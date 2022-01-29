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В Подмосковье тигрёнок перепугал жителей деревни

В Подмосковье тигрёнок перепугал жителей деревни (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 16:48
Сообщество : Животные
Метки: Подмосковье   видео   деревня   ермолино   тигрёнок   
1664
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Кого могут встретить водители ранним утром на дорогах Подмосковья? Домашнюю живность или на худой конец, захмелевшего соседа, возвращающегося домой. Но не в этот раз!

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Метки: Подмосковье   видео   деревня   ермолино   тигрёнок   
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8  комментариев
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3k
Mowgley 2 часа назад
Лишение родительских прав, однозначно

А котейка красавец ))
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2k
americos 16 минут назад
Из обьяснений хозяина. Задолбали мыши и для борьбы с ними купил на базаре полосатого котёнка.
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−154
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
идиота, что дома держит такого зверя надо в дурдом определить
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3k
A 38 минут назад
"Органы выясняют законность владения краснокнижным диким животным...", а органам не кажется ,что ответ на поверхности ?
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6k
SR 43 минуты назад
Людей, которые держат дома подобных животных нужно серьезно наказывать. Ради потехи держать краснокнижного хищника у себя дома - преступление. Зверь должен жить на воле. Не в сарае на даче, не в цирке, не в зоопарке, а на ВОЛЕ. Их и так остались единицы.
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3k
Ivan Час назад
Тигры классные :) Меня в Тае не могли оттащить от тигренка! Я его прям затискал. Он такой мягенький и прикольный! Ми-ми-ми!!!
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