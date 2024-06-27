Селин Дион показала, как переживает приступы страшной болезни

25 июня на канале Prime Video вышел документальный фильм I Am: Céline Dion. Певица уже много лет страдает от неизлечимого неврологического заболевания — синдрома скованности мышц. В фильме есть эпизод, в котором показан мучительный приступ болезни, похожий на припадок. На это больно смотреть.
В душераздирающем фрагменте 56-летняя певица корчится от боли на смотровом столе. Пытаясь облегчить мышечные спазмы, медики вводят ей назальный спрей с бензодиазепином. Тяжелый приступ длится восемь минут, и в течение этого времени Селин Дион кричит и плачет. В этом состоянии она совершенно беспомощна.
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«Каждый раз, когда случается что-то подобное, ты чувствуешь себя так неловко и так... я не знаю, как это выразить, просто... ну, знаете, как будто не можешь контролировать себя, — говорит Селин. — Я все еще вижу себя танцующей и поющей. Я всегда нахожу план "Б" и план "В", понимаете. Это я. Если я не могу бегать, я буду ходить. Если я не могу ходить, я буду ползать. Но я не остановлюсь. Я не остановлюсь».
Режиссёр фильма Ирен Тейлор призналась, что у нее были сомнения по поводу того, стоит ли снимать такой эпизод и включать его в картину. Она рассказала, что Селин сама настояла на том, чтобы рассказ о ней и ее болезни шел без прикрас, и захотела сохранить 8-минутную сцену приступа.
«После того как произошел этот эпизод, и она пришла в себя, она спела прекрасную песню и ушла в очень приподнятом настроении, — продолжает Ирен. — Хотите верьте, хотите нет, так и было».
«И она попросила меня не волноваться о том, что случилось. Сказала, что все в порядке и неважно, как она выглядела в момент припадка со стороны. Главное — показать правду. Поэтому мы в конечном итоге включили этот эпизод в фильм. Она не хотела, чтобы мы что-то меняли. Я бы никогда не показала этот момент, если бы она этого не хотела, это чистая правда, это слишком личное».
Селин Дион сообщила о том, что у нее диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание, в декабре 2022 года. В связи с этим она отменила свое мировое турне. Болезнь мучает ее уже 17 лет, постепенно прогрессируя, но певица от всех это скрывала.
«Это нечестно по отношению к вам — продолжать откладывать концерты, и, хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы отменим все сейчас, пока я не буду действительно готова снова выйти на сцену», — сказала она, отменяя все выступления.
Тем не менее, 4 февраля на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми» Селин Дион ошеломила весь мир, выйдя на сцену в сопровождении своего сына Рене-Шарля, чтобы вручить последнюю награду вечера.
В тот момент она эмоционально сказала зрителям: «Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца. Те, кому посчастливилось присутствовать на церемонии вручения премии "Грэмми", никогда не должны принимать как должное ту огромную любовь и радость, которую музыка приносит в нашу жизнь и в жизнь людей по всему миру. Мне очень приятно вручать премию "Грэмми", которую 27 лет назад мне вручили две легенды — Дайана Росс и Стинг».
Синдром скованности мышц (Stiff Person Syndrome, SPS) — это неврологическое заболевание с аутоиммунными признаками. Симптомы включают мышечные спазмы, повышенную ригидность, изнурительную боль и хроническое беспокойство. Мышечные спазмы могут быть настолько сильными, что могут вывихнуть суставы и даже сломать кости.
У большинства людей, страдающих от SPS, наблюдается ухудшение с течением времени. Мышечная скованность и спазмы усиливаются. Кроме того, скованность может в разной степени затрагивать конечности.
Могут начаться проблемы с ходьбой, люди становятся более склонными к падениям и травмам. Может потребоваться использование различных вспомогательных устройств, включая ходунки или инвалидное кресло.
Другие менее распространенные симптомы заболевания включают одышку или ощущение, что для дыхания требуется больше усилий. Некоторые пациенты отмечают спазмы лица или изменение аппетита.
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Синдром мышечной скованности — крайне редкое заболевание (примерно 1 на 1 000 000 человек в общей популяции).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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