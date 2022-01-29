Тренер избил своего подопечного за "слитый бой"

Боец не получил травм в ринге (хотя и проиграл), зато отхватил перелом носа и сотрясение уже в раздевалке. Хороший тренер и методы "воспитания" интересные.
Бойца смешанных единоборств Макса "Топора" Щербакова после проигранного боя избил собственный тренер Альберт Кармазян. Встреча, проходившая по правилам бокса, между "Топором" и Максимом Новосёловым закончилась на 52 секунде второго раунда - рефери остановил бой, присудив Щербакову поражение техническим нокаутом.
После боя между проигравшим спортсменом и тренером произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Кармазян нанёс подопечному четыре жёстких удара в голову, серьёзно травмировав спортсмена. Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
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По словам спортсмена, конфликт спровоцировал Кармазян, который в принялся ругать подопечного за слитый бой, а затем и избил на глазах жены и друзей.
"Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моем углу. Мне было плохо (после поединка. – Прим. ред.), он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: "Ты че слил бой, как ты мог слить бой? Ты че, мог встать?" Хотя я говорил рефери, что могу продолжать", - рассказал Щербаков.
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Кармазян же заявляет противоположное. По его версии, "Топор" вел себя неадекватно - ему пришлось защищаться и бить первым
исподтишка. И вообще, ничего "такого серьёзного не произошло".
"Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете.
После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло", - прокомментировал инцидент Альберт Кармазян.
Оппонент Макса считает, что Кармазян вообще не тренер, и его следует гнать ссаными тряпками. Что Щербаков и сделает. Он уже заявил, что разорвёт все связи с Кармазяном. А в полицию, судя по всему, писать заявление не будет. Что, конечно, большая ошибка.
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А что вчера реально было слито, так то, что яцик и морально и физически уничтожил черножопую абизяну, а ей победу отдали. Хотя этот ржавый тарзан тот еще мудлан.