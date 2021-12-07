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Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров

Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров (17 фото)

Автор:
07 декабря 2021 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   дилер   комплектация   машина   наценка   опция   цена   
3184
17

Ситуация с невероятными наценками, кажется, всерьез обеспокоила уже и ведущих производителей, а не только покупателей. Некоторые из них уже разослали дилерам письма с информацией о недопустимости чрезмерного завышения цен.

Но это не значит, что продавцы прислушаются к рекомендациям. Тем более что они закладывают в стоимость не гипотетическое, а вполне реальное дополнительное оборудование. И имеют права делать наценку, не прислушиваясь к мнению импортеров. Вот только наценки в ряде случаев столь впечатляющие, что превышают стоимость базовой комплектации вдвое, а то и больше.


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Гранта за миллион? Легко. Базовая модель стоит порядка 600 тыс. рублей. А за что дилер берет еще 400 тысяч? Шумоизоляция, сигнализация, сетка в бампер и коврики в салон обойдутся в эту «скромную» сумму. За подбор любого кроме стандартных черного и белого цветов дилер дополнительно возьмет 11 тысяч.


Логично, что при наличии суммы от миллиона стоит присмотреться к другой модели. К примеру, Весте. Но у дилера наценка составит 535 тыс. плюсом к исходной цене 1 578 тыс. За что? Это все та же сигнализация, шумоизоляция арок и кузова, брызговики, тонировка, коврики и еще несколько опций. Которые в итоге потянут более чем на полмиллиона рублей.


Достаточно аскетичный автомобиль с мотором 1.6 и «автоматом» стоит 1 255 900. Плюсом к этому идут 16-дюймовые колеса и задний стеклоочиститель за 150 тысяч. А вот еще 400 тыс. придется выложить… да-да, все за ту же защиту картера и коврики. К тому же при выборе более сложного варианта сигнализации лифтбек обойдется в 2 млн рублей, если не больше.


Цена просто увеличена вдвое? Немного меньше: базовая стоимость составляет 1 629 тыс. А все рассмотренные выше дополнительные опции – это плюс 670 тысяч.


Переход в следующий сегмент – ставки повышаются. Комплектация Prestige – 2,5 млн. А дилер просит плюсом еще 700 тысяч, причем, не особенно вдаваясь в подробности и раскрывая все те же пресловутые опции типа ковриков и защиты картера.


2,5 млн можно обменять на авто с мотором 1.6 и «автоматом» в комплектации Lifestyle. При официальной оценке в 1,555 млн. Дополнительные 700 тыс. – это тонировка, охранная система, защита картера.


Хотя в этом случае речь идет о полном приводе и турбомоторе, все равно наценка в 600 тыс. кажется несколько завышенной. Даже с учетом того, что перечень стандартных допов включает защиту бака и муфты, видеорегистратор с радар-детектором, уплотнитель капота, газовые упоры и еще несколько опций.


Плюс 1,4 млн к цене – это уже перебор даже для топовой комплектации. Безусловно, подсветка ног, камеры кругового обзора, диодные задние фонари, потолок черного цвета, панорамная крыша, датчик усталости водителя повышают стоимость. Но повышение определенно завышено. И, что парадоксально, дороже всего (в 863 тыс.) автодилер оценил работы по установке дополнительных аксессуаров.


Стоимость 180 лошадок по прайсу – 3 140 тыс. рублей. А дилер хочет за них плюсом уже почти полтора миллиона. Плюсом к базовому набору идут керамическое покрытие, защита порогов пленкой, водоотталкивающее покрытие стекол. В общем ничего из ряда вон выходящего. Но цена получается космической.


Массовый кроссовер перешагнул планку в 5 млн. при стоимости в базовой комплектации 3 450 млн. Конечно, фирменный пакет дополнительных опций и третий ряд сидений стоят денег. Но явно не 1,7 млн.


