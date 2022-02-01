Кто-то зверски убивает собак после того, как стая псов загрызла насмерть мужчину под Астраханью

Тем временем группа неизвестных засняли на видео место, где на прошлой неделе загрызли мужчину и там стая из огромных собак без бирок на ушах. Псы мгновенно окружили машину и начали лаять. На другом видео несколько крупных собак с лаем гоняться за коровой, а последне видео вообще устрашающее, стая из 7-8 собак яростно лает и окружает мужчину, который пытается от них отбиться. Если власти не предпримут решительные меры, то жителям города придётся как-то защищать себя и своих близких. Тем временем Венера Исаева пытается установить личность тех, кто убил собак и писать заявление в прокуратуру. За убийство собак живодёру грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Очень печальная ситуация, остаётся надеяться, что в ближайшее время власти всё-таки предпримут какие-то меры.