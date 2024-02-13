Жуткая история Джудит Барси: сыграла в кино своё будущее

И как это бывает у неуверенных в себе людей, подавленных алкоголем, отец решил, что во всём виновата именно Джудит. Джо просто ненавидел собственную дочь. Как-то раз, когда Мария решила устроить у себя дома вечеринку, Джудит, разумеется, была в центре внимания. Это привело в Джо в ярость, он позвал дочь на кухню, где наорал на неё, назвав "чёртовым маленьким отродьем", а после чего с силой толкнул. Джудит упала, но так перепугалась, что никому не рассказала об этом.

Кстати, стоит отметить, что брак с Марией был у Джо уже вторым. Когда он жил во Франции, то женился там на Кларе, тоже уроженки Венгрии. У них родилось в браке двое детей и мужчина много работал, чтобы обеспечить семью. Практический каждый вечер он напивался, после чего избивал не только жену, но и старшего сына. В итоге, Клара забрала детей и ушла от мужа. Он несколько раз пытался вернуть её, но женщина наотрез отказывалась.