Детские ресурсы для недетского хобби: удивительные работы из LEGO

Художник и дизайнер Закари Штейнман из Новой Зеландии делает из кубиков конструктора «Lego» уникальные и необычные вещи, которые с одной стороны, очевидны и их мог бы собрать каждый, с другой стороны, если бы это делал каждый, мы бы об этом не писали.



Штейнман собирает из кубиков как сложные геометрические фигуры, так и технику: например, жесткий диск от компьютера, магнитолу или проигрыватель для пластинок.

Также есть и здания, различные башни и даже целое кладбище из конструктора с функционирующей электронной луной.



Ниже можно увидеть его некоторые работы, которые нам показались самыми интересными.



Витиеватая скульптура.