В Серове из-за холодной шаурмы устроили кровавые разборки

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На какие только безумства толкает человека голод и обострённое чувство справедливости.
Ночью, 27 января, один из посетителей магазина «Разливной» до такой степени был возмущён недостаточно горячей шаурмой, что принялся активно объяснять всем присутствующим свою точку зрения на это безобразие. Помогать ему в таком сложном деле вызвался его друг.
В результате конфликта пострадали все и нападавшие, и сотрудники магазина, и посетители, которые пытались угомонить оголодавших уральцев. У одного из участников конфликта порезы на лице, у другого - колотое ранение руки.
Перепуганные сотрудницы магазина вызвали полицию. Раненых передали в руки врачам, а дебоширы отправились в ближайшее отделение полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ и целесообразности круглосуточной работы торговой точки.
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А. Энштейн.
Если продукт недостаточно горячий, почему просто не попросить подогреть?
Отчего устроен скандал на совершенно пустом месте?
Кто-то по странному собственному разумению, ввиду ,,отвратительного качества обслуживания,, предполагал получить шаурму ,,за счёт заведения,,
что-ли?)))
Если б в центре событий была Шаверма, то закончилось бы всё по-тихому. (расчлененкой. шутка))
По этому факту в полиционерии решают вопрос о возбуждении по статье лёгкий вред....