11 классных детективных фильмов и сериалов

Роберт Дауни-младший, Джейк Джилленхол и Марк Руффало расследуют реальное дело о неуловимом маньяке в фильме мастера детективных триллеров Дэвида Финчера. В октябре 2021 года группа американских специалистов, расследующих нераскрытые дела, пришла к выводу, что Зодиаком был маляр Гэри Фрэнсис. Однако подобные заявления то и дело появляются в СМИ. Официально личность маньяка до сих пор не раскрыта.

Если вам нравятся "Семь" и "Зодиак" Финчера, обязательно посмотрите его сериал "Охотники за разумом".