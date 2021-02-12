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Шер и Джин Симмонс: дьявольский роман

Шер и Джин Симмонс: дьявольский роман (15 фото)

Автор:
12 февраля 2021 18:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: The Kiss   Джин Симмонс   звезды   знаменитости   роман   фотороман   шер   шоу бизнес   
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15
Когда знаменитая актриса Шер и один из лидеров The Kiss, "Демон" Джин Симмонс закрутили роман, никто особенно не удивился. Симмонс не зря носил "демонический" псевдоним, а сама Шер не только сыграла дьяволицу в "Иствикских ведьмах", но и сама была та еще чертовка!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: The Kiss   Джин Симмонс   звезды   знаменитости   роман   фотороман   шер   шоу бизнес   
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6  комментариев
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2k
Владимир 3 часа назад
святое дело-баб любить...
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Валерий 47 минут назад
нет покоя стебанутым.
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Frank Borman 2 часа назад
Армянки, они вообще горячие бабы. А когда встречаются армянка и выроодок-дегенерат, это вообще гремучая смесь.
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maclay 2 часа назад
Когда рожа крива, но много бабла - можешь считать себя секс-символом !
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Сергей maclay 2 часа назад
А когда и денег нет, начинаешь подобные сентенции в комментариях писать?
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maclay Сергей Час назад
Зачем вы так о себе ! Всё будет у вас хорошо ещё (может быть) !
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