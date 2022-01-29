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Тренер избил своего подопечного за "слитый бой"

Тренер избил своего подопечного за "слитый бой" (1 фото + 3 видео)

Автор:
29 января 2022 21:36
Сообщество : Спорт
Метки: Максим Щербаков   бокс   видео   драка   тренер   
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Боец не получил травм в ринге (хотя и проиграл), зато отхватил перелом носа и сотрясение уже в раздевалке. Хороший тренер и методы "воспитания" интересные.

Бойца смешанных единоборств Макса "Топора" Щербакова после проигранного боя избил собственный тренер Альберт Кармазян. Встреча, проходившая по правилам бокса, между "Топором" и Максимом Новосёловым закончилась на 52 секунде второго раунда - рефери остановил бой, присудив Щербакову поражение техническим нокаутом.


После боя между проигравшим спортсменом и тренером произошёл словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Кармазян нанёс подопечному четыре жёстких удара в голову, серьёзно травмировав спортсмена. Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.

По словам спортсмена, конфликт спровоцировал Кармазян, который в принялся ругать подопечного за слитый бой, а затем и избил на глазах жены и друзей.


"Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моем углу. Мне было плохо (после поединка. Прим. ред.), он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: "Ты че слил бой, как ты мог слить бой? Ты че, мог встать?" Хотя я говорил рефери, что могу продолжать", - рассказал Щербаков.

Кармазян же заявляет противоположное. По его версии, "Топор" вел себя неадекватно - ему пришлось защищаться и бить первым исподтишка. И вообще, ничего "такого серьёзного не произошло".


"Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете.


После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло", - прокомментировал инцидент Альберт Кармазян.


Оппонент Макса считает, что Кармазян вообще не тренер, и его следует гнать ссаными тряпками. Что Щербаков и сделает. Он уже заявил, что разорвёт все связи с Кармазяном. А в полицию, судя по всему, писать заявление не будет. Что, конечно, большая ошибка.

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Метки: Максим Щербаков   бокс   видео   драка   тренер   
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32k
Korolev 2 часа назад
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−152
Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
да 100% слил чепуха мохнорылая.
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8k
TitaniumAngelSmiht 20 минут назад
На кой такой тренер? По ходу поставил на своего подопечного и просрал. Потому и нервный
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3k
константин Полчаса назад
Тренера на ринг!!!
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1k
анатолий горленко 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Шурави Час назад
Говноспорт с псевдоспортсменами
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120k
arek14 Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman Час назад
Очевидно, боец отказалася возвращаться в свою часть в Сирии, чтобы продолжать сражаться с международными террористами. Так что правильно тренер ему навалял. Присяга есть присяга, а дезертиров никто не любит.
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5k
Sanar 2 часа назад
Меня всегда умиляет, когда этих "бойцов" тупо разматывают два дрыща под дешёвым пивасом в подворотне))) показушники протеиновые)
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988
Evgeniy 2 часа назад
Ну по видео действительно очень похоже на слив. Скорее всего просто этот тренер был "не в доле", поэтому разгневался. Но мутузить за это дичь конечно.
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685
Трям 2 часа назад
рентв как и его кубок - такая же параша как и их рассказы про нло. Канал полностью продался букмекерам, а еще попрошайничеством занимается под видом благотворительности.
А что вчера реально было слито, так то, что яцик и морально и физически уничтожил черножопую абизяну, а ей победу отдали. Хотя этот ржавый тарзан тот еще мудлан.
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200
Лайт 2 часа назад
Коэффициент наверное в 1XBET был хороший на поражение в 1 раунде)))
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15k
Александр Н. 2 часа назад
Новоселов косноязычен, просто ппц, но по сути-то все правильно сказал.
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4k
fin4all 2 часа назад
Читать, смотреть не стал. зашел только фото разместить. :)
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745
Serg Dex 2 часа назад
Наша раша, чет даже вспомнилась
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54k
Igor 2 часа назад
Вообще пох. на этих обезьян
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1k
Mixan 2 часа назад
Слитый бой ЯВНО !!! Я бы сам его отпинал с разворотом ..(шутка))))
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