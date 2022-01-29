В Подмосковье тигрёнок перепугал жителей деревни

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Кого могут встретить водители ранним утром на дорогах Подмосковья? Домашнюю живность или на худой конец, захмелевшего соседа, возвращающегося домой. Но не в этот раз!
Это утро для жителей деревни Ермолино выдалось действительно необычным. В свете фар автомобиля люди увидели молодого тигра. А так как в лесах Подмосковья тигры не водятся, то очевидцы вызвали полицию.
Пока к месту таинственного появления полосатого красавца добирался полицейский патруль, хищник успел скрыться. К поимке тигрёнка были подключены охотоведы, а местным жителям настоятельно рекомендовали оставаться дома.
К обеду 4-х месячного тигрёнка поймали, а ещё через час выяснили кто его хозяин. Оказалось, малышу удалось пробежать больше 50 км. из деревни Красные Горки, прежде чем его обнаружили люди.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют законность владения краснокнижным диким животным.
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Метки: Подмосковье видео деревня ермолино тигрёнок
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А котейка красавец ))