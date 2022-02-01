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Кто-то зверски убивает собак после того, как стая псов загрызла насмерть мужчину под Астраханью

Кто-то зверски убивает собак после того, как стая псов загрызла насмерть мужчину под Астраханью (4 фото + 3 видео)

Автор:
01 февраля 2022 00:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Астрахань и область   живодеры   загрызли насмерть   месть   нападение собак   одичавшие псы   приволжское   
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А зоозащитники объявили денежную награду тому, кто поможет поймать живодёра
После того как на прошлой неделе стая собак насмерть загрызла мужчину, начали появляться фотографии убитых псов. С собаками расправляются жестоко, труп одной из собак повешен на дерево с табличкой "Так будет с каждым". Зоозащитники не смогли остаться в стороне и решили защищать хвостатых звонкой монетой. За поимку живодёра объявили денежное вознаграждение. Для того чтобы получить его, нужно заснять на видео расправу над животными и сделать это так, чтобы по записи можно было установить личность. Объявившая "достойное вознаграждение" зоозащитница Венера Исаева выложила пост в своём инстаграм аккаунте с призывом остановить этот беспредел. Автору видео девушка гарантирует анонимность.
Тем временем группа неизвестных засняли на видео место, где на прошлой неделе загрызли мужчину и там стая из огромных собак без бирок на ушах. Псы мгновенно окружили машину и начали лаять. На другом видео несколько крупных собак с лаем гоняться за коровой, а последне видео вообще устрашающее, стая из 7-8 собак яростно лает и окружает мужчину, который пытается от них отбиться. Если власти не предпримут решительные меры, то жителям города придётся как-то защищать себя и своих близких. Тем временем Венера Исаева пытается установить личность тех, кто убил собак и писать заявление в прокуратуру. За убийство собак живодёру грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Очень печальная ситуация, остаётся надеяться, что в ближайшее время власти всё-таки предпримут какие-то меры.

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Метки: Астрахань и область   живодеры   загрызли насмерть   месть   нападение собак   одичавшие псы   приволжское   
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42k
dima423 2 часа назад
Типа да будет срач?)) ...ну ок, подкину на вентилятор... Все правильно делает этот незримый герой...если государство не может защитить людей от бродячих собак, то надо это делать самим...а местные власти в отставку!
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6k
Pravednik84 20 минут назад
Ох не туда незримый герой обратил свой гнев (ну туда тоже можно, но по остаточному принципу).
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17k
Vital Idol 21 минуту назад
ну, Венере в школе надо доучиться сначала, потом про собак качать!!!

тонИт, у неё в крови Астрахань....
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973
SHAGREEN Полчаса назад
Высадить там эту Исаеву и пусть проповедует среди собачих масс.
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1k
Владимир Полчаса назад
В Латвии проблем с собаками нет , вообще. Если видишь бегающую саму по себе собаку, то уверен, что она потерялась. Даже котов совсем немного. Их отлавливают, стерилизуют и возвращают в то место, откуда изловили. Тем не менее, какие-то успевают дать потомство. Для бродячих котов за счет городских властей устанавливают красивые, утепленные домики. Кроме этого волонтерам выдается пайка для кормления котов. Тем не менее в приютах собаки есть. Это собаки, которые остаются после смерти хозяев, либо потерявшиеся.
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659
Kruma Полчаса назад
Эту проблему должны решать власти 100%. В СССР ездили будки отлавливали собак бродячих и увозили. Итог нет зоозащитников, нет жертв, нет собак на улицах. Собачники без поводка с собаками не гуляли так как в таком случае будка отлавливала таких собак и вернуть было тяжело. Самоуправство это плохо, но как видно из данной истории властям по..х и получается выхода нет, кроме как самоуправства. Только способ нужно было другой придумать так как от разбросанной отравы могут отравиться не только собаки.
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5
Валера Набабуков Полчаса назад
Астрахань тонИт в крови. Аффтару плаката гвоздь в моцк. Два раза.
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47
MidMaster Полчаса назад
Укус за жопу может сильно изменить мировоззрение
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5k
rutt 36 минут назад
Ага, предпримут и скормят Исаеву собакам. Перед скормленипм напичкать Венеру мышьяком.
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1k
Вальдемар 49 минут назад
Венеру на корм собакам! И люди целы, и собачки сыты.
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15k
vikklu 52 минуты назад
Зоошиза, как и живодёрство, две крайности, одинаково неприемлемые для цивилизованного общества.
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3k
Александр 52 минуты назад
Кто-то всплакнул над несчастными собачками? Мне лично до слез жалко человека, загрызенного этими тварями. И Жале1 только о том, что врядли один человек перебьет вся эту свору. Но ничего, глядишь, и другие люди подтянутся.
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289
Knives22 Александр 39 минут назад
О детях в Африке еще поплачь, лицемер.
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5k
молотый Либентроп 53 минуты назад
Тоисть, тот, кто убивает собак, действует по зверски, а собаки разодрали насмерть мужчину не зверски?
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22k
pssst 57 минут назад
Ну убивать собак на месте все-таки негуманно. Нужно отлавливать, помещать в приюты, стараться пристроить. А тех, кто не пристроен в течение месяца - усыплять.
И собак не будет, и зоозащитники при деле.
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3k
Михалыч 59 минут назад
Новости неделю назад Россия1 Воронеж. Репортаж: рассыпают отраву, травятся невинные собачки. Интервью с собачатницей: невозможно гулять с собакой (собака сантиметров 60 в холке), уже некоторые собаководы начали намордники надевать. Бинго, намордники. А разве собака должна без намордника гулять? Если так дальше пойдет, то и говно за собаками убирать придется.
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289
Knives22 Михалыч 53 минуты назад
Закон почитай.
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1k
Жэка Час назад
Бабки на деанон супергероя у зоошизы значит есть, а на резервацию для своих кабысдохов у города требуют - из наших налогов.

