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Кокос в кокосах

Кокос в кокосах (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Колумбия   кокаин   кокосы   маскировка   наркоторговцы   наркотрафик   новости   ну вы даете!   
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Фантазия наркоторговцев не знает границ: на днях во время рейда полицейские Колумбии реквизировали большую партию кокаина, расфасованную в 20 тысяч кокосовых орехов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   кокаин   кокосы   маскировка   наркоторговцы   наркотрафик   новости   ну вы даете!   
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SuperTroll 14 минут назад
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