонс не зря носил "демонический" псевдоним, а сама Шер не только сыграла дьяволицу в "Иствикских ведьмах", но и сама была та еще чертовка!
Несмотря на то, что в 1970-х и Симмонс, и Шер были чрезвычайно популярны, они вращались в разных кругах. Знакомством они обязаны общим политическим взглядам илюбви сына Шер, Чеза Боно, к группе Kiss. В начале 1978-го года Шер и Симмонс были на благотворительном вечере в пользу предвыборной кампании тогдашнего губернатора Калифорнии Джерри Брауна, и Чез, пришедший с матерью, уговорил ее попросить у Симмонса автограф.
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В 1979 году роман Шер и Симмонса был в разгаре. Шер, к тому времени успевшая дважды побывать щамужем и дважды развестись, говорила, что этот роман - "лучшие отношения, что у меня были". Ни один из них не хранил верность апртнеру. Рассказывая о том, как возлюбленный проводит время на гастролях, Шер спокойно рассказывала: "Он может провести время с женщиной и даже оставить ее на ночь, но утром он выпроводит ее, чтобы спокойно заняться своими делами". Сама Шер тоже не теряла время в разлуке зря, но всегда признавалась: "Джин - единственный, кого я по-настоящему люблю".
Симмонс тоже не стеснялся в выражении чувств к Шер. "Шер нереальная, она сводит меня с ума, - признавался рокер. - Она - моя первая любовь. Шер - чистейшая душа, она никогда никому не делала зла".
Шер и Симмонс жили вместе, и музыкант даже занимался воспитанием детей Шер. Но все изменилось, когда Симмонс встретил свою следующую любовь - Дайану Росс. По признанию Симмонса, он начал встречаться с Дайаной еще во время своего романа с Шер, которая их и познакомила. Позднее в интервью музыкант рассказал: "На рождество я спросил Шер, что купить ей в подарок. Она сказала: "Позвони Дайане Росс - она моя лучшая подруга, и она тебе расскажет, что мне нравится". Я позвонил Дайане, и мы пошли по магазинам. У нас очень быстро вспыхнули чувства, и мы стали встречаться. Кажется, после этого Дайана и Шер больше не общались".
Симмонс и Росс встречались два года. Шер же уже через несколько месяцевпереключилась на следующего рокера, Леса Дудека. Вопреки заявлениям Симмонса, Шер и Дайана Росс остались подругами. Да и самого Симмонса до сих пор связывает с Шер нежная дружба.
Нет, коронавирус тут ни при чем: просто в 1979-м Симмонс никогда не появлялся на публике с открытым лицом, если на нем не было сценического грима.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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