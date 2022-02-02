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Спаси жёлудь: тест по мультфильму "Ледниковый период"

Спаси жёлудь: тест по мультфильму "Ледниковый период"

Автор:
02 февраля 2022 11:59
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   ледниковый период   тест   тесты по детским мультфильмам   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
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В 2002 году вышел один из самых кассовых мультфильмов — "Ледниковый период". Несложный тест, в котором придётся вспоминать имена главных героев, сюжетные повороты и ключевые события. Справитесь?
Чем занимались эти зверята?
1/8Чем занимались эти зверята?
Почему носороги стали преследовать ленивца?
2/8Почему носороги стали преследовать ленивца?
Кстати, сможете вспомнить имя мамонта?
3/8Кстати, сможете вспомнить имя мамонта?
Что решили сделать саблезубые тигры?
4/8Что решили сделать саблезубые тигры?
Что стало с малышом в конце фильма?
5/8Что стало с малышом в конце фильма?
Почему саблезубый тигр присоединился к мамонту и ленивцу?
6/8Почему саблезубый тигр присоединился к мамонту и ленивцу?
Кстати, а как звали тигра:
7/8Кстати, а как звали тигра:
Каким образом тигр спасся?
8/8Каким образом тигр спасся?

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Метки: Тесты   ледниковый период   тест   тесты по детским мультфильмам   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
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Lovels Travel Час назад
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Enigma Kuutar 2 минуты назад
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Ivan 57 минут назад
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