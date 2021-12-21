11 классных детективных фильмов и сериалов

Захватывающий детектив - отличная зарядка для мозга.
Это третья режиссёрская работа Шона Пенна и второй фильм Пенна, в котором играет Джек Николсон.
Николсон здесь в роли детектива, который вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию, даёт родителям жестоко убитой девочки обещание, что найдёт убийц во что бы то ни стало.
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Фильм Клинта Иствуда по роману американского писателя Денниса Лихейна (по его книгам также поставлены "Остров проклятых" Скорсезе и "Прощай, детка, прощай" Бена Аффлека).
Детство трёх неразлучных друзей заканчивается, когда одного из них похищают педофилы. Через 30 лет повзрослевшие друзья снова объединяются, но на этот раз не ради игры в бейсбол, а чтобы найти убийцу дочери Джимми, которому в 11 лет чудом удалось убежать из педофильского плена. Друзей играют Кевин Бейкон, Тим Роббинс и Шон Пенн.
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Пародия на классические детективы по сценарию великого Нила Саймона (автора "Странной парочки", "Милой Чарити" и "Босиком по парку"). В поместье по приглашению Лайонела Твейна (его играет писатель, автор "Завтрака у Тиффани" и "Хладнокровного убийства" Труман Капоте, номинированный за эту роль на "Золотой глобус") съезжаются лучшие сыщики, среди которых угадываются пародии на Пуаро, мисс Марпл и др. Разгадавший убийство детектив получил миллион долларов. В картине по-настоящему звёздный состав: Питер Фальк, Дэвид Нивен, Мэгги Смит, Алек Гиннесс, Питер Селлерс.
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Тоже пародия на детективы, но в то же время экранизация настольной игры Cluedo, популярной в США с 1950-х и по сей день. По правилам игры надо выяснить, где был убит один из шести персонажей, названных по цветам (мисс Скарлетт, миссис Уайт, мистер Грин и пр.), и каким орудием убийства (подсвечник, револьвер, труба и пр.). Этим же занимаются и герои "Улики" в исполнении Тима Карри, Кристофера Ллойда, Мэдлин Кан и других замечательных актёров. Для фильма было снято три концовки, и во время проката в разных кинотеатрах у фильма был разный конец.
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"Ужин с убийством" (в оригинале "Смерть от убийства") и "Улика" - это пародии в первую очередь на "Десять негритят" Агаты Кристи. Фильм 1987 года - эталонная экранизация романа Кристи от Станислава Говорухина с безупречным актёрским составом: Александр Кайдановский, Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Михаил Глузский, Людмила Максакова и др.
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Экранизация Аллой Суриковой французской версии английской пьесы "Миссис Пайпер ведёт следствие". Телефильм впервые был показан по ТВ 1 января 1983 года. В главных ролях Софико Чиаурели, Леонид Куравлёв, Елена Соловей, Сергей Юрский, Леонид Ярмольник и Александр Абдулов.
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Экранизация одноимённого романа братьев Вайнеров. Следователь прокуратуры (Сергей Шакуров) расследует кражу скрипки Страдивари из квартиры известного советского скрипача. Одна сюжетная линия протекает в 1986 году в СССР, а другая — в Италии XVII-XVIII веков, когда Страдивари и создавал ту самую скрипку.
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Имеется в виду, конечно же, только первый сезон, второй и третий в расчёт не берём.
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Роберт Дауни-младший, Джейк Джилленхол и Марк Руффало расследуют реальное дело о неуловимом маньяке в фильме мастера детективных триллеров Дэвида Финчера. В октябре 2021 года группа американских специалистов, расследующих нераскрытые дела, пришла к выводу, что Зодиаком был маляр Гэри Фрэнсис. Однако подобные заявления то и дело появляются в СМИ. Официально личность маньяка до сих пор не раскрыта.
Если вам нравятся "Семь" и "Зодиак" Финчера, обязательно посмотрите его сериал "Охотники за разумом".
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Детектив "Достать ножи" с целой россыпью звёзд, включая Дэниэла Крэйга, Джейми Ли Кёртис, Кристофера Пламмера (этот фильм стал последним в карьере ветерана Голливуда, скончавшегося в 2021 году на 92-м году жизни) и Криса Эванса, заставляет зрителя изрядно поломать голову над вопросом, кто же из многочисленного семейства Тромби отправил на тот свет его 85-летнего представителя, известного романиста Харлана. Снял картину Райан Джонсон, прославившийся как постановщик "Последних джедаев", одного из самых неудачных эпизодов "Звёздных войн". Но вообще-то, начинал он как раз с детективов и криминала ("Кирпич", "Братья Блум"). Возвращение к истокам удалось на славу, комедийный детектив при бюджете в $40 млн собрал в прокате больше $300 млн.
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Итальянец Коллини обвиняется в убийстве крупного немецкого бизнесмена. Со своим адвокатом Каспаром Лайненом он говорить отказывается. Распутывая дело Коллини Лайнен натыкается на крпунейший судебный скандал. В роли Коллини звезда спагетти-вестернов Франко Неро.
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на том же ютубе даже вырезка есть - можно смотреть как отдельный художественный фильм:
"Достать ножи" не оценил вообще. Нудный, ровный фильм с фокусом в конце. Может просто недопонял.