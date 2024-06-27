Селин Дион показала, как переживает приступы страшной болезни

Режиссёр фильма Ирен Тейлор призналась, что у нее были сомнения по поводу того, стоит ли снимать такой эпизод и включать его в картину. Она рассказала, что Селин сама настояла на том, чтобы рассказ о ней и ее болезни шел без прикрас, и захотела сохранить 8-минутную сцену приступа.

«После того как произошел этот эпизод, и она пришла в себя, она спела прекрасную песню и ушла в очень приподнятом настроении, — продолжает Ирен. — Хотите верьте, хотите нет, так и было».