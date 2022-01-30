Снимки Антона Севрюгина - придворного фотографа Персидского Шаха

Во второй половине девятнадцатого века Иран разрывался между модернизацией, идущей с запада и восточной традицией. Все это решалось на уровне переговоров и для Персии, которая была процветающей империей, ставки были особенно высокими.

В то время правил деспотичный правитель Насер аль-Дин Шах. Он был третьим по длительности правителем страны, который в 1852 году казнил своего премьер-министра, не ориентированного на реформы. Насер аль-Дин вдохновлял на поступки - его убил в 1896 году последователь исламиста Джамаля аль-Дина аль-Афгани.