У меня вроде как появилось новое хобби: необычное увлечение одного британца

Многим даже удается превратить свое хобби в работу и получать за это неплохие деньги. Многочисленные блогеры не дадут соврать.

Но британец переплюнул всех. Он сделал своим хобби — посещение собеседований. Да, вы не ослышались. Пользователь Reddit по имени Рогг поделился своим увлечением.