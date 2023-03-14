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У берегов Колумбии обнаружили подлодку с тоннами кокаина и двумя мертвецами

У берегов Колумбии обнаружили подлодку с тоннами кокаина и двумя мертвецами

Автор:
14 марта 2023 11:17
Сообщество : Криминал
Метки: Колумбия   вмс   кокаин   подлодка   тихий океан   фото   
3945
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Стоимость находившегося на борту наркотика оценивается в 87 млн долларов.

Национальные военно-морские силы Колумбии выловили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку, на борту которой находилось 2,6 тонны кокаина и четыре члена экипажа. Двое из них к моменту обнаружения были мертвы, двое других находились в критическом состоянии. Им оказали первую помощь и передали врачам.

По предварительным данным, причиной смерти двоих подводников-наркокурьеров стали токсичные газы от топлива (угарный газ).

Стоимость кокаина, находившегося на борту субмарины, оценивается в 87 млн долларов. Колумбийские силовики предполагают, что "товар" был предназначен для Латинской Америки. Всего в отсеке подлодки можно было уместить 6 тонн кокаина, отметили в полиции.

Власти Колумбии заявили, что это не первая такая находка — были ещё две подобные субмарины. Там предполагают, что отправкой наркотиков таким способом занимается повстанческая экстремистская группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии».

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Метки: Колумбия   вмс   кокаин   подлодка   тихий океан   фото   
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28  комментариев
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4k
Старичок 2 часа назад
сейчас заплакал один пианист в хохляндии)))
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ZET 6 минут назад
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18k
Дмитрий 8 минут назад
Помнится совсем недавно наркоклоун срочно требовал от Запада подводную лодку. Оказывается, это была совсем не та лодка, о которой все подумали

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1k
K_II_T 15 минут назад
Не получилась кораблятская жизнь.

Нужно было проводить ходовые испытания перед рейсом.

Поспешишь - людей насмешишь.
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4k
Stas Полчаса назад
можно 4, а "нашли" 2,6)))) чувствется, что "а там 1,4 и не было" - как-то так будет))
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36k
Aleks 36 минут назад
Это была военная поддержка украинских элит от гордых колумбийских повстанцев
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11k
Shtoppi 39 минут назад
этому "пианисту", пиндосы из своих запасников, диппочтой, вещества доставляют, так что ему плакать причин нет.
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1k
Виктор Глущенко 47 минут назад
Всего в отсеке подлодки можно было уместить 6 тонн кокаина, на борту которой находилось 2,6 тонны кокаина, отметили в полиции . Меня терзают смутные сомнения .
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3k
MPEG-8 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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4k
просто Дмитрий Час назад
Проукраинские......... Ну, вы поняли
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2k
vijilante Час назад
Семьям курьеров - кранты.
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524
cdzpm Час назад
Я так понимаю, что холостой пробег с половиной загрузки их не сильно волнует?
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Комментарий удален. Причина: флуд
47k
37k
Александр 2 часа назад
Че только у берегов Колумбии не плавает )
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