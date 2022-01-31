FISHKINET
Сообщество Криминал 1191 пост • 296 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Мужчина из Новосибирска спас девочку от педофила

Мужчина из Новосибирска спас девочку от педофила (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 14:14
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   девочка   мужик   педофил   подъезд   полиция   
2694
4
1

Он обратил внимание на странного типа, который шел за ребенком, и решил за ним проследить.

В Новосибирске подозрительный мужик увязался за девочкой, которая шла домой. Он почти зашел за ней в подъезд - но помог бдительный гражданин.

Он заметил, что извращенец идет по пятам за ребенком, проследил за ним и спугнул. Как только он его окликнул, этот хмырь сразу убежал. Мужик - молодец. Возможно, он спас девочке жизнь.

Ну а запись с домофона надо передавать в полицию и брать этого типа в разработку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Новосибирск   девочка   мужик   педофил   подъезд   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Пихайло Час назад
Семья попавшего на записи видеокамер мужчины с лыжами объяснила, зачем он шел за девочкой к подъезду, комментарий в редакцию НГС прислала его мама Вера.
Женщина написала, что у ее сына аутизм, он никогда никого не трогал и ни с кем не разговаривает, а ее муж уже дал объяснение полиции.
Он всего лишь прошел рядом с девочкой, а интересны ему лифты. Лыжи уже в гараже до лучших времен, из дома он без сопровождения больше не выйдет, сообщила она, отметив, что достаточно много людей знает, что ее сын безобиден, а как семье «аукнется» поднявшаяся шумиха, сложно предположить.
Несколько человек в обсуждении видео в публикации паблика «АСТ-54» действительно указывали, что у мужчины может быть аутизм, при этом он никому не причинял вреда.
https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/29/70410317/https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/29/70410317/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
8k
Hunson Abadeer 24 секунды назад
отлично.
Но истерия продолжается. Сейчас лучше вообще рядом с детьми не ходить и уж тем более ни в коем случае не помогать, пусть лучше будет чужой ребенок в беде, чем потом самому срок еще мотать !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Куртуазный Маньерист 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Чтобы не стать педофилом надо держаться как можно дальше от одиноко идущих детей на улице. И не дай бог тебе зайти за ним в подъезд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Andrey Час назад
Ух ты ,супер ! Вот до чего дошел прогресс , по домофону можно определить педофил человек или нет !
Дебилы плять !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Andrey ЦСКА 53 минуты назад
Спасибо, стараюсь не посещать места где вы постоянно тусуетесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Алехин Час назад
Ситуация подозрительная, но с чего все решили что это маньяк-педофил не понятно. Тем более смешно про "задержать". За что его задерживать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−57
RUSOFOB918LVL Час назад
Эх жаль сорвалась рыбка))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MC Час назад
Каждый педофил как и гомосексуалист или трансгендер - это психически больные твари. Их не вылечить, это не лечится... но их можно просто утилизировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
Ребята, по нашему законодательству можно самому присесть за бдительность или попытку предотвратить страшное!
Пьянь во дворе местная схватил ребенка за руку и потащил..... шел дядька вступился на ребенка, мол знаешь его или что??? Ребенок орет нет, помогите ...... ну двойка и алкота лежит ребенок в другую сторону бегом...... Жена алкоты вызывает ментов.............
Оказалось (я то знал, что и как всю жизнь живу там, но меня на тот момент и близко не было там) это пьянь папа девчонки той, бил ее ну она и сказала что бы дядька помог...........короче с пьяни сняли побои..... дядьку нашли ......... ВСЕ ПОНИМАЛИ ЧТО И КАК но один хрен дядька чуть не присел, вроде как по примирению сторон разошлись.... т.е. Дядька еще и денег отдал Алкашу ............. Вот как то так!
P.S. У семейки этой трое детей весь двор их кормит, помогает и в ПДН писали и куда только не обращались всем до одного места!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Youtube's Best Channel Час назад
Понимаю эмоции тех, кто "надо было задержать" и проч.
НО!
Знаете, в россии живём же. Наверняка слышали, как женщина поставит синяк насильнику или поцарапает, а ей штраф. Типа, "он же не насиловал, просто говорил, что сделает это" и проч. А тут он вообще ничего не сделал. И штрафанули бы за самоуправство или что-то в роде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов Час назад
Я так и не понял - это педофил или маньяк-убийца? Впрочем, какая разница? Некогда тут разбираться - нож ему в бок или кирпичом по голове и делу конец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
portmen77 Час назад
Он не просто педофил. Он лыжник-педофил.
Как вы уже задрали с этой педоистерией. Да, есть на земле извращенцы. Но их один на миллион! Если не меньше. Да, ребёнку хватит и одного и бдительность никто не отменял. Но вы ж визжите так, как будто каждого в детстве изнасиловали и не по разу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName Час назад
Молодец мужик!А по поводу "нельзя было отпускать":ну задержишь урода,приедет полиция ,он напишет в объяснительной,что шапка понравилась.Ну собственно и всё.Надеюсь что этого урода настигнет не полиция,которая с правовой точки зрения сделать ничего не сможет,а какой-нибудь "доброжелатель"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
Конспирация 80 уровня. Каждый второй житель Новосибирска гуляет в красной куртке и с лыжами)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
СПЧ: кто они такие и чем занимаются СПЧ: кто они такие и чем занимаются В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции «Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи «Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи BLM по-азербайджански: сотруднику ДПС пригрозили расправой за случайное убийство соотечественника BLM по-азербайджански: сотруднику ДПС пригрозили расправой за случайное убийство соотечественника
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67296



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт
0
167
Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт
Набирающие популярность в сообществах
В Коми женщины провалились под пол в собственной ванной
1
11
В Коми женщины провалились под пол в собственной ванной
Как варить брокколи и сколько по времени
1
7
Как варить брокколи и сколько по времени
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Заставляет задуматься
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#дети#фотографии#новости#еда#смех#девушки#коты
#факты#история#Россия#дтп#аварии#Ynews#подборка#gif#забавно#милота
#животные#Юмор#прикол#искусство#кино#интересное#Москва#автомобили#космос#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться