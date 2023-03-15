Тайны Диснейленда

"Я встречался с девушкой, которая играла в Диснейленде одну из фей в доме Динь-Динь. Она жаловалась, что старые папы постоянно приставали к ней (ей было 19). Но самым странным, что с ней случиалось, была история с женщиной и ее 4-летней дочерью. Она очень хотела сфотографироваться с Тинкербелл, но она была занята, поэтому моя девушка вызвалась сфотографироваться и развлечь маленькую девочку, пока они ждали.





Женщина была против этой идеи, грубо сказав, что она здесь, чтобы увидеть Динь-Динь, а не фей «небрендовых». Пожав плечами, моя девушка ушла. Чуть позже она услышала шум, из дверей вышла Динь-Динь, явно расстроеная, вместе с охраной. Нам сказали, что эта женщина была био-матерью Динь-Динь и отвезла свою внучку в Дисней только для того, чтобы нарушить запретительный судебный приказ и встретиться с дочерью".



