У берегов Колумбии обнаружили подлодку с тоннами кокаина и двумя мертвецами

Стоимость находившегося на борту наркотика оценивается в 87 млн долларов.
Национальные военно-морские силы Колумбии выловили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку, на борту которой находилось 2,6 тонны кокаина и четыре члена экипажа. Двое из них к моменту обнаружения были мертвы, двое других находились в критическом состоянии. Им оказали первую помощь и передали врачам.
По предварительным данным, причиной смерти двоих подводников-наркокурьеров стали токсичные газы от топлива (угарный газ).
Стоимость кокаина, находившегося на борту субмарины, оценивается в 87 млн долларов. Колумбийские силовики предполагают, что "товар" был предназначен для Латинской Америки. Всего в отсеке подлодки можно было уместить 6 тонн кокаина, отметили в полиции.
Власти Колумбии заявили, что это не первая такая находка — были ещё две подобные субмарины. Там предполагают, что отправкой наркотиков таким способом занимается повстанческая экстремистская группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии».
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Нужно было проводить ходовые испытания перед рейсом.
Поспешишь - людей насмешишь.