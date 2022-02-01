Кто-то зверски убивает собак после того, как стая псов загрызла насмерть мужчину под Астраханью

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А зоозащитники объявили денежную награду тому, кто поможет поймать живодёра
После того как на прошлой неделе стая собак насмерть загрызла мужчину, начали появляться фотографии убитых псов. С собаками расправляются жестоко, труп одной из собак повешен на дерево с табличкой "Так будет с каждым". Зоозащитники не смогли остаться в стороне и решили защищать хвостатых звонкой монетой. За поимку живодёра объявили денежное вознаграждение. Для того чтобы получить его, нужно заснять на видео расправу над животными и сделать это так, чтобы по записи можно было установить личность. Объявившая "достойное вознаграждение" зоозащитница Венера Исаева выложила пост в своём инстаграм аккаунте с призывом остановить этот беспредел. Автору видео девушка гарантирует анонимность.
Тем временем группа неизвестных засняли на видео место, где на прошлой неделе загрызли мужчину и там стая из огромных собак без бирок на ушах. Псы мгновенно окружили машину и начали лаять. На другом видео несколько крупных собак с лаем гоняться за коровой, а последне видео вообще устрашающее, стая из 7-8 собак яростно лает и окружает мужчину, который пытается от них отбиться. Если власти не предпримут решительные меры, то жителям города придётся как-то защищать себя и своих близких. Тем временем Венера Исаева пытается установить личность тех, кто убил собак и писать заявление в прокуратуру. За убийство собак живодёру грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Очень печальная ситуация, остаётся надеяться, что в ближайшее время власти всё-таки предпримут какие-то меры.
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Метки: Астрахань и область живодеры загрызли насмерть месть нападение собак одичавшие псы приволжское
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тонИт, у неё в крови Астрахань....
И собак не будет, и зоозащитники при деле.
Мысленно погружаю ногу в эту женщину.
Я сожалею тем кто от них пострадал, но пока бороться с проявлением проблемы (собаками), а не с самим источником (тех кто их бросает), проблема будет лишь на время отходить на второй план.
Если проблема есть и срочная ее надо срочно решать., а не через 20 лет. Быстрый способ это отлов и отстрел
Думать нельзя истреблять просто так.
А чтобы ты понял про аналогии, вот тебе в твоем стиле аналогия. Если что то угрошает моему здоровью, а собаки это угроза моему здоровью, я эту проблему хочу решить раз и навсегда. Если у меня вредоносные бактерии, мне хочется уничтожить их раз и навсегда. Быстро и надежно, так понял?
А выдрочить местную власть чтоб они культурно перестреляли собак и утилизировали, это не наш метод.
Никакие действия человека уже не вернут, но бездействие означает новые жертвы.