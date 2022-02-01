Это первый подобный судебный иск в России, и пока что неудачный

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Почему гинеколог, сделавшая обрезание девятилетней девочке, осталась безнаказанной?
Суд оштрафовал гинеколога, сделавшего «женское обрезание» девятилетней девочке. Но тут же освободил врача от наказания. Странная, если не сказать дикая история.
Началось все еще в 2019-м. Родители пострадавшей девочки в разводе. Мать живет в Чечне, отец в Ингушетии. Дочка на выходных приехала к отцу. А тот вместе с сожительницей повел ее в частную клинику с милым названием «Айболит» в ингушской столице. Чтобы сделать операцию, ограничивающую сексуальность. Подобные медицинские манипуляции практикуют в религиозном братстве баталхаджинцев, в котором состоит биологический отец.
Началось все еще в 2019-м. Родители пострадавшей девочки в разводе. Мать живет в Чечне, отец в Ингушетии. Дочка на выходных приехала к отцу. А тот вместе с сожительницей повел ее в частную клинику с милым названием «Айболит» в ингушской столице. Чтобы сделать операцию, ограничивающую сексуальность. Подобные медицинские манипуляции практикуют в религиозном братстве баталхаджинцев, в котором состоит биологический отец.
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Как рассказывают очевидцы, девочка боялась операции, пыталась сопротивляться, кричала. Ее держали несколько человек. Врач, дабы «успокоить» пациентку, выдала версию: если операцию не сделать, она попросту умрет. Конечно, ребенок был испуган, и этот страх, по словам матери, остался до сих пор. Отец быстренько вернул дочку матери, но той пришлось обращаться к другим врачам, так как кровотечение не останавливалось и были сильные боли.
Поначалу и отец, и врач не отрицали истинной причины хирургического вмешательства. В законе ведь конкретного запрета на подобные процедуры нет. Но когда завели уголовное дело, быстренько сменили тактику. Представили дело так, будто бы хирургия была необходима по медицинским показаниям.
Поначалу и отец, и врач не отрицали истинной причины хирургического вмешательства. В законе ведь конкретного запрета на подобные процедуры нет. Но когда завели уголовное дело, быстренько сменили тактику. Представили дело так, будто бы хирургия была необходима по медицинским показаниям.
«Никакого женского обрезания у нас не проводилось… Врач спайку убрала, сделала насечку, а родственники перевернули эту историю, заявили, что мы им за это заплатим. Представили какую-то третью частную экспертизу», – так теперь комментирует ситуацию педиатр центра, в котором была проведена операция.
Но независимая экспертиза подтвердила: показаний не было, девочка была здорова. Акушера-гинеколога отстранили от работы. Суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Но даже это мягкое наказание сразу отменили за истечением срока привлечения к ответственности.
Родственники собираются подавать апелляцию. И уже обратились в Европейский суд по правам человека.
Но независимая экспертиза подтвердила: показаний не было, девочка была здорова. Акушера-гинеколога отстранили от работы. Суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Но даже это мягкое наказание сразу отменили за истечением срока привлечения к ответственности.
Родственники собираются подавать апелляцию. И уже обратились в Европейский суд по правам человека.
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В том что химерность религии получила материальное воплощение?
Т.е,вы там ходите по церквам, мечетям или капищам, читайте свои молитвы и на шее какие-то крестики и полумесяцы носите. Это свобода вероисповедания. Это можно. Так?
Можно и читать коран и библию ибо они указом выведены из экстремисткой литературы.
Т.е, тут с религиями все путем.
А вот как быть с обрезанием? Мужским. Тут ведь тоже все путем? Никаких возражений.
Хочет там мальчик или нет,чик, крайнюю плоть. И никого в суд не тащат.
А почему за женское обрезание должны кого-то судить?
Вы это, определитесь. Где можно, а где нельзя? Где религия и где традиции?
Врача наказывать незачем. Папашку забить камнями.
Как символично назвали клиннику!
И Айболит ветеринаром был!
Ты думаешь, папуасы только в Африке обитают? ))
При такой практике "обрезания" по сути идёт не полное обрезание, а надрез капюшона над клитором.
Операция, конечно, бессмысленная как с медицинской, так и с человеческой точки зрения (как будто упоротых верунов это останавливало).
Но, есть куда более калечащая процедура: там именно что вырезается клитор, а половые губы просто напросто сшиваются.
А при дефлорации мужчина должен разорвать шов.
Называется "фараоново обрезание" (по одной из теорий, такой вид женского обрезания пошёл из Египта). Картинки ищите на свой страх и риск.
Это именно что не мусульманская практика, а привнесённая извне. Она развивалась у племён ещё до принятия ими ислама и достаточно широко распространена в африканских племенах по сей день. Смертность девочек от такой процедуры просто дикая.
бабушки у подЬезда и не такую хрень сочиняли.
А женское обрезание-за гранью добра и зла.