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Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии

Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии (2 фото)

Автор:
02 декабря 2021 13:02
Сообщество : Пандемия
Метки: Вивалаб   Шереметьево   аэропорт   ковид-19   коронавирус   лицензия   тест   
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Вокзалы и аэропорты традиционно притягвают к себе желающих зарабатывать много и, главное, быстро. Но если раньше, в духе времени, это были таксисты, цыгане и каталы, позднее продавцы аэропортовской еды и упаковщики багажа "за дорого", теперь же, к ним добавились представители медфирм, тестирующих на коронавирус.

Компания «Вивалаб» начала работать в аэропорту Шереметьево в марте 2021 года, в терминале D. Чуть позже появилась вторая точка в терминале C.

За свои услуги посредники между простыми смертными и коронавирусом, просили 3,5 тысячи рублей. Пассажиры могли сдать анализ на ковид и получить результат в течение часа. Учитывая, что обычно без ПЦР-теста улететь можно только вакцинированным и переболевшим, клиентов у «Вивалаб» было много.

Как пишет телеграм-канал Bazа, "вряд ли пассажиры подозревали, что у компании просто нет права на осуществление медицинской деятельности. Это выяснилось лишь в конце ноября, когда бизнесом «Вивалаб» заинтересовалась полиция".

Силовики выяснили, что в Росздравнадзоре никто не выдавал этой компании лицензию на проведение лабораторных тестов и сбор биоматериалов.

Теперь расследованием обстоятельств занимается ОБЭП.

Источник:

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Метки: Вивалаб   Шереметьево   аэропорт   ковид-19   коронавирус   лицензия   тест   
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17  комментариев
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
А те,что кололи по всей стране в ларьках / автобусах и прочих непотребных местах - они все с лицензией были :-)
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300
leemur86 3 минуты назад
Сколько нам открытий чудных, ещё предстоит с этой пандемимией
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513
zenon 6 минут назад
Гады, не заплатили куда влезет и их проверили. Такое даже Остапу Бендеру и Бандере не снилось.
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2k
Carex 14 минут назад
ПЦР тест зарегистрирован официально. как тест для обнаружения модной болезни? Не нашёл.
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2k
Алексей Полчаса назад
Так а к качеству оказываемых услуг претензии есть? Тесты на коронавирус были настоящими? Или в конторе деньги брали, а ПЦР тесты не проводили? Или все претензии сводятся только к тому, что у этой конторы были не в порядке формальные документы?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Интересно!,а можно такое открыть без покровитель в эшелонах власти? Ну чтоб никому денежку не засыпать?
Друг спрашивает
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3k
Иван Час назад
Как говорят некоторые долбо*бы "Ну а чо вы хотели, капитализм."
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−20
голландец 2 часа назад
Кому беда, а куму и мать родная. Корона оказалась прибыльным бизнесом
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