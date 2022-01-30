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Снимки Антона Севрюгина - придворного фотографа Персидского Шаха

Снимки Антона Севрюгина - придворного фотографа Персидского Шаха (12 фото)

Автор:
30 января 2022 12:51
Сообщество : Искусство
Метки: интересное   искусство   история   персия   политика   фото   фотография   
833
12
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Метки: интересное   искусство   история   персия   политика   фото   фотография   
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4  комментария
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Горожанин 2 часа назад
Последнее фото говорит о том, что в гаремах были действительно красивые девушки. Да и вообще, иранки - арийки)
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