Секунды до полуночи: кто и зачем переставляет стрелки на часах судного дня

Все дело в том, что в этот период обострилась проблема международного терроризма, а 29 января 1981 года госсекретарь США Александр Хейг публично обвинил Советский Союз в причастности к международному терроризму. Слухи о том, что в странах сателлитах и СССР в частности террористы проходят подготовку были и до этого.

В том же 1981 году стрелки часов еще раз были передвинуты, приближая час икс, до которого осталось 4 минуты. А все из-за того, что произошло очередной пик в гонке вооружений и ухудшении отношений между США и Советским Союзом.