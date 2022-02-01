FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5669 постов • 834 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Это первый подобный судебный иск в России, и пока что неудачный

Это первый подобный судебный иск в России, и пока что неудачный (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 20:18
Сообщество : Жить в России
Метки: айболит   безнаказанность   девочка   ингушетия   обрезание   операция   суд   штраф   
2753
3
Почему гинеколог, сделавшая обрезание девятилетней девочке, осталась безнаказанной?
Суд оштрафовал гинеколога, сделавшего «женское обрезание» девятилетней девочке. Но тут же освободил врача от наказания. Странная, если не сказать дикая история.

Началось все еще в 2019-м. Родители пострадавшей девочки в разводе. Мать живет в Чечне, отец в Ингушетии. Дочка на выходных приехала к отцу. А тот вместе с сожительницей повел ее в частную клинику с милым названием «Айболит» в ингушской столице. Чтобы сделать операцию, ограничивающую сексуальность. Подобные медицинские манипуляции практикуют в религиозном братстве баталхаджинцев, в котором состоит биологический отец.
×
×
Как рассказывают очевидцы, девочка боялась операции, пыталась сопротивляться, кричала. Ее держали несколько человек. Врач, дабы «успокоить» пациентку, выдала версию: если операцию не сделать, она попросту умрет. Конечно, ребенок был испуган, и этот страх, по словам матери, остался до сих пор. Отец быстренько вернул дочку матери, но той пришлось обращаться к другим врачам, так как кровотечение не останавливалось и были сильные боли.

Поначалу и отец, и врач не отрицали истинной причины хирургического вмешательства. В законе ведь конкретного запрета на подобные процедуры нет. Но когда завели уголовное дело, быстренько сменили тактику. Представили дело так, будто бы хирургия была необходима по медицинским показаниям.
«Никакого женского обрезания у нас не проводилось… Врач спайку убрала, сделала насечку, а родственники перевернули эту историю, заявили, что мы им за это заплатим. Представили какую-то третью частную экспертизу», – так теперь комментирует ситуацию педиатр центра, в котором была проведена операция.

Но независимая экспертиза подтвердила: показаний не было, девочка была здорова. Акушера-гинеколога отстранили от работы. Суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Но даже это мягкое наказание сразу отменили за истечением срока привлечения к ответственности.

Родственники собираются подавать апелляцию. И уже обратились в Европейский суд по правам человека.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: айболит   безнаказанность   девочка   ингушетия   обрезание   операция   суд   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
758
Hallo FreeSpace 2 часа назад
дичь какая-то ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
15k
vikklu 46 секунд назад
Вот дикари, ёпта. Им что бревно, что овцу, что бабу обрезанную, одинаково.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 5 минут назад
Хм,а в чем проблема-то?
В том что химерность религии получила материальное воплощение?
Т.е,вы там ходите по церквам, мечетям или капищам, читайте свои молитвы и на шее какие-то крестики и полумесяцы носите. Это свобода вероисповедания. Это можно. Так?
Можно и читать коран и библию ибо они указом выведены из экстремисткой литературы.
Т.е, тут с религиями все путем.
А вот как быть с обрезанием? Мужским. Тут ведь тоже все путем? Никаких возражений.
Хочет там мальчик или нет,чик, крайнюю плоть. И никого в суд не тащат.
А почему за женское обрезание должны кого-то судить?
Вы это, определитесь. Где можно, а где нельзя? Где религия и где традиции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Бумеров 6 минут назад
Да пускай обрезаются. Хоть вообще вырезают срам у своих детей. Хоть меньше приматов плодиться будет(понимаю, что вряд ли, когда самца останавливало отвращение самки к нему)...
Врача наказывать незачем. Папашку забить камнями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
Алексей 9 минут назад
обезьяны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 20 минут назад
Ай-Болит вообще то был звериный доктор. В смысле ветеринаром.
Как символично назвали клиннику!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow 22 минуты назад
Дикость несусветная!


И Айболит ветеринаром был!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений Полчаса назад
отцу надо обрезание сделать - по самую шею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
info-kozirev Полчаса назад
Чего за песдец такой,я слышал об этом у африканских племен (но что с папуасов возьмешь,они ж дикие,от животных мало чем отличаются) но этот идиот,покалечить свою же дочь.......оторвать нахер яйца,без наркоза,они ему не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver Полчаса назад
Этому п@дару нужно сделать обрезание по самый лобок . Искалечил ребёнка.Тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 41 минуту назад
Дикари...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Минчанин 41 минуту назад
Это ещё ничего. Ребёнка ещё несильно покалечили.

При такой практике "обрезания" по сути идёт не полное обрезание, а надрез капюшона над клитором.
Операция, конечно, бессмысленная как с медицинской, так и с человеческой точки зрения (как будто упоротых верунов это останавливало).
Но, есть куда более калечащая процедура: там именно что вырезается клитор, а половые губы просто напросто сшиваются.
А при дефлорации мужчина должен разорвать шов.
Называется "фараоново обрезание" (по одной из теорий, такой вид женского обрезания пошёл из Египта). Картинки ищите на свой страх и риск.
Это именно что не мусульманская практика, а привнесённая извне. Она развивалась у племён ещё до принятия ими ислама и достаточно широко распространена в африканских племенах по сей день. Смертность девочек от такой процедуры просто дикая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Albert GER 42 минуты назад
самый большой прикол тут за европейский суд.
бабушки у подЬезда и не такую хрень сочиняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 42 минуты назад
Врача лишить лицензии, штраф и в тюрьму. Отца лишить родительских прав, штраф, в тюрьму и запрет на приближение к ребёнку. Тек, кто участвовал в операции и держал ребёнка, лишить лицензии пожизненно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 58 минут назад
А о том, чтобы отца ограничить в правах никто даже не заикнулся. Крайней выставили врача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Ignat Час назад
Верным путём идёт товарищ калеча собственного ребёнка! Аллах акбар тебе в помощь инвалид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
"папашу" кастрировать без наркоза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Круглов Час назад
Иной раз даже педофил меньше страданий ребенку наносит, чем фанатик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Летучий Мыш 2 часа назад
Бедный ребенок. Папашу бы прав лишить, но вряд ли это возможно. В следующий раз потребует её на каникулы, лет в 13-14 , да замуж выдаст за какое нибудь животное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 2 часа назад
Ну у них так принято. Они вообще любят что-то, да обрезать в делах пиписечных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. 2 часа назад
да потому что никто не хочет связываться с ипаными муслимскими шлюхами, их или не трогать , или выжигать под корень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков Россиянина оштрафовали за фейковые страшилки Россиянина оштрафовали за фейковые страшилки
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19545



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
42
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Советские и постсоветские релии в картинках
1
284
Советские и постсоветские релии в картинках
Набирающие популярность в сообществах
Актуальность спорт: женский взгляд
0
9
Актуальность спорт: женский взгляд
Супер-куртка против зомбарей
2
13
Супер-куртка против зомбарей
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#полиция#Ynews#автомобили#авто аварии#природа#картинки#роль
#интересно#факты#история#кино#подборка#Приколы#автомир#Москва#Спорт#милота
#животные#ватермарк#дтп#люди#аварии#интересное#новости#дети#фильм#собака

На что жалуетесь?

Вернуться