Отложенный спрос, представляющий собой намерение купить определенную позицию, отложенное на определенный срок, это как раз про Terramont. Так говорит дилер. Цена Status немного превышает 4 млн, а за коврики, сетку, шумоизоляцию и обработку кузова придется расстаться еще с 1,15 млн.


Несмотря на определенное присутствие харизмы у Jimny, фан-кар не бьет рекорды по популярности. Вероятно, спросу не способствует более чем двукратная наценка. Да-да, официальная стоимость машины 1 860 тыс., а подготовка в виде раздаточной коробки и доп.защиты мостов, по мнению дилера, оправдывает наценку в 1,54 млн рублей.


Дальше – больше. Внедорожник, безусловно, экзотичен. Но более чем солидная прибавка вызывает немало вопросов при стоимости в прайсе 6 260 тыс. рублей. На что ушли еще 3 млн? Специальные грязевые колеса, доп.фары, подготовка под установку шноркеля и еще ряд опций, понятный лишь фанатам бездорожья.


Но совершенство не знает пределов. И если изначально предложения машин более чем за 10 млн вызывали только недоумение и улыбки, то теперь это вполне уже привычная практика. Цена популярного крузака с бензиновым турбомотором V6 7 885 тыс. А вот все остальное – 4 млн, это… нет, не коврики, сеточки и пленка. Это как раз тот редкий случай, когда деньги (и немалые) берут за востребованность модели.


Авто с наценкой 4 млн раскупают как горячие пирожки. Правда, справедливости ради нужно отметить, что дилерский набор в этом случае более богатый и разнообразный по сравнению с категорией масс-маркет. Это пленка, тонировка, доводчики дверей, керамическое покрытие дисков, сигнализация и даже комплект зимней резины.


И, наконец, сегодняшний рекордсмен-победитель: в его случае и цена подросла вдвое, и наценка составила 10 млн рублей. Официальная отправная цена – 9,5 млн. Денег стоят выдвижные подножки (120 тыс.), электронная раздатка (80 тыс.) и другие опции. Но самое интересное – это даже не +200 тыс. за черный цвет и кожаный салон. А колоссальная доплата за саму возможность приобретения машины.

Как вы думаете, обоснованы ли дилерские наценки, или переплачивать за допы нет никакого смысла?

