Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии

Компания «Вивалаб» начала работать в аэропорту Шереметьево в марте 2021 года, в терминале D. Чуть позже появилась вторая точка в терминале C.

За свои услуги посредники между простыми смертными и коронавирусом, просили 3,5 тысячи рублей. Пассажиры могли сдать анализ на ковид и получить результат в течение часа. Учитывая, что обычно без ПЦР-теста улететь можно только вакцинированным и переболевшим, клиентов у «Вивалаб» было много.