Ультракар Chaos, мощностью в 3000 лошадей: «летает» как истребитель

Разгоняется до 300 км/ч за семь секунд. Причем большая часть машины напечатана на 3D принтере.
Он действительно отличается от всех нынешних автомобилей. А его создатели, из греческой компании Spyros Panopoulos Automotive, уже поместили машину в новую категорию - ультракар.
Мотор напечатан на 3D принтере из магниевого сплава. Коленвал из сплава титана, поршни из карбида кремния. Все это, как и диски, тормозная система, руль, подвеска и кузов, также напечатано на принтере. Для этого использовали титан, инструментальную сталь и углеродное волокно.
Остальные значимые узлы сделали из полимера Zylon, который считается одним из самых прочных в мире. Машина с полным приводом, коробка «автомат» на 8 ступеней.
Выпускается в 2 модификациях: Earth Version и Zero Gravity.
Earth более «бюджетная»: весит 1388 кг, под капотом 2000 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 1,9 сек., до 200 км/ч за 2,7 сек., А до 300 км/ч - за 7,9 секунд.
Zero весит 1272 кг, у нее 3065 л.с. до 100 км/ч разгоняется за 1,5 сек., до 200 км/ч за 1,7 сек., до 300 км/ч за 7,1 секунды.
Управление тоже интересное: создатели делают ставку на 5G, использование отпечатков пальцев и голосовые команды. Подробности пока держат в секрете.
Стоит это великолепие недешево: Earth - от 5,5 млн. евро (455,8 млн. рублей), Zero - от 12,4 млн. евро (больше миллиарда рублей). Так что рекордная цена Bugatti Chiron скоро будет побита.
А олигархи пополнят свои автопарки таким вот красавцем.
Источник:
- История мотороллеров "Муравей"
- ДТП более чем вековой давности: какими они были?
- Редкие и неизвестные «Запорожцы»
- Фантастика? Нет, реальность: лидеры по наценкам в сообществе автодилеров
- Почему на дорогах все больше номеров без российского флага
Понравилось31