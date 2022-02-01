FISHKINET
Сообщество Криминал 1197 постов • 296 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Из-за кровной мести два брата расстреляли жителя Черкесска

Из-за кровной мести два брата расстреляли жителя Черкесска (1 фото)

Автор:
01 февраля 2022 09:39
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   КЧР   видео   кавказ   кровная месть   полиция   расстреляли   
2571
1

Расправиться с мужчиной решили прямо в центре города. Расстреляв и избив жертву, храбрые мстители, как водится, сбежали.

В центре Черкесска 29 января два брата расстреляли и избили мужчину. Сцена расправы попала на видео камер наблюдения.

В ролике можно наблюдать, как один из злоумышленников прицельно стреляет про проходившему по улице человеку, а второй подбегает к упавшей жертве и начинает ее избивать.

×
×


Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!


После этого нападавшие скрылись. Спустя двое суток после расправы двух мужчин, оказавшихся братьями, задержали в селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.


Сообщается, что подозреваемые являются жителями аула Хурзук. Одному из братьев 23 года, второму 28 лет. Пострадавший их знает, правда, говорит, что причины нападения для него остаются неизвестны. Впрочем, жители региона уверены, что он лукавит, а расстрел и избиение были обычным проявлением кровной мести. Что именно не поделили семьи стрелявшего Темирлана Касаева и пострадавшего 34-летнего Азамата Каджакова,в настоящее время выясняется полицией. Одно из местных СМИ опубликовало свою версию. «Пару лет назад потерпевший и его друзья убили родного дядю Касаевых, очень уважаемого мужчину. И их было в два раза больше. Некоторые из них сидят, а этот ушёл от правосудия», — рассказала одна из жительниц Карачаевска.


По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о попытке убийства группой лиц общеопасным способом. Пострадавший сейчас находится в больнице с огнестрельными ранениями ног и ушибами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   КЧР   видео   кавказ   кровная месть   полиция   расстреляли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
С.В. 2 часа назад
всех на кол вместе с аулом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Telar Gouroi 22 минуты назад
Тут я вижу большинство осуждает этих молодых людей. Но как жить с мыслью, что убийцы твоего родного человека наслаждаются жизнью, уйдя от правосудия? Вот когда у нас будут абсолютно неподкупные суды и неотвратимость наказания, тогда я первым их осудил бы, а так все правильно сделали, мужчины, жаль только не избавили мир от биомусора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Том Сойер Полчаса назад
Ну, что тут ещё сказать.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar 37 минут назад
"А город подумал ученья идут..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Игорь 43 минуты назад
Расстреляли? Попугали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vad 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 52 минуты назад
"...Расстреляв и избив..." логичней как то наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрий Час назад
Интересна реакция прохожих на стрельбу. Никто не убегает, не прячется. Видимо это стало обыденностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
U55R Час назад
Россияне первого сорта имеют право на свободное владение, ношение и применение огнестрельного оружия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Час назад
И дикий же народ! удивлялись экскурсанты. Дети гор!(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Broscan Час назад
Расстреляв и избив жертву, ХРАБРЫЕ мстители, как водится, СБЕЖАЛИ.

А где прописано,что надо оставаться на месте и ждать пока тебя повяжут!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sivanov1079 Час назад
Хотели бы убить - убили бы. Тихо, вечером, одним ударом ножа. А тут акция с перфомансом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Viktor Час назад
Одно слово - чурки!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
moishab 2 часа назад
Дикари. Пусть у себя в аула друг друга мочат сколько угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Василий Пирогов 2 часа назад
какие приятные новости)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
СПЧ: кто они такие и чем занимаются СПЧ: кто они такие и чем занимаются Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог "Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату "Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей... Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89555



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фотографии, в которые все поверили, а это фейк
0
191
Фотографии, в которые все поверили, а это фейк
Набирающие популярность в сообществах
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
1
30
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
Не думайте, что то, что служит вам сегодня, будет служить вам вечно
0
6
Не думайте, что то, что служит вам сегодня, будет служить вам вечно
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая красота!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#ватермарк#Приколы#интересное#дети#фильм#автомобили#познавательно
#интересно#животные#люди#дтп#подборка#полиция#картинки#актер#авто аварии#Москва
#факты#история#прикол#Ynews#Россия#аварии#новости#роль#автомир#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться