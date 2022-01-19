У меня вроде как появилось новое хобби: необычное увлечение одного британца

В наше время очень много возможностей, чтобы заниматься любимым делом и иметь хобби. Современные технологии дают простор для творчества, да и старые добрые формы досуга никто не отменял.
Многим даже удается превратить свое хобби в работу и получать за это неплохие деньги. Многочисленные блогеры не дадут соврать.
Но британец переплюнул всех. Он сделал своим хобби — посещение собеседований. Да, вы не ослышались. Пользователь Reddit по имени Рогг поделился своим увлечением.
«У меня вроде как появилось новое хобби. В течение последних четырех месяцев я подавал заявки на соискание реальных должностей, и на словах я создавал впечатление идеального кандидата, но на самом деле это не так», — рассказывает британец.
Для молодого человека общение с работодателем это не стресс, а целый праздник. Поход на собеседование это повод для того, чтобы приодеться в красивый костюм, побывать в новых местах и возможно встретить интересных людей.
В отличие от обычных соискателей Рогг ведет себя на собеседовании раскованно, ведь над ним не довлеет необходимость получить заветную должность. Парень не планирует никуда устраиваться, ведь он является студентом.
Правда, так было не всегда. Несколько лет назад Рогг всерьез относился к собеседованиям, потому что искал работу. Но, увы, у молодого человека ничего не получалось.
«Раньше я искал работу и ничего не мог найти. Честно говоря, это был один из самых унизительных опытов в моей жизни, поэтому я начал исследовать, как работает процесс найма», — рассказывает британец, списывая свои неудачи из-за месяца отсутствия работы.
Почему именно этот фактор влияет на успех трудоустройства. Изучив механику работы автоматизированных систем отслеживания кандидатов ATS, парень отметил, что программа отметает резюме, если они не подходят под критерии.
В доказательство того, что именно так работает система, парень подкорректировал информацию, что он не работал месяц. После этого изменения его стали приглашать на собеседования.
Сейчас получение работы не является самой целью встреч с hr-ами или руководителями. Благодаря этому парень ведет себя на собеседованиях более раскованно. Обычно работодатель задает вопросы и диалог напоминает экзамен, где в роли ученика выступает соискатель.
Поначалу Рогг ведет себя стандартно для соискателя, отвечает на вопросы, которые ему задают. Но после "ознакомительного" этапа парень начинает задавать вопросы, расспрашивая о преимуществах работы в организации.
В этот момент работодатель может тактично закончить собеседование, либо наоборот пытается всячески заинтересовать Рогга. Но итог таких встреч всегда один и тот же.
"Затем, когда дело доходит до зарплаты, я, как гром среди ясного неба, заявляю, что она не соответствует рыночным стандартам, поспешно благодарю их за потраченное время и просто выхожу за дверь", — делится с пользователями британец.
Удивительно, но после такого завершения, некоторые работодатели перезванивают ему, предлагая улучшенное предложение по заработной плате.
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Рогг не отвечает ни на одно предложение, он решил завести свой канал на Youtube, в котором обещает делиться с подписчиками своими "успехами". Вот так черная полоса в жизни из отказов на собеседованиях привела британца к хобби, на котором, Рогг сможет зарабатывать.
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закон подлости - когда нужно то хер там плавал когда уже есть то нате вам еще
– Я не работаю месяц.
– Трудовую принесли?...
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– У меня подходящее образование...
– Дайте-ка на диплом взглянуть.
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Есть ещё несколько критериев для приёма в нашу организацию.
Но думаю, что до его вопросов о преимуществах работы у нас дело не дойдёт
Три минуты делов-то...