Тренер избил своего подопечного за "слитый бой"

Кармазян же заявляет противоположное. По его версии, "Топор" вел себя неадекватно - ему пришлось защищаться и бить первым исподтишка . И вообще, ничего "такого серьёзного не произошло".





"Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете.





После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло", - прокомментировал инцидент Альберт Кармазян.





Оппонент Макса считает, что Кармазян вообще не тренер, и его следует гнать ссаными тряпками. Что Щербаков и сделает. Он уже заявил, что разорвёт все связи с Кармазяном. А в полицию, судя по всему, писать заявление не будет. Что, конечно, большая ошибка.