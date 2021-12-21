FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5858 постов • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
11 классных детективных фильмов и сериалов

11 классных детективных фильмов и сериалов (12 фото + 11 видео)

Автор:
21 декабря 2021 14:25
Сообщество : Кино
Метки: Мэттью МакКонахи   Шон Пенн   детектив   джек Николсон   кино   расследование   сыщик   фильмы   
965
12
11

Захватывающий детектив - отличная зарядка для мозга.

Это третья режиссёрская работа Шона Пенна и второй фильм Пенна, в котором играет Джек Николсон.

Николсон здесь в роли детектива, который вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию, даёт родителям жестоко убитой девочки обещание, что найдёт убийц во что бы то ни стало.

Фильм Клинта Иствуда по роману американского писателя Денниса Лихейна (по его книгам также поставлены "Остров проклятых" Скорсезе и "Прощай, детка, прощай" Бена Аффлека).

Детство трёх неразлучных друзей заканчивается, когда одного из них похищают педофилы. Через 30 лет повзрослевшие друзья снова объединяются, но на этот раз не ради игры в бейсбол, а чтобы найти убийцу дочери Джимми, которому в 11 лет чудом удалось убежать из педофильского плена. Друзей играют Кевин Бейкон, Тим Роббинс и Шон Пенн.

Пародия на классические детективы по сценарию великого Нила Саймона (автора "Странной парочки", "Милой Чарити" и "Босиком по парку"). В поместье по приглашению Лайонела Твейна (его играет писатель, автор "Завтрака у Тиффани" и "Хладнокровного убийства" Труман Капоте, номинированный за эту роль на "Золотой глобус") съезжаются лучшие сыщики, среди которых угадываются пародии на Пуаро, мисс Марпл и др. Разгадавший убийство детектив получил миллион долларов. В картине по-настоящему звёздный состав: Питер Фальк, Дэвид Нивен, Мэгги Смит, Алек Гиннесс, Питер Селлерс.

Тоже пародия на детективы, но в то же время экранизация настольной игры Cluedo, популярной в США с 1950-х и по сей день. По правилам игры надо выяснить, где был убит один из шести персонажей, названных по цветам (мисс Скарлетт, миссис Уайт, мистер Грин и пр.), и каким орудием убийства (подсвечник, револьвер, труба и пр.). Этим же занимаются и герои "Улики" в исполнении Тима Карри, Кристофера Ллойда, Мэдлин Кан и других замечательных актёров. Для фильма было снято три концовки, и во время проката в разных кинотеатрах у фильма был разный конец.

"Ужин с убийством" (в оригинале "Смерть от убийства") и "Улика" - это пародии в первую очередь на "Десять негритят" Агаты Кристи. Фильм 1987 года - эталонная экранизация романа Кристи от Станислава Говорухина с безупречным актёрским составом: Александр Кайдановский, Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Михаил Глузский, Людмила Максакова и др.

Экранизация Аллой Суриковой французской версии английской пьесы "Миссис Пайпер ведёт следствие". Телефильм впервые был показан по ТВ 1 января 1983 года. В главных ролях Софико Чиаурели, Леонид Куравлёв, Елена Соловей, Сергей Юрский, Леонид Ярмольник и Александр Абдулов.

Экранизация одноимённого романа братьев Вайнеров. Следователь прокуратуры (Сергей Шакуров) расследует кражу скрипки Страдивари из квартиры известного советского скрипача. Одна сюжетная линия протекает в 1986 году в СССР, а другая — в Италии XVII-XVIII веков, когда Страдивари и создавал ту самую скрипку.

Имеется в виду, конечно же, только первый сезон, второй и третий в расчёт не берём.

Роберт Дауни-младший, Джейк Джилленхол и Марк Руффало расследуют реальное дело о неуловимом маньяке в фильме мастера детективных триллеров Дэвида Финчера. В октябре 2021 года группа американских специалистов, расследующих нераскрытые дела, пришла к выводу, что Зодиаком был маляр Гэри Фрэнсис. Однако подобные заявления то и дело появляются в СМИ. Официально личность маньяка до сих пор не раскрыта.


Если вам нравятся "Семь" и "Зодиак" Финчера, обязательно посмотрите его сериал "Охотники за разумом".

Детектив "Достать ножи" с целой россыпью звёзд, включая Дэниэла Крэйга, Джейми Ли Кёртис, Кристофера Пламмера (этот фильм стал последним в карьере ветерана Голливуда, скончавшегося в 2021 году на 92-м году жизни) и Криса Эванса, заставляет зрителя изрядно поломать голову над вопросом, кто же из многочисленного семейства Тромби отправил на тот свет его 85-летнего представителя, известного романиста Харлана. Снял картину Райан Джонсон, прославившийся как постановщик "Последних джедаев", одного из самых неудачных эпизодов "Звёздных войн". Но вообще-то, начинал он как раз с детективов и криминала ("Кирпич", "Братья Блум"). Возвращение к истокам удалось на славу, комедийный детектив при бюджете в $40 млн собрал в прокате больше $300 млн.

Итальянец Коллини обвиняется в убийстве крупного немецкого бизнесмена. Со своим адвокатом Каспаром Лайненом он говорить отказывается. Распутывая дело Коллини Лайнен натыкается на крпунейший судебный скандал. В роли Коллини звезда спагетти-вестернов Франко Неро.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Мэттью МакКонахи   Шон Пенн   детектив   джек Николсон   кино   расследование   сыщик   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Fireman 54 минуты назад
в "Визите к минотавру" очень историческая часть нравилась
на том же ютубе даже вырезка есть - можно смотреть как отдельный художественный фильм:

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
portmen77 Полчаса назад
"Ищите женщину" один из самых любимых фильмов, но это не детектив а комедия в обрамлении детективных событий. Там полно неувязок, но фильм они не портят, а вот детектив бы просто разрушили.
"Достать ножи" не оценил вообще. Нудный, ровный фильм с фокусом в конце. Может просто недопонял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Alex 40 минут назад
Визит к минотавру - вещь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) «Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) Топ самых страшных фильмов в мире Топ самых страшных фильмов в мире 10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов 10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов Новые крутые фильмы 2021 года Новые крутые фильмы 2021 года Актеры, ненавидевшие свои звездные роли Актеры, ненавидевшие свои звездные роли Топ-11 зарубежных исторических фильмов Топ-11 зарубежных исторических фильмов
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9337



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
2
59
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
166
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Набирающие популярность в сообществах
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
0
50
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
Автовсячина
0
3
Автовсячина
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минутка милости
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#автомобили#Россия#автомир#подборка#дтп#фотографии#позитив
#фото#история#в мире#картинки#факты#Ynews#интересное#аварии#Москва#приколы
#интересно#животные#ватермарк#кино#СССР#Разное#дети#сша#криминал#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться