Мужчина из Новосибирска спас девочку от педофила

В Новосибирске подозрительный мужик увязался за девочкой, которая шла домой. Он почти зашел за ней в подъезд - но помог бдительный гражданин.

Он заметил, что извращенец идет по пятам за ребенком, проследил за ним и спугнул. Как только он его окликнул, этот хмырь сразу убежал. Мужик - молодец. Возможно, он спас девочке жизнь.

Ну а запись с домофона надо передавать в полицию и брать этого типа в разработку.