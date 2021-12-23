Таинственные безликие на миниатюрах эпохи Средневековья

Искусство – это явление одновременно универсальное и уникальное. И оно крайне важно как инструмент сохранения исторических традиций разных эпох и народов. Огромную роль в этом играют картины, скульптуры и народное декоративно-прикладное творчество.
Наглядным доказательством этого факта является творчество одного из ярких представителей искусства эпохи Возрождения нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего.
Примерное время, когда художник появился на свет, промежуток между 1525 и 1530 годами. Местом рождения считается город Бреда (провинция Северный Брабант) или небольшая деревенька Брёгел в его окрестностях. Стезю художника он начал с графики, и еще ребенком попал в ученики к Питеру Куку ван Альсту – придворному художнику императора Карла V. В 1557 году он создал цикл иллюстраций, изображающих семь смертных грехов.
Изучая работы автора, к примеру, «Триумф смерти» 1562 года, можно наглядно видеть, что авторский принцип заключается в построении композиции на базе большого количество одновременно происходящих действий. Аналогичную манеру перенял его сын – Питер Брейгель Младший, прозванный критикам Адским из-за того, что основная масса сюжетов его полотен была посвящена Аду и прочим ужасам.
Но отец и сын не чурались запечатлевать на полотнах и жизнь простого народа Нидерландов того времени: будни, быт, охоту, отдых, праздники, народные гуляния крестьян. Особенно любил такие сюжеты Брейгель Старший. И наглядной демонстрацией выступает картина «Пчеловоды», написанная в 1568 году.
Да, эти странные и на первый взгляд лишенные лиц персонажи – сборщики меда. Можно предположить, что дикого, поскольку один из героев восседает на дереве, вероятно, возле дупла. Но вполне может быть, что это и профессиональная пасека, поскольку пчеловоды используют специальные плетеные корзины, а на заднем плане видны конструкции, напоминающие ульи.
Откачка меда и в наши дни дело достаточно серьезное и требующее знаний и опыта. Пчелы кусались во все времена, поэтому как пасечники, так и сборщики дикого меда пристальное внимание уделяли вопросу безопасности. Жители Нидерландов той эпохи использовали специальные светлые одеяния с капюшоном, а лица скрывали за плетеной маской, напоминающей донышко корзин, используемых на пасеке.
Дыхание защита не затрудняла. А касаемо видимости есть вопросы. Но главное, что маска защищала от укусов. Несмотря на явную практичность, многие современники утверждают, что даже вполне обычные персонажи картин этого автора выглядят пугающими и потусторонними. А при взгляде на работы Питера возникает острое чувство тревоги и ощущения чего-то неизбежного.
А как вам образ средневековых пасечников?
Источник:
- Галлюциногены для принцессы: Диего Веласкес
- Почему у Джоконды нет бровей?
- Почему на средневековых картинах младенцы выглядят как старики
- Безумная Грета спускается в Ад
- Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии
Понравилось24