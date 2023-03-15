Тайны Диснейленда

Диснейленд - это вечная сказка, праздник и фейерверк - по крайней мере, снаружи все выглядит именно так. Но сотрудники диснеевских парков по всему миру рассказывают о своей работе самые разные истории - не только душевные, но и весьма странные. Давайте дадим им слово.
"Мой сын, когда ему было четыре года, мечтал встретиться с Эльзой и Бэймаксом. От Бэймакса он разрыдался, а затем, когда он встретил Эльзу, он хотел поговорить с ней обо всем. Но служители пытались его увести, поскольку очередь была длинной, но эта женщина буквально убрала руку служителя с плеча моего сына и сказала: нет , этот молодой человек ждал, чтобы поговорить со мной, и он останется и будет говорить со мной, пока не закончит. Я даже заплакала. Мой сын так сильно обнял ее, и, кажется, был счастлив".
«В 2021 году мы были в Диснейленде и проходили мимо космических штурмовиков. Один из них сказал мне: «Держи этого маленького дроида под контролем», имея в виду мою младшую дочь.
Так что теперь каждый раз, когда она видит штурмовика на экране, она всегда говорит: «Папа, помнишь, как в Диснейленде один из них говорил с тобой?»
"Я встречался с девушкой, которая играла в Диснейленде одну из фей в доме Динь-Динь. Она жаловалась, что старые папы постоянно приставали к ней (ей было 19). Но самым странным, что с ней случиалось, была история с женщиной и ее 4-летней дочерью. Она очень хотела сфотографироваться с Тинкербелл, но она была занята, поэтому моя девушка вызвалась сфотографироваться и развлечь маленькую девочку, пока они ждали.
Женщина была против этой идеи, грубо сказав, что она здесь, чтобы увидеть Динь-Динь, а не фей «небрендовых». Пожав плечами, моя девушка ушла. Чуть позже она услышала шум, из дверей вышла Динь-Динь, явно расстроеная, вместе с охраной. Нам сказали, что эта женщина была био-матерью Динь-Динь и отвезла свою внучку в Дисней только для того, чтобы нарушить запретительный судебный приказ и встретиться с дочерью".
"Если Микки Маус из Диснейленда во Флориде 1993 читает это, - мне искренне жаль, что я ударил вас по лицу. Мне было 2 года, и мне не нравилось, когда в мое личное пространство вторгались незнакомцы".
"В 1970-х, когда я был ребенком, я был в Диснейленде и наблюдал, как Чип ввязался в драку с молодым парнем лет двадцати. Подруга парня хотела, чтобы он сфотографировался с Чипом и Дейлом, но он не захотел. Чип схватил его за голову, и его девушка сфотографировала их. Когда Чип отпустил его голову, парень подошёл с угрожающим видом. Дейлу пришлось вскочить и разогнать их, когда Чип начал отступать. Для ребенка 12 лет это было потрясающе!"
"Я дернул нос Гуфи, когда был маленьким, он притворился, что плачет, и я до сих пор стыжусь этого".
"То ли Микки, то ли Минни очень громко пукнули, позируя со мной и моей женой. Должно быть, в этой печке- костюме им было ужасно".
"У меня был друг-парень, который носил костюм Минни Маус. Он сказал мне, что почти все парни обнимают его за талию. Он всегда молчал, иначе они могли услышать мужской голос и разозлиться.
Люди, вы должны понять, что нехорошо ощупывать персонажей Диснея. Мой друг познакомил меня с людьми, которые их играют, они обычные люди. И если их трогать, они скорчат рожу под маской и будут говорить о вас гадости после работы".
"Я играл Гуфи в ресторане, и меня окружила толпа детей младше 10 лет, одетых в пришельцев. К сожалению, пока я играл с ними, внутренний капюшон под маской сполз мне на глаза, и я полностью ослеп. У нас были помощники, которых мы могли звать на помощь, взмахивая руками, но дети устроили игру, цепляясь, как Тарзан, к обеим моим рукам, и чтобы поднять их, мне пришлось бы поднимать по 3-4 ребенка на руку. Я оказался слепым и полностью приросшим к месту, не в состоянии попросить о помощи, и никто не понимал, что я в беде. Я провел 10-15 минут в таком состоянии, размышляя о перипетиях судьбы которые привели меня туда, пока ассистент не подошел и не прошептал: «Номер окончен, чувак», и мне, наконец, удалось сигнализировать, что что-то не так".
