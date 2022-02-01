Из-за кровной мести два брата расстреляли жителя Черкесска

Расправиться с мужчиной решили прямо в центре города. Расстреляв и избив жертву, храбрые мстители, как водится, сбежали.
В центре Черкесска 29 января два брата расстреляли и избили мужчину. Сцена расправы попала на видео камер наблюдения.
В ролике можно наблюдать, как один из злоумышленников прицельно стреляет про проходившему по улице человеку, а второй подбегает к упавшей жертве и начинает ее избивать.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
После этого нападавшие скрылись. Спустя двое суток после расправы двух мужчин, оказавшихся братьями, задержали в селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.
Сообщается, что подозреваемые являются жителями аула Хурзук. Одному из братьев 23 года, второму 28 лет. Пострадавший их знает, правда, говорит, что причины нападения для него остаются неизвестны. Впрочем, жители региона уверены, что он лукавит, а расстрел и избиение были обычным проявлением кровной мести. Что именно не поделили семьи стрелявшего Темирлана Касаева и пострадавшего 34-летнего Азамата Каджакова,в настоящее время выясняется полицией. Одно из местных СМИ опубликовало свою версию. «Пару лет назад потерпевший и его друзья убили родного дядю Касаевых, очень уважаемого мужчину. И их было в два раза больше. Некоторые из них сидят, а этот ушёл от правосудия», — рассказала одна из жительниц Карачаевска.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о попытке убийства группой лиц общеопасным способом. Пострадавший сейчас находится в больнице с огнестрельными ранениями ног и ушибами.
Источник:
- Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной
- В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
- Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету
- В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих
- В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера
Понравилось31
Сказал бы, что автор - жертва ЕГО, но знаю одного политического деятеля, которого по его словам расстреляли в 1994. Как в анекдоте про деда и фашистов
А где прописано,что надо оставаться на месте и ждать пока тебя повяжут!?