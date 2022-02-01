Кокос в кокосах

Наркотики были обнаружили в контейнеры, который должен был отправиться в Италию с грузом фруктов. Когда контейнер вскрыли, в нем действительно оказались кокосовые орехи. Вот только в сердцевину каждого вместо родной для орехов кокосовой воды был закачан жидкий кокаин. Кокосы были упакованы в 504 холщовых мешка, тщательно уложенных в контейнер.

Насколько известно, в ходе следствия пока арестованных нет. Полиция ищет авторов нестандартной схемы и уже связалась с итальянскими коллегами, чтобы узнать, кто должен был стать получателем груза.