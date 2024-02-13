Жуткая история Джудит Барси: сыграла в кино своё будущее

Летом 1978 года в семье венгерских эмигрантов родилась малышка Джудит. Все родители считают собственных детей красивыми, но у девочки была и вправду запоминающаяся внешность - на неё обращали внимание.
Поскольку её родители, водопроводчик Джозеф Барси и домохозяйки Мария Барси, жили в тот момент в Лос-Анджелесе, то не попробовать свои силы в кино, было бы странно. Тем более, что Джудит была весьма смышлёной и с самого раннего детства свободно болтала на двух языках: венгерском и английском.
Родители будущей актрисы оба были из не самых благополучных семей. Мария выросла в семье страшного тирана, а Джозеф вообще был сиротой.
Мария отметила, что её дочь обаятельна и артистична. Уже в три года мама отправилась с ней на конкурс талантов, девочка очень понравилась жюри. После конкурса Джудит получила первый контракт - реклама чипсов Lay's.
Начиная с 1984 года Джудит стали приглашать на киносъёмки. Первой её работой, в том же году, стал фильм "Фатальное видение", где её коллегами по фильму стали оскароносные звёзды. По сюжету, она сыграла роль одной из дочерей, убитых отцом.
Предложения, после премьеры, посыпались на девочку со всех сторон - она сыграла больше десяти ролей в рекламе, включая Макдональдс и Дисней, работала в сериалах и фильмах. Самыми известными её работами стала озвучка мультфильмов "Земля до начала времён" и "Все псы попадают в рай".
На руку Джудит сыграла её особенность - она выглядела младше, а голосок у неё был как у трёхлетней. Она могла играть совсем малышей, но, при этом, работать с ней было намного проще, за что маленькую актрису очень ценили режиссёры и продюсеры. Плюс, она быстро схватывала основы актёрского мастерства и перенимала опыт старших партнёров по площадке.
Несмотря на такой успех, родители всё же были обеспокоены таким замедленным ростом Джудит и кололи ей гормон роста, пока продюсеры не убедили их, перестать это делать. Мол, шестилетняя девочка тогда потеряет весь свой успех и станет обычным ребёнком. Ох, эти продюсеры...
В 10 лет Джудит была ростом всего 112 см.
Гонорары актрисы росли пропорционально её успеху. Родители перестали работать, так как гонорары дочери обеспечивали их жизнь. Они приобрели дом в хорошем районе, а Мария посвятила себя работе с Джудит, ведь её нужно было отвозить на кастинги, на съёмки, следить, чтобы она училась и отдыхала должным образом.
А вот Джозеф не справился. С 1985 года он, подавленный успехом Джудит, начал пить. Его угнетал тот факт, что его содержит маленькая девочка, и пока Мария с Джудит ездили целыми днями по делам, он сидел дома и фрустрировал. Он стал бесполезен. Точнее, он таковым себя считал.
Его злость, замешанная на страхе, превратилась в маниакальные мысли: Джо стал постоянно думать о том, что его дочь в один день просто-напросто не вернётся после очередного съёмочного дня. После переезда в новый дом, он тут же обнёс его забором с шипами, открывающийся только изнутри.
И как это бывает у неуверенных в себе людей, подавленных алкоголем, отец решил, что во всём виновата именно Джудит. Джо просто ненавидел собственную дочь. Как-то раз, когда Мария решила устроить у себя дома вечеринку, Джудит, разумеется, была в центре внимания. Это привело в Джо в ярость, он позвал дочь на кухню, где наорал на неё, назвав "чёртовым маленьким отродьем", а после чего с силой толкнул. Джудит упала, но так перепугалась, что никому не рассказала об этом.
Кстати, стоит отметить, что брак с Марией был у Джо уже вторым. Когда он жил во Франции, то женился там на Кларе, тоже уроженки Венгрии. У них родилось в браке двое детей и мужчина много работал, чтобы обеспечить семью. Практический каждый вечер он напивался, после чего избивал не только жену, но и старшего сына. В итоге, Клара забрала детей и ушла от мужа. Он несколько раз пытался вернуть её, но женщина наотрез отказывалась.
И вот, прошли годы. И всё стало повторяться. Джозеф начал пить и бить уже вторую свою жену. Только в этот раз ему не надо было надрываться, чтобы семье было что есть и во что одеться - за него работала Джудит. Мария в 1986 году пошла в полицию, где рассказала, что муж не просто бьёт её - он угрожает убить. Полиция не дала делу ход, не увидев на теле Марии следов побоев.
В 1987 году девочка должна была выезжать на съёмки "Челюстей" на Багамы. В ночь отъезда жены и дочери Джозеф ворвался в комнату Джудит, приставил нож к её горлу и сообщил, что если они вздумают не вернуться домой, то он разыщет их и убьёт. Паранойя Джо становилась всё страшнее.
Разумеется, на состоянии Джудит отразилось всё то, что происходило дома. На работе она стала срываться, у неё были истерики. Прежде Джудит не надо было просить, чтобы она засмеялась, актриса всегда была жизнерадостна и контактна - теперь заставить её выдавить хотя бы улыбку было очень непросто.
Когда девочка пришла на прослушивание на роль в мультфильме "Все псы попадают в рай", то продюсер, не выдержав, решил поговорить с Джудит. Малышка не выдержала и разрыдалась, рассказав всё, что творит её отец. Продюсер немедленно вызывал психолога и после разговора со специалистом стало ясно, что Джудит уже давно находится в крайне стрессовом состоянии. Марии настоятельно порекомендовали обратиться в службу защиты детей.
Сначала Мария так и сделала, но потом решила отказаться. Она знала, что угрозы мужа не пустые слова и была уверена, что если девочку отправят под опеку, а она не вернётся домой, то Джозеф найдёт их и прикончит. Как и обещал. Джо постоянно угрожал Марии, что если они сбегут, то сначала он сожжёт дом (показывал жене канистры с бензином), а потом, единственной целью его жизни станет убийство жены и дочери. Экс-коллега Джо Питер признавался позже, что сотни раз слышал от него, что тот хочет прикончить жену. Когда Питер спросил, а что будет с Джудит, в этом случае, тот ответил: "Её я убью тоже".
Все друзья советовали хватать ребёнка и бежать, но Мария сама находилась в таком затравленном состоянии, что не понимала, что ей делать. Она панически боялась мужа.
Всё, что она смогла - сняла подальше от дома квартиру, где Джудит могла проводить с ней время и играть с друзьями. Это была относительно безопасная зона для них. Но ночью им приходилось возвращаться в дом, к Джо.
25 июля 1988 года актриса встречалась со своими друзьями и один из них позвал всех на ночёвку. Джудит очень хотелось провести время в компании, но не вернуться домой - это был приговор не только ей, но и матери.
Примерно в час ночи Джозеф пришёл в спальню спящей дочери и выстрелил ей в голову. Мария, проснувшись от звука выстрела помчалась в комнату Джудит. Джо застрелил и её.
Следующие два дня он пробыл дома с телами, под трели разрывающегося телефона. Трубку убийца поднял лишь один раз - агент Джудит услышал, что ему надо попрощаться с семьёй.
27 июля Джо облил тела Марии и Джудит бензином и поджёг. Сам он направился в гараж, где выпустил себе пулю в лоб.
9 августа 1988 года маму с дочерью похоронили в Голливуде. Где закопали Джо никто не знает.
В 1989 году на экраны вышел мультфильм "Все псы попадают в рай". Джудит Барси озвучила там сироту, которая мечтала найти любящих и заботливых родителей.
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