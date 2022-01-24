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Детские ресурсы для недетского хобби: удивительные работы из LEGO

Детские ресурсы для недетского хобби: удивительные работы из LEGO (18 фото)

Автор:
24 января 2022 00:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: дизайн   интересно   конструкторы   лего   хобби   
963
18

Работы дизайнера из Новой Зеландии, которые могут удивить.

Художник и дизайнер Закари Штейнман из Новой Зеландии делает из кубиков конструктора «Lego» уникальные и необычные вещи, которые с одной стороны, очевидны и их мог бы собрать каждый, с другой стороны, если бы это делал каждый, мы бы об этом не писали.

Штейнман собирает из кубиков как сложные геометрические фигуры, так и технику: например, жесткий диск от компьютера, магнитолу или проигрыватель для пластинок.

Также есть и здания, различные башни и даже целое кладбище из конструктора с функционирующей электронной луной.

Ниже можно увидеть его некоторые работы, которые нам показались самыми интересными.

Витиеватая скульптура.

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Куб любви из компьютерной игры Portal.

Гладильная доска.

Жесткий диск.

Кейс для хранения ценных вещей.

Кладбище.

Проигрыватель(причем даже со специальным столиком и пластинками).

Барабанная установка и синтезатор.

Камера слежения.

Печатная машинка.

Пылесос.

Старый генератор.

Гитара с усилителем.

Человеческий глаз.

Мясорубка.

Наушники.

Конденсатор потока из фильма назад в будущее.

Мужчина действительно обладает очень богатой фантазией. Причем все фото он подписывает фразами – вот чуть посидел вечерком, посмотрите, что вышло… Вот я попил пивка и сделал гитару…

И вот не знаешь даже, это сарказм или художник реально не запаривался, работая над очередным проектом.

Сложно представить, что будет, если у Штейнмана будет отпуск, и он возьмется за дело в полую силу.

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Метки: дизайн   интересно   конструкторы   лего   хобби   
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