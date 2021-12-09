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Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель

Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель (8 фото)

Автор:
09 декабря 2021 21:07
Сообщество : RealFishki
Метки: Bugatti   Автомобиль   авто   машина   суперкар   ультракар   
1297
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Разгоняется до 300 км/ч за семь секунд. Причем большая часть машины напечатана на 3D принтере.

Он действительно отличается от всех нынешних автомобилей. А его создатели, из греческой компании Spyros Panopoulos Automotive, уже поместили машину в новую категорию - ультракар.

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Мотор напечатан на 3D принтере из магниевого сплава. Коленвал из сплава титана, поршни из карбида кремния. Все это, как и диски, тормозная система, руль, подвеска и кузов, также напечатано на принтере. Для этого использовали титан, инструментальную сталь и углеродное волокно.

Остальные значимые узлы сделали из полимера Zylon, который считается одним из самых прочных в мире. Машина с полным приводом, коробка «автомат» на 8 ступеней.

Выпускается в 2 модификациях: Earth Version и Zero Gravity.

Earth более «бюджетная»: весит 1388 кг, под капотом 2000 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 1,9 сек., до 200 км/ч за 2,7 сек., А до 300 км/ч - за 7,9 секунд.

Zero весит 1272 кг, у нее 3065 л.с. до 100 км/ч разгоняется за 1,5 сек., до 200 км/ч за 1,7 сек., до 300 км/ч за 7,1 секунды.

Управление тоже интересное: создатели делают ставку на 5G, использование отпечатков пальцев и голосовые команды. Подробности пока держат в секрете.

Стоит это великолепие недешево: Earth - ​​от 5,5 млн. евро (455,8 млн. рублей), Zero - от 12,4 млн. евро (больше миллиарда рублей). Так что рекордная цена Bugatti Chiron скоро будет побита.

А олигархи пополнят свои автопарки таким вот красавцем.


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Метки: Bugatti   Автомобиль   авто   машина   суперкар   ультракар   
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15  комментариев
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20k
Ego sum qui sum Час назад
из фотографий совершенно не понятно, куда крепить детское кресло
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16
Nemo1875 2 минуты назад
Надо брать, пока хозяева "забитых дворов машинами " не раскупили !
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11k
Inlex 7 минут назад
и ездить вокруг бензоколонки
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9k
Евгений 10 минут назад
Со 100 до 200 за 0,2 секунды, чёт на.балово какое-то...
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20k
Юрий 21 минуту назад
Какой объём бака для бензина? 3000 лошадей надо ведь чем то кормить.
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21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
А что все рендеры то? Есть реальные фото/видео где это чудо ездит? Или все это существует лишь на бумаге и во влажных мечтах главы компании?
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−101
vasya Полчаса назад
а чё сразу 30000 л.с не в.ъ.е.б.а.л.и .
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4k
Юрий Злой 36 минут назад
сколько мешков картошки влезет в багажник ?
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37k
Бабай Час назад
Изделие само в себе. Единственное назначение - в коллекцию любителя-миллионера. В лучшем случае на нём отрабатывались новые технологии. Пойдёт ещё фильмы о будущем снимать.
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14k
Hairy. Час назад
Данные о разбеге уже реальные, или в теории?
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10k
Lynx Час назад
Накой поршни из карбида кремния? Тормозные диски ещё куда ни шло, ибо ударные нагрузки сей карбид не держит ни разу.
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443
да пох Час назад
А ездить можно только по стеклу ? Судя по посадке .И скорость до 100 в 1.5 с. в реале даст только взрыв. . А так машина конечно крутая .
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