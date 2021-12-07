Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров

Ситуация с невероятными наценками, кажется, всерьез обеспокоила уже и ведущих производителей, а не только покупателей. Некоторые из них уже разослали дилерам письма с информацией о недопустимости чрезмерного завышения цен.
Но это не значит, что продавцы прислушаются к рекомендациям. Тем более что они закладывают в стоимость не гипотетическое, а вполне реальное дополнительное оборудование. И имеют права делать наценку, не прислушиваясь к мнению импортеров. Вот только наценки в ряде случаев столь впечатляющие, что превышают стоимость базовой комплектации вдвое, а то и больше.
Гранта за миллион? Легко. Базовая модель стоит порядка 600 тыс. рублей. А за что дилер берет еще 400 тысяч? Шумоизоляция, сигнализация, сетка в бампер и коврики в салон обойдутся в эту «скромную» сумму. За подбор любого кроме стандартных черного и белого цветов дилер дополнительно возьмет 11 тысяч.
Логично, что при наличии суммы от миллиона стоит присмотреться к другой модели. К примеру, Весте. Но у дилера наценка составит 535 тыс. плюсом к исходной цене 1 578 тыс. За что? Это все та же сигнализация, шумоизоляция арок и кузова, брызговики, тонировка, коврики и еще несколько опций. Которые в итоге потянут более чем на полмиллиона рублей.
Достаточно аскетичный автомобиль с мотором 1.6 и «автоматом» стоит 1 255 900. Плюсом к этому идут 16-дюймовые колеса и задний стеклоочиститель за 150 тысяч. А вот еще 400 тыс. придется выложить… да-да, все за ту же защиту картера и коврики. К тому же при выборе более сложного варианта сигнализации лифтбек обойдется в 2 млн рублей, если не больше.
Цена просто увеличена вдвое? Немного меньше: базовая стоимость составляет 1 629 тыс. А все рассмотренные выше дополнительные опции – это плюс 670 тысяч.
Переход в следующий сегмент – ставки повышаются. Комплектация Prestige – 2,5 млн. А дилер просит плюсом еще 700 тысяч, причем, не особенно вдаваясь в подробности и раскрывая все те же пресловутые опции типа ковриков и защиты картера.
2,5 млн можно обменять на авто с мотором 1.6 и «автоматом» в комплектации Lifestyle. При официальной оценке в 1,555 млн. Дополнительные 700 тыс. – это тонировка, охранная система, защита картера.
Хотя в этом случае речь идет о полном приводе и турбомоторе, все равно наценка в 600 тыс. кажется несколько завышенной. Даже с учетом того, что перечень стандартных допов включает защиту бака и муфты, видеорегистратор с радар-детектором, уплотнитель капота, газовые упоры и еще несколько опций.
Плюс 1,4 млн к цене – это уже перебор даже для топовой комплектации. Безусловно, подсветка ног, камеры кругового обзора, диодные задние фонари, потолок черного цвета, панорамная крыша, датчик усталости водителя повышают стоимость. Но повышение определенно завышено. И, что парадоксально, дороже всего (в 863 тыс.) автодилер оценил работы по установке дополнительных аксессуаров.
Стоимость 180 лошадок по прайсу – 3 140 тыс. рублей. А дилер хочет за них плюсом уже почти полтора миллиона. Плюсом к базовому набору идут керамическое покрытие, защита порогов пленкой, водоотталкивающее покрытие стекол. В общем ничего из ряда вон выходящего. Но цена получается космической.
Массовый кроссовер перешагнул планку в 5 млн. при стоимости в базовой комплектации 3 450 млн. Конечно, фирменный пакет дополнительных опций и третий ряд сидений стоят денег. Но явно не 1,7 млн.
Отложенный спрос, представляющий собой намерение купить определенную позицию, отложенное на определенный срок, это как раз про Terramont. Так говорит дилер. Цена Status немного превышает 4 млн, а за коврики, сетку, шумоизоляцию и обработку кузова придется расстаться еще с 1,15 млн.
Несмотря на определенное присутствие харизмы у Jimny, фан-кар не бьет рекорды по популярности. Вероятно, спросу не способствует более чем двукратная наценка. Да-да, официальная стоимость машины 1 860 тыс., а подготовка в виде раздаточной коробки и доп.защиты мостов, по мнению дилера, оправдывает наценку в 1,54 млн рублей.
