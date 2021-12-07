Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров

И, наконец, сегодняшний рекордсмен-победитель: в его случае и цена подросла вдвое, и наценка составила 10 млн рублей. Официальная отправная цена – 9,5 млн. Денег стоят выдвижные подножки (120 тыс.), электронная раздатка (80 тыс.) и другие опции. Но самое интересное – это даже не +200 тыс. за черный цвет и кожаный салон. А колоссальная доплата за саму возможность приобретения машины.

Как вы думаете, обоснованы ли дилерские наценки, или переплачивать за допы нет никакого смысла?