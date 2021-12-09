Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель

Earth более «бюджетная»: весит 1388 кг, под капотом 2000 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 1,9 сек., до 200 км/ч за 2,7 сек., А до 300 км/ч - за 7,9 секунд.

Zero весит 1272 кг, у нее 3065 л.с. до 100 км/ч разгоняется за 1,5 сек., до 200 км/ч за 1,7 сек., до 300 км/ч за 7,1 секунды.