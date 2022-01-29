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В Серове из-за холодной шаурмы устроили кровавые разборки

В Серове из-за холодной шаурмы устроили кровавые разборки (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 января 2022 09:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Серов   видео   драка   магазин   поножовшина   шаурма   
2097
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На какие только безумства толкает человека голод и обострённое чувство справедливости.

Источник:

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Метки: Серов   видео   драка   магазин   поножовшина   шаурма   
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21  комментарий
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8k
Бритва 3 часа назад
так холодная или недостаточно горячая? а то за холодную я бы и сам убивать начал. Да ещё зимой.
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1k
Alex Xela 19 минут назад
Столько злобы в людях. В этой стране ничего не наладится в ближайшее время.
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5
Константин Полчаса назад
Тот что с табуреткой лошара, сам отдал оружие в руки врага))) надо было девкам вьепать сначала - они всегда под ногами как крысы мешаются и толку от них нет.
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46
Мастер Оружейник Полчаса назад
[мат]!
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850
Лебовски Полчаса назад
Какой-то цЫрк с конями......
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86k
Дмитрий 44 минуты назад
Быдлятское отродье надо хоронить заживо в гробах - это всё равно не люди их их только могила исправит.
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9k
Клёст 46 минут назад
Непонятно.
Если продукт недостаточно горячий, почему просто не попросить подогреть?
Отчего устроен скандал на совершенно пустом месте?
Кто-то по странному собственному разумению, ввиду ,,отвратительного качества обслуживания,, предполагал получить шаурму ,,за счёт заведения,,
что-ли?)))
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Просто котик был холоднокровным
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26k
Батончик с маком Час назад
Шаурма холодная, кровь горячая... Вот такой контраст получился
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11
Евгений Богатырев 2 часа назад
А еще есть вариант - слишком горячая.
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581
bad-bubble 2 часа назад
Лица со стыдной национальностью выхватили. Без ножа, ещё бы в первом видосе о[мат]@лились.
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
шаверму нужно подавать горячей....)))))
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6k
Горец Ю 2 часа назад
Всегда проезжаю мимо Серова не сбрасывая скорости ниже 108 км/ч.
По этому факту в полиционерии решают вопрос о возбуждении по статье лёгкий вред....
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4k
Очень Злой 2 часа назад
Вообще непонятно кто есть кто.Это "лицо без национальности"недовольно температурой продукта?Это что за дрищи на втором видео?Охрану изображают?Ну бутылка это хорошее оружие для охранников..дааа.Уморили....
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