"Несколько лет назад я исполнял роль Ника Уайльда из «Зверополиса». Вы не можете даже представить себе количество людей, которые флиртовали со мной и/или Джуди и нашептывали нам довольно сексуальные вещи. Один парень схватил меня за галстук так решительно, что пришлось выпроводить его из парка. Мораль этой истории такова: не ведите себя неуместно с персонажами, внутри мы настоящие люди, и такое поведение имеет законные последствия".
"Это произошло более двадцати пяти лет назад. Моя жена решила сделать мне сюрприз - поездку в Диснейленд в Огайо. У ворот был актер в костюме Шаму. Поскольку моя жена невысокого роста, а я высокий, актер сел на скамью, я сел с одной стороны, а моя жена с другой, чтобы нас сфотографировали. Шаму прижал нас к себе, и моя рука, естественно, легла ему на бедро. Я чувствовал под рукой плюшевую ткань, представлял, как жарко должно быть внутри этого костюма, - и вдруг понял, что щупаю пенис актера. В общем, нас щелкнули с придурком Шаму , и мы покинули территорию. Моя жена упала со смеху, когда я рассказал ей, что случилось, а потом долго спрашиваласпрашивает, был ли это счастливый конец".
"Я была Дейлом, и однажды какой-то папа пришел к нам со своими детьми. Я занималась своим делом и веселилась с ними. Когда пришло время для фотографий, папа присоединился к нам, и все было хорошо, пока после фотографии он не попросил обнять меня, и я разрешила. Он сжал меня, затем отстранился, схватил своих детей за руки, улыбнулся и сказал: «Я не знал, что Дейл — девочка».
Мне было очень неловко: он на самом деле сжал меня достаточно сильно, чтобы почувствовать меня под моим костюмом. После этого я решила носить бандажи, пока я в образе, чтобы никто больше никогда не мог снова ощупать мои сиськи под костюмом".
"Посетитель предложил мне 400 долларов за секс с ним в моем костюме Гуфи".
"Я была феей Динь-Динь, и самым ужасным было то, что папы постоянно приставали ко мне. У нас постоянно были охранники на случай, если нам понадобится помощь. И, знаете, она нужна была регулярно!"
"Я был в Диснейленде со своей семьей, и моя 4-летняя дочь нажала Плуто на нос, как на гудок авто. Я тут же спокойно попросил ее остановиться и извинился перед Плуто".
"Моя мама была характерной актрисой. Они тестировали новый головной убор для костюмов семи гномов в Диснейленде, и моя мама надела один из них на марш с Белоснежкой. Когда вы гном, ваша голова находится в шляпе, а лицо на животе. В Анахайме в тот летний день было очень жарко, и когда они шли за Белоснежкой, маленький ребенок увидел мою маму - гнома Дока - и подбежа. обнять ее. Когда он обнимал ее, пластик, из которого было сделано лицо, начал таять, и ребенок начал кричать: "Я убил Дока! Я убил Дока!" У него случилась истерика. Служители увели мою маму через один из секретных проходов в Городе Пиратов и вытащили ее из костюма до того, как пластик успел потечь на нее. Всегда думал, что это забавная история".
"Однажды я проходил собесНо мдование в Диснейленде. Моей девушке в то время предложили работу, и я не хотел от нее отставать. Мне сказали: «Ты недостаточно хороший человек, чтобы работать на Диснея». И тогда мы пошли знакомиться с отцом моей подруги. Отличный получился день".
"Я работал в Диснейленде. Худшее, что я когда-либо слышал, это случай, когда одного из персонажей сморила 35-градусная жара, и его вырвало внутрь костюма, забрызгав голову полупереваренным обедом. Ему пришлось долго идти в раздевалку, всю дорогу дыша перегретым рвотным воздухом".
"Встречался с актрисой из Диснейленда. Ее самое извращенное воспоминание - как мужчина попросил дать ему побыть в ее костюме в течение часа. Он предложил ей 3000 долларов".
"У меня была подруга, которая несколько лет играла Плуто. Несмотря на то, что ее пол был неразличим под костюмом Плуто, она регулярно рассказывала, как часто ее лапали дети и взрослые.
В костюме она была ростом около 170, но в реальной жизни в ней было чуть больше 1,5 метров. У них играли Плуто 4 человека, и отличить их в костюме друг от друга было невозможно".
"Я была одной из уродливых сестер Золушки, и меня каждый день обижали. Потом меня повысили до принцессы, и, честно, я не скучаю по обидчикам".
"Я был пасхальным кроликом, и люди были просто... странными. Мне угрожал парень, который сказал, что собирается сбросить меня с лестницы. Но дети всегда были очень рады получить фотографию со мной, так что это того стоило".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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