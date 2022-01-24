Детские ресурсы для недетского хобби: удивительные работы из LEGO

Работы дизайнера из Новой Зеландии, которые могут удивить.
Художник и дизайнер Закари Штейнман из Новой Зеландии делает из кубиков конструктора «Lego» уникальные и необычные вещи, которые с одной стороны, очевидны и их мог бы собрать каждый, с другой стороны, если бы это делал каждый, мы бы об этом не писали.
Штейнман собирает из кубиков как сложные геометрические фигуры, так и технику: например, жесткий диск от компьютера, магнитолу или проигрыватель для пластинок.
Также есть и здания, различные башни и даже целое кладбище из конструктора с функционирующей электронной луной.
Ниже можно увидеть его некоторые работы, которые нам показались самыми интересными.
Витиеватая скульптура.
Куб любви из компьютерной игры Portal.
Гладильная доска.
Жесткий диск.
Кейс для хранения ценных вещей.
Кладбище.
Проигрыватель(причем даже со специальным столиком и пластинками).
Барабанная установка и синтезатор.
Камера слежения.
Печатная машинка.
Пылесос.
Старый генератор.
Гитара с усилителем.
Человеческий глаз.
Мясорубка.
Наушники.
Конденсатор потока из фильма назад в будущее.
Мужчина действительно обладает очень богатой фантазией. Причем все фото он подписывает фразами – вот чуть посидел вечерком, посмотрите, что вышло… Вот я попил пивка и сделал гитару…
И вот не знаешь даже, это сарказм или художник реально не запаривался, работая над очередным проектом.
Сложно представить, что будет, если у Штейнмана будет отпуск, и он возьмется за дело в полую силу.
Источник:
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