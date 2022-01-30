Снимки Антона Севрюгина - придворного фотографа Персидского Шаха

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Современные технологии и средневековье в одном периоде
Во второй половине девятнадцатого века Иран разрывался между модернизацией, идущей с запада и восточной традицией. Все это решалось на уровне переговоров и для Персии, которая была процветающей империей, ставки были особенно высокими.
В то время правил деспотичный правитель Насер аль-Дин Шах. Он был третьим по длительности правителем страны, который в 1852 году казнил своего премьер-министра, не ориентированного на реформы. Насер аль-Дин вдохновлял на поступки - его убил в 1896 году последователь исламиста Джамаля аль-Дина аль-Афгани.
В то время правил деспотичный правитель Насер аль-Дин Шах. Он был третьим по длительности правителем страны, который в 1852 году казнил своего премьер-министра, не ориентированного на реформы. Насер аль-Дин вдохновлял на поступки - его убил в 1896 году последователь исламиста Джамаля аль-Дина аль-Афгани.
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Нассер аль-Дин Шах и его стоматолог, около 1890 года
Аль-Дин очень интересовался искусством и европейскими технологиями. Он первый персидский царь, который сфотографировался и создал штат официальных придворных фотографов, для визуального фиксирования его правления.
Персидская женщина в вуали и жемчуге
Антон Севрюгин входил в этот штат, его работы запечатлели жизнь в Иране, как королевскую, так и самую обычную. Его снимки - это традиционная персидская культура и костюмы, сфотографированная с помощью современных западных технологий.
Также на снимках используется ретушь, пусть и примитивная, но это были эффективные методики.
Также на снимках используется ретушь, пусть и примитивная, но это были эффективные методики.
Железная дорога, ведущая к храму Шах Абдул Азим, недалеко от Тегерана, конец девятнадцатого века
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