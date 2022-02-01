В Хабаровске задержали серийного вора, который обносил квартиры в женском парике

Домушника по профессии и трансвестита по призванию задержали в Хабаровске. 33-летний вор-конспиратор обносил квартиры в женском парике, но, видимо, считал себя слишком мужественным, чтобы для пущей маскировки использовать макияж. Отсутствие косметики фраера и сгубило - его довольно быстро опознали по записям с домофонов.





Тем не менее только за декабрь преступник успел ограбить три квартиры. Схема его/её (с половой принадлежностью пусть будущие сокамерники разбираются) "работы" была простой. Домушник снимал на сутки квартиру, дублировал ключ, а через некоторое время возвращался, выносил плазменные телевизоры и сбывал их за 30 тысяч рублей на одном из рынков Хабаровска.