Мысленно погружаю ногу в эту женщину.
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42
Jurgen Час назад
Способ борьбы с псами чел выбрал непрвильно, но бездомных собак не должно быть на улице. Этим должны заниматься спец. службы по отлову бродячих собак и адекватных и здоровых отправлять в приюты, а безнадежных на утилизацию.
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307
KS Час назад
Если те кто призывают убивать собак и вымещать всю злость на них. Я поздравляю, вы хуже этих самих диких собак. Во первых надо задаться вопросом как они оказались на улице. Я более чем уверен что по вине очень "добрых" хозяев которым они стали в какой-то момент не нужны и были выброшены на улицу. Они не сознательные и всё что ими движет это инстинкт выживания, да даже человеком движет инстинкт выживания и он способен на многое ради спасения своей шкуры.
Я сожалею тем кто от них пострадал, но пока бороться с проявлением проблемы (собаками), а не с самим источником (тех кто их бросает), проблема будет лишь на время отходить на второй план.
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289
Knives22 KS 36 минут назад
Они просто ответственность на себя не хотят брать. Свалки устраивает кто то а не мы, на дорогах ведут себя как быдло, бычек до урны донести не могут. Зато в интернете герои.
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307
KS Knives22 22 минуты назад
Собственно в ответе одного кретина как раз то что ты сказал: "Я ничем задаваться не хочу. Я хочу чтобы опасных бездомных собак на улице не было."
Думать нельзя истреблять просто так.
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307
KS Дмитрий 13 минут назад
Если ты не можешь провести аналогий, то можем не продолжать беседу, влепи мне минус как это уже сделала куча таких же жаждущих быстрых и "эффективных" решений и разойдемся как в море корабли.
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13k
Алекс Час назад
Собак убивают зверски а они то загрызли видимо гуманно?
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289
Knives22 Алекс 43 минуты назад
Ага давай собак по деревьям развешивать раз они убивают-детям на радость. Или травить будем а потом дрочить на мучения животного. Это же так человечно.
А выдрочить местную власть чтоб они культурно перестреляли собак и утилизировали, это не наш метод.
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289
Knives22 Алекс 16 минут назад
Сколько там у нас на дорогах погибает? Может тоже от акта отчаянья кого то вешать начать? Это не акт отчаянья а уголовная статья.
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19k
sanchesS80 2 часа назад
"Астрахань тонит к крови" - девочке не мешало бы в школу походить для начала, узнать как пишется слово тонет.
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27k
Notan Blaine 2 часа назад
Стоит собаке понять, что человек это не большая собака способная дать отпор или почувствовать вкус крови человека, такой зверь становится неуправляемым и опасен для людей, особенно детей.
Никакие действия человека уже не вернут, но бездействие означает новые жертвы.
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