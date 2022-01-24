Секунды до полуночи: кто и зачем переставляет стрелки на часах судного дня

В 1947 году участники "Манхэттонского проекта" осознав, что мир уже никогда не будет прежним после использования ядерного оружия в реальном военном конфликте, призвали все страны к разоружению.
Для того чтобы визуализировать степень опасности ядерной угрозы были созданы часы судного дня. Социальный арт объект был создан художницей Мэртил Лэнгсдорф.
Ежегодно журнал чикагского университета "Бюллетени ученых атомщиков" переводит стрелки на часах судного дня. Решение принимают два из трех советов экспертов издания: совет инвесторов и совет по науке и безопасности.
В совет инвесторов входит 34 человека, которые являются профессорами известных мировых учебных заведений, политики, топ-менеджеры технологических корпораций, а также 14 лауреатов Нобелевской премии. К сожалению, среди экспертов нет ни одного россиянина. Также обстоит ситуация и в совете по науке и безопасности, куда входят 19 экспертов в области изучения ядерного синтеза, изменения климата и передовых технологий. Эти советы собираются для голосования два раза в год. Но не всегда принимают решение об изменении положения стрелок часов.
За все время существования этого напоминания ядерной угрозы стрелки часов переводились более двадцати раз.
Первое значение, которое было установлено в 1947 году было равно 23:53.
После испытания 29 августа 1949 года первой ядерной бомбы СССР, до полуночи на часах судного дня осталось три минуты.
В 1953 году стрелка была переведена еще на минуту вперед из-за того, что США и Советский союз в том году испытали термоядерные бомбы.
В 1960 из-за осознания реальных угроз ядерной войны учёные перевели минутную стрелку на пять минут назад.
Удивительно, но во времена Карибского кризиса стрелки часов не передвигались. А спустя год, в 1963 году, время до полного уничтожения всего живого отодвинули на 5 минут. Этому поспособствовал подписанный между США и СССР договора, запрещающего испытание ядерного оружия.
Однако позитивная тенденция продлилась не долго. Уже в 1968 году тайминг вернулся обратно на 7 минут. Всему виной стали появившиеся на вооружении у Франции и Китая ядерные арсеналы. А также ряд военных конфликтов на ближнем востоке, в Индии и во Вьетнаме.
10 минут до конца света было установлено в 1969 году. Именно в этом году американцы ратифицировали договор о нераспространении ядерного оружия.
26 мая 1972 года в Москве Штаты и Советский Союз подписывают договор о ОСВ-I и ограничения систем ПРО. Это событие отодвинуло стрелку до судного дня на 2 минуты. У мира осталось 12 минут.
В мае 1974 года ещё одна страна испытала ядерное оружие. Индия в пустыне Тар произвела подземный взрыв ядерной бомбы в рамках операции «Улыбающийся Будда». А переговоры по ОСВ-II зашли в тупик. Все эти события заставили приблизить к полуночи стрелку на 3 минуты. На часах судного дня до катастрофы осталось 9 минут.
Долгое время часы судного дня не переводили, но в 1980 году до конца света стало на две минуты ближе.
Все дело в том, что в этот период обострилась проблема международного терроризма, а 29 января 1981 года госсекретарь США Александр Хейг публично обвинил Советский Союз в причастности к международному терроризму. Слухи о том, что в странах сателлитах и СССР в частности террористы проходят подготовку были и до этого.
В том же 1981 году стрелки часов еще раз были передвинуты, приближая час икс, до которого осталось 4 минуты. А все из-за того, что произошло очередной пик в гонке вооружений и ухудшении отношений между США и Советским Союзом.
В 1984 году минутную стрелку передвинули лишь на одно деление ближе к полуночи. Причиной этому стала политика Рональда Рейгана, в частности запуск программы "Звездные войны". Стратегическая оборонная инициатива предполагала завоевание космоса и создание противоракетного щита для всей Северной Америки, позднее к инициативе присоединились и другие страны НАТО, а Советский Союз заявил о разработке ассиметричного ответа, который озвучил академик РАН Андрей Афанасьевич Кокошин.
