Шер и Джин Симмонс: дьявольский роман

Шер и Симмонс жили вместе, и музыкант даже занимался воспитанием детей Шер. Но все изменилось, когда Симмонс встретил свою следующую любовь - Дайану Росс. По признанию Симмонса, он начал встречаться с Дайаной еще во время своего романа с Шер, которая их и познакомила. Позднее в интервью музыкант рассказал: "На рождество я спросил Шер, что купить ей в подарок. Она сказала: "Позвони Дайане Росс - она моя лучшая подруга, и она тебе расскажет, что мне нравится". Я позвонил Дайане, и мы пошли по магазинам. У нас очень быстро вспыхнули чувства, и мы стали встречаться. Кажется, после этого Дайана и Шер больше не общались".