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Метки: Автомобиль   дилер   комплектация   машина   наценка   опция   цена   
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377k
Алексей 2 часа назад
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326
Leonid 3 минуты назад
Чё за бред, автор давно был на официальных сайтах дилеров??
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−12
Мурчелло 3 минуты назад
Нет у нас единства.Вот если б кинуть клич,чтоб не покупали несколько месяцев.Тогда продаваны зачесались бы.А так,пустая болтовня.
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3k
Alexander 10 минут назад
Если бы не покупали, то и ценники были бы другие!
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14k
vikklu 18 минут назад
Борзеют дилера, у нас в городе "рыночная поправка" составляет 4тыщи, а на побережье так и все 7-8 тыс. долларов. Ну ничё, вылетит на рынок все недособранные, сразу гонор сбавят и сами бегать за покупателем начнут. А так да, все дилерские стоянки заполнены на треть, а то и меньше и новых авто там не более половины.
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479
Сергей Викторович 42 минуты назад
Продолжаю ездить на стареньком Патриоте. Из больших проблем - не могу определиться какой кардан брать: необычной конструкции за 9 т.р. или очень качественный за 13 т.р. От идеи покупки нового автомобиля отказался. Купил квартиру.
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29k
Snork Snorkoff 56 минут назад
Интересно вот, самые возмущенные беспределом капитализьма, продадут свою бу машину по "справедливой" цене 2-х летней давности? Или таки если припрёт, то выставят её по верху рынка, потому что не бита не крашена? Все запросы на справедливость резко тухнут, когда надо начинать с себя ))
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9k
Shep Час назад
Уже не первый пост на подобную тему. Дети повзрослели и открыли для себя разницу в стоимости автомобилей разных комплектаций.
Не знаю за наши ВАЗы, но, ребятушки, на многие автомобили уже не один десяток лет у нас цена зависит от комплектации. Причем "базовую комплектацию" фиг найдешь в продаже. Это просто такое маркетинговое понятие. Попробуйте купить даже какой-нибудь Пассат в "базе". Это будет практически нереальная задача.
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894
Игорь Меншиков Час назад
Машины гниют на заводских стоянках, но лучше пусть сгниют чем дешевле продать, парадокс но не для заводов изготовителей
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1k
Albigoec Час назад
На ТО не давно катался, салон пуст, а поэтому я понял, что ещё внимательнее нужно изучить счёт и не ошибся: включили в счёт антидождь по умолчанию, чистку дросселя и ещё какую-то хрень. На 60 тыс насчитали) Планы продаж ведь...В общем, рыночек порешал.
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1k
Walther 2 часа назад
В высокие материи лезть неохота, но сдается мне, что при таких раскладах, клиентами автосалонов будут люди которые совершенно случайно проходили мимо, а их затащили туда силой, и чтобы не соскочили - семью в заложники взяли!
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Кто стучица дверь моя?
Это я, это я – ещё недоразвитый и маленький капитализмик.
Стучись! И тебя откопают.
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12k
net 2 часа назад
Уважаемый автор. Что-то мало фактов и много недоговорок.
Что это за понятие 4 млн за востребованность и возможность приобрести автомобиль?
Любой автодилер любой страны вам точно сделает ценовое предложение в котором будет всё конкретно.
Базовая цена (допустим 10млн)
Список допов по пунктам (допустим 5 млн)
В этом списке будет всё по пунктам с конкретными ценами, а пункта 4 ляма за понты там не найдёшь. Вас страшит ценник 120тыс за подножки. Переведите курс в евро получается полторы штуки. Не мало, но учитывая повышение себестоимости из-за бешенного роста цен на сырье это нормально.
Ну и конечно нельзя делать рейтинг из тачек разного ценового сегмента. Допустим какой-нибудь Мерс gle, gls например, ну или другая модель в базовой комплектации будет 50-60тыс евро стоить, а заряженный всем чем можно и amg версия под 200k можно допов накидать. А в условную Ладу столько ничего не придумали, чтобы ценник поднялся до таких цифр.
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36
infbug 2 часа назад
Когда уже автопроизводители перейдут на прямые продажи???!!!
Автодилеры должны стать что-то типа пункта выдачи заказов!
Алчные твари …
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Ну вот мы,после небольшого промежутка времени,когда авто вдруг стал не роскошью,а средством передвижения,снова катимся к тем милым временам,когда в цене будет разный хлам 20-30 летней давности,а о новой машине можно будет забыть навсегда...Стабильность берет за горло железной хваткой...
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7k
Ysik 2 часа назад
На сколько я знаю дилеров, им абсолютно пофиг на письма от производителей, ценник они не поменяют. В лучшем случае, если одну две машины продадут по рекомендованной цене и производителю отправят копию договора, вот мол какие они молодцы. Однажды, когда дилер жестко накосячил с моей новой машиной, я обратился к автопроизводителю, там встали на мою сторону и в течении суток отправили письмо дилеру, поставив меня в копию, на что дилер мне ответил, что если мне что-то не нравится, то это мои проблемы. Пока (Ассоциация Российских Автомобильных Дилеров) их прикрывает, лоббирует их интересы и мешает автопроизводителям осуществлять прямые продажи через интернет магазин, а люди продолжают покупать машины за невменяемые деньги, ничего не измениться.
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Дорогие тачки как покупали, так и будут покупать, а вот ведро типа гранты за 1млн, да в пиз..у
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5k
Максим 2 часа назад
Кадиллак за 19 млн?))) Не-не, я не спорю, отличный автомобиль. Но явно не стоит таких денег.
Я тут видел жалобы, что Рендж Ровер за 34 млн предлагают.
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13k
Евгений 2 часа назад
А феррари, походу, почти по себстоимости расходится.
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605
neon63 2 часа назад
А моя машинка еще и не такая старая как я погляжу
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