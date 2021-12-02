Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии

Вокзалы и аэропорты традиционно притягвают к себе желающих зарабатывать много и, главное, быстро. Но если раньше, в духе времени, это были таксисты, цыгане и каталы, позднее продавцы аэропортовской еды и упаковщики багажа "за дорого", теперь же, к ним добавились представители медфирм, тестирующих на коронавирус.
Компания «Вивалаб» начала работать в аэропорту Шереметьево в марте 2021 года, в терминале D. Чуть позже появилась вторая точка в терминале C.
За свои услуги посредники между простыми смертными и коронавирусом, просили 3,5 тысячи рублей. Пассажиры могли сдать анализ на ковид и получить результат в течение часа. Учитывая, что обычно без ПЦР-теста улететь можно только вакцинированным и переболевшим, клиентов у «Вивалаб» было много.
Как пишет телеграм-канал Bazа, "вряд ли пассажиры подозревали, что у компании просто нет права на осуществление медицинской деятельности. Это выяснилось лишь в конце ноября, когда бизнесом «Вивалаб» заинтересовалась полиция".
Силовики выяснили, что в Росздравнадзоре никто не выдавал этой компании лицензию на проведение лабораторных тестов и сбор биоматериалов.
Теперь расследованием обстоятельств занимается ОБЭП.
Источник:
- Свобода выбора: платный и бесплатный тест на коронавирус
- Почему вспышка атипичной пневмонии так и не переросла в пандемию?
- Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления
- Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса?
- Зачем необходимо вводить два компонента противоковидной вакцины?
Понравилось17
Друг спрашивает
А можно говорить что-то, когда внуки не привиты вообще ни от чего по возрасту.
Малохольный недалекий русофоб.