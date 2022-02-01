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В Хабаровске задержали серийного вора, который обносил квартиры в женском парике

В Хабаровске задержали серийного вора, который обносил квартиры в женском парике (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   парик   переодевание   полиция   хабаровск   
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Сэкономил на макияже и попался.

Домушника по профессии и трансвестита по призванию задержали в Хабаровске. 33-летний вор-конспиратор обносил квартиры в женском парике, но, видимо, считал себя слишком мужественным, чтобы для пущей маскировки использовать макияж. Отсутствие косметики фраера и сгубило - его довольно быстро опознали по записям с домофонов.


Тем не менее только за декабрь преступник успел ограбить три квартиры. Схема его/её (с половой принадлежностью пусть будущие сокамерники разбираются) "работы" была простой. Домушник снимал на сутки квартиру, дублировал ключ, а через некоторое время возвращался, выносил плазменные телевизоры и сбывал их за 30 тысяч рублей на одном из рынков Хабаровска.

Примерный ущерб от действий хитроделанного воришки оценивается в 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Любителю принаряжаться грозит до 6 лет работы швеёй в местах не столь отдалённых.

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Метки: видео   вор   парик   переодевание   полиция   хабаровск   
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Алксандр Шевченко 43 минуты назад
Ну этот не составами воровал, так что дадут по полной.
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