В 1988 году удалось отсрочить на три минуты конец света. Циферблат часов судного дня показывал 6 минут благодаря заключенному договору об уничтожении ракет средней и малой дальности.
В 1990 году начался распад коммунистического блока. Падение Берлинской стены и "бархатные революции" ознаменовали не только приближающийся конец Холодной войне, но и "удивительным образом" снижение опасности ядерной катастрофы. Часы судного дня показывали без десяти минут полночь.
Распад СССР, подписание между США и еще Советским Союзом договор о сокращении вооружения привели к самому значительному изменению стрелок часов судного дня. 7 минут, именно так ученые оценили конец Холодной войны.
Но позитивные настроения сменились суровой реальностью. В 1995 году часы вновь "скорректировали" приблизив к точке невозврата на три минуты. Всему виной стала утечка мозгов из стран бывшего Советского Союза. Специалисты уезжали в страны, где не было ядерной программы, но был потенциал для ее создания.
На смену одному "грозному" врагу в лице Советского Союза появились десятки мелких угроз для западной демократии. В 1998 году Индия и Пакистан проводят демонстративные испытания ядерного оружия, что приблизило мир к концу на пять минут. К слову, конфликт после трех войн между государствами за территорию Кашмира до сих пор продолжается.
В 2002 году после трагедии 11 сентября США отказываются подписывать договор об ограничении ПРО. Часы судного дня показывают семь минут до полуночи.
5 минут на часах судного дня были установлены в 2007 году из-за эскалации отношений между Россией и США, а также развитием ядерных программ КНДР и Ирана. В качестве весомых аргументов в пользу глобальной катастрофы впервые указывается изменение климата.
2010 год ознаменует небольшую передышку и улучшение прогноза на одну минуту. Америка отказывается от размещения ПРО в Восточной Европе, а также между Москвой и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении нового договора СНВ. К тому же, исследования показывают о снижении парникового эффекта.
Правда спустя два года ученые отметили, что прогнозы по улучшению климатического вопроса не оправдались. К тому же, переговоры между США и Россией начали буксовать. На циферблате часов судного дня опять осталось пять минут до конца света.
В 2015 до конца света остаётся три минуты из-за того, что ядерные державы запустили проекты модернизации своих ядерных арсеналов, а также из-за эскалации конфликта на Украине.
На часы судного дня также повлиял и Дональд Трамп. Экс-президент США сделал множество резонансных заявлений. Так его заявление о расширении Штатами ядерного оружия приблизило мир на 30 секунд ближе к концу света.
В 2018 году уже испытания баллистических ракет в Северной Корее заставили учёных сдвинуть стрелки часов на 30 секунд вперёд. До конца света по часам судного дня осталось 2 минуты.
В 2020 году часы Судного дня в последний раз были переведены. Из-за участившихся случаев дезинформации, киберпреступлений, а также неспособности лидеров мировых держав прийти к договорённости по вопросам разоружения, у человечества осталось 100 секунд.
Спустя два года ситуация не изменилась, а геополитическая обстановка только накалилась. Страны НАТО вплотную подошли к границам России и открыто заявляют, что в ближайшее время ряды североатлантического альянса пополнят Грузия и Украина. Ситуация на Украине в эскалации международной напряжённости играет одну из ключевых ролей.
Американские и европейские таблоиды и политики говорят, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Возможно, в ближайшие годы стрелка часов судного дня вновь изменит свое местоположение. И хотя статус организации не является международным и решением, а обоснования перевода стрелок нельзя назвать объективными, нельзя не обращать на вероятную угрозу конца света из-за ядерной войны.
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Так как США увидели, что уже не получится безнаказанно применить бомбу в одностороннем порядке без последствий.