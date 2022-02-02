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В 2002 году вышел один из самых кассовых мультфильмов — "Ледниковый период". Несложный тест, в котором придётся вспоминать имена главных героев, сюжетные повороты и ключевые события. Справитесь?
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Метки: Тесты ледниковый период тест тесты по детским мультфильмам тесты по мультфильмам тесты по мультфильмам двухтысячных
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