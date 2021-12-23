Таинственные безликие на миниатюрах эпохи Средневековья

Дыхание защита не затрудняла. А касаемо видимости есть вопросы. Но главное, что маска защищала от укусов. Несмотря на явную практичность, многие современники утверждают, что даже вполне обычные персонажи картин этого автора выглядят пугающими и потусторонними. А при взгляде на работы Питера возникает острое чувство тревоги и ощущения чего-то неизбежного.

А как вам образ средневековых пасечников?