Мужчина из Новосибирска спас девочку от педофила

2694
4
1
Он обратил внимание на странного типа, который шел за ребенком, и решил за ним проследить.
В Новосибирске подозрительный мужик увязался за девочкой, которая шла домой. Он почти зашел за ней в подъезд - но помог бдительный гражданин.
Он заметил, что извращенец идет по пятам за ребенком, проследил за ним и спугнул. Как только он его окликнул, этот хмырь сразу убежал. Мужик - молодец. Возможно, он спас девочке жизнь.
Ну а запись с домофона надо передавать в полицию и брать этого типа в разработку.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Мы в рабстве»: сибирячка в коробке из-под помидоров нашла послание с просьбой о помощи
- В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия
- На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе
- В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу
- BLM по-азербайджански: сотруднику ДПС пригрозили расправой за случайное убийство соотечественника
72
Понравилось72
Новости партнёров
Женщина написала, что у ее сына аутизм, он никогда никого не трогал и ни с кем не разговаривает, а ее муж уже дал объяснение полиции.
Он всего лишь прошел рядом с девочкой, а интересны ему лифты. Лыжи уже в гараже до лучших времен, из дома он без сопровождения больше не выйдет, сообщила она, отметив, что достаточно много людей знает, что ее сын безобиден, а как семье «аукнется» поднявшаяся шумиха, сложно предположить.
Несколько человек в обсуждении видео в публикации паблика «АСТ-54» действительно указывали, что у мужчины может быть аутизм, при этом он никому не причинял вреда.
https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/29/70410317/https://ngs.ru/text/incidents/2022/01/29/70410317/
Но истерия продолжается. Сейчас лучше вообще рядом с детьми не ходить и уж тем более ни в коем случае не помогать, пусть лучше будет чужой ребенок в беде, чем потом самому срок еще мотать !
Дебилы плять !
Пьянь во дворе местная схватил ребенка за руку и потащил..... шел дядька вступился на ребенка, мол знаешь его или что??? Ребенок орет нет, помогите ...... ну двойка и алкота лежит ребенок в другую сторону бегом...... Жена алкоты вызывает ментов.............
Оказалось (я то знал, что и как всю жизнь живу там, но меня на тот момент и близко не было там) это пьянь папа девчонки той, бил ее ну она и сказала что бы дядька помог...........короче с пьяни сняли побои..... дядьку нашли ......... ВСЕ ПОНИМАЛИ ЧТО И КАК но один хрен дядька чуть не присел, вроде как по примирению сторон разошлись.... т.е. Дядька еще и денег отдал Алкашу ............. Вот как то так!
P.S. У семейки этой трое детей весь двор их кормит, помогает и в ПДН писали и куда только не обращались всем до одного места!
Если бы инцидента не было, то этот "бэтмен" мог в следующий раз быть с травматом или просто ножлм и не раздумывая пустить "в дело".
НО!
Знаете, в россии живём же. Наверняка слышали, как женщина поставит синяк насильнику или поцарапает, а ей штраф. Типа, "он же не насиловал, просто говорил, что сделает это" и проч. А тут он вообще ничего не сделал. И штрафанули бы за самоуправство или что-то в роде.
Как вы уже задрали с этой педоистерией. Да, есть на земле извращенцы. Но их один на миллион! Если не меньше. Да, ребёнку хватит и одного и бдительность никто не отменял. Но вы ж визжите так, как будто каждого в детстве изнасиловали и не по разу.