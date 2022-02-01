В Хабаровске задержали серийного вора, который обносил квартиры в женском парике

Сэкономил на макияже и попался.
Домушника по профессии и трансвестита по призванию задержали в Хабаровске. 33-летний вор-конспиратор обносил квартиры в женском парике, но, видимо, считал себя слишком мужественным, чтобы для пущей маскировки использовать макияж. Отсутствие косметики фраера и сгубило - его довольно быстро опознали по записям с домофонов.
Тем не менее только за декабрь преступник успел ограбить три квартиры. Схема его/её (с половой принадлежностью пусть будущие сокамерники разбираются) "работы" была простой. Домушник снимал на сутки квартиру, дублировал ключ, а через некоторое время возвращался, выносил плазменные телевизоры и сбывал их за 30 тысяч рублей на одном из рынков Хабаровска.
Источник:
Примерный ущерб от действий хитроделанного воришки оценивается в 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Любителю принаряжаться грозит до 6 лет работы швеёй в местах не столь отдалённых.
Источник:
- Волочкова устроила скандал на борту самолета из-за маски
- В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов
- Старшеклассница в гимназии решила снять пранк, но учитель шутки не оценила
- Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной
- В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
Понравилось17