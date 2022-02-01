Из-за кровной мести два брата расстреляли жителя Черкесска

После этого нападавшие скрылись. Спустя двое суток после расправы двух мужчин, оказавшихся братьями, задержали в селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

Сообщается, что подозреваемые являются жителями аула Хурзук. Одному из братьев 23 года, второму 28 лет. Пострадавший их знает, правда, говорит, что причины нападения для него остаются неизвестны. Впрочем, жители региона уверены, что он лукавит, а расстрел и избиение были обычным проявлением кровной мести. Что именно не поделили семьи стрелявшего Темирлана Касаева и пострадавшего 34-летнего Азамата Каджакова,в настоящее время выясняется полицией. Одно из местных СМИ опубликовало свою версию. «Пару лет назад потерпевший и его друзья убили родного дядю Касаевых, очень уважаемого мужчину. И их было в два раза больше. Некоторые из них сидят, а этот ушёл от правосудия», — рассказала одна из жительниц Карачаевска.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о попытке убийства группой лиц общеопасным способом. Пострадавший сейчас находится в больнице с огнестрельными ранениями ног и ушибами.