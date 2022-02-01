Это первый подобный судебный иск в России, и пока что неудачный

Как рассказывают очевидцы, девочка боялась операции, пыталась сопротивляться, кричала. Ее держали несколько человек. Врач, дабы «успокоить» пациентку, выдала версию: если операцию не сделать, она попросту умрет. Конечно, ребенок был испуган, и этот страх, по словам матери, остался до сих пор. Отец быстренько вернул дочку матери, но той пришлось обращаться к другим врачам, так как кровотечение не останавливалось и были сильные боли.



Поначалу и отец, и врач не отрицали истинной причины хирургического вмешательства. В законе ведь конкретного запрета на подобные процедуры нет. Но когда завели уголовное дело, быстренько сменили тактику. Представили дело так, будто бы хирургия была необходима по медицинским показаниям.