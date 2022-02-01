Кокос в кокосах

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Фантазия наркоторговцев не знает границ: на днях во время рейда полицейские Колумбии реквизировали большую партию кокаина, расфасованную в 20 тысяч кокосовых орехов.
В колумбийском порту Картахена полиция изъяла крупную партию кокаина, подготовленную к отправке в Геную, Италия.
Наркотики были обнаружили в контейнеры, который должен был отправиться в Италию с грузом фруктов. Когда контейнер вскрыли, в нем действительно оказались кокосовые орехи. Вот только в сердцевину каждого вместо родной для орехов кокосовой воды был закачан жидкий кокаин. Кокосы были упакованы в 504 холщовых мешка, тщательно уложенных в контейнер.
Насколько известно, в ходе следствия пока арестованных нет. Полиция ищет авторов нестандартной схемы и уже связалась с итальянскими коллегами, чтобы узнать, кто должен был стать получателем груза.
Насколько известно, в ходе следствия пока арестованных нет. Полиция ищет авторов нестандартной схемы и уже связалась с итальянскими коллегами, чтобы узнать, кто должен был стать получателем груза.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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