Дальше – больше. Внедорожник, безусловно, экзотичен. Но более чем солидная прибавка вызывает немало вопросов при стоимости в прайсе 6 260 тыс. рублей. На что ушли еще 3 млн? Специальные грязевые колеса, доп.фары, подготовка под установку шноркеля и еще ряд опций, понятный лишь фанатам бездорожья.
Но совершенство не знает пределов. И если изначально предложения машин более чем за 10 млн вызывали только недоумение и улыбки, то теперь это вполне уже привычная практика. Цена популярного крузака с бензиновым турбомотором V6 7 885 тыс. А вот все остальное – 4 млн, это… нет, не коврики, сеточки и пленка. Это как раз тот редкий случай, когда деньги (и немалые) берут за востребованность модели.
Авто с наценкой 4 млн раскупают как горячие пирожки. Правда, справедливости ради нужно отметить, что дилерский набор в этом случае более богатый и разнообразный по сравнению с категорией масс-маркет. Это пленка, тонировка, доводчики дверей, керамическое покрытие дисков, сигнализация и даже комплект зимней резины.
И, наконец, сегодняшний рекордсмен-победитель: в его случае и цена подросла вдвое, и наценка составила 10 млн рублей. Официальная отправная цена – 9,5 млн. Денег стоят выдвижные подножки (120 тыс.), электронная раздатка (80 тыс.) и другие опции. Но самое интересное – это даже не +200 тыс. за черный цвет и кожаный салон. А колоссальная доплата за саму возможность приобретения машины.
Как вы думаете, обоснованы ли дилерские наценки, или переплачивать за допы нет никакого смысла?
Источник:
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Не знаю за наши ВАЗы, но, ребятушки, на многие автомобили уже не один десяток лет у нас цена зависит от комплектации. Причем "базовую комплектацию" фиг найдешь в продаже. Это просто такое маркетинговое понятие. Попробуйте купить даже какой-нибудь Пассат в "базе". Это будет практически нереальная задача.
Это я, это я – ещё недоразвитый и маленький капитализмик.
Стучись! И тебя откопают.
а цены придут в себя, когда спрос и предложение стабилизируется, сейчас предложение гораздо меньше спроса. По этому не покупай в ближайшие 2 года автомобиль, представь что стоишь в социалистической очереди, чтобы купить авто по справедливой цена, что будет через 2-3 года
Что это за понятие 4 млн за востребованность и возможность приобрести автомобиль?
Любой автодилер любой страны вам точно сделает ценовое предложение в котором будет всё конкретно.
Базовая цена (допустим 10млн)
Список допов по пунктам (допустим 5 млн)
В этом списке будет всё по пунктам с конкретными ценами, а пункта 4 ляма за понты там не найдёшь. Вас страшит ценник 120тыс за подножки. Переведите курс в евро получается полторы штуки. Не мало, но учитывая повышение себестоимости из-за бешенного роста цен на сырье это нормально.
Ну и конечно нельзя делать рейтинг из тачек разного ценового сегмента. Допустим какой-нибудь Мерс gle, gls например, ну или другая модель в базовой комплектации будет 50-60тыс евро стоить, а заряженный всем чем можно и amg версия под 200k можно допов накидать. А в условную Ладу столько ничего не придумали, чтобы ценник поднялся до таких цифр.
Автодилеры должны стать что-то типа пункта выдачи заказов!
Алчные твари …
2. Проблема не в алчности. А в том, что автодилер скорее всего арендует здание, ему требуется закупать и менять сервисное оборудование, которое одобряет производитель, платить з.п массе сотрудников и многое многое другое. И вот эта схема прекрасно работает, когда, скажем на дилера приходит 500 машин в год, он их продает, еще что-то обслуживает, и с разницы цены получает прибыль и покрывает расходы. Если спрос хороший, или наоборот плохой и производитель демпингует-начинаются скидки, скажем, надо продать уже не 500, а 750-и тут появляются скидки
А сейчас ситуация с остановкой заводов, с поставками из Китая, дефицитные компоненты идут в первую очередь на дорогой сегмент, и вот, дилер вместо 500 машин получает 250. И теперь вопрос, как ему выжить, выплатить аренду, не уволить персонал (а его позиции и кол-во также регламентирует производитель?). Правильно, увеличить свою маржу с каждой проданной единицы. Что и происходит.
Ждал месяц или два, не помню.
Я тут видел жалобы, что Рендж Ровер за 34 млн предлагают.
Держитесь за свой автомобиль, пока у дилеров мозги новые не вырастут.