Многие удивляются: почему после каждого снегопада в городе, начинается настоящий звиздец? Почему нельзя проехать на авто из-за пробок, на тротуаре по колено снега, и дорога на работу и обратно превращается в приключение в стиле Ивана Сусанина?

С какого перепуга? Потому что дворников и работников городских служб - чуть не половина населения, куда не глянь, одни «гости» в спецовках. А вот и ответ на это «почему».

Бригаду мигрантов вывели на уборку снега. По идее, такая толпа может расчистить несколько улиц, и еще силы останутся. А эти граждане, вместо работы, сбились в кучу, пришли на детскую площадку и стали там вяло «пошлепывать» лопатами по снегу.

Правда, их запалили: одна из местных жительниц сняла все на камеру - теперь отправит работодателю. Интересно, сколько месяцев или лет они работают в таком режиме? И это в Мск, где за ними хоть как-то следят.

Так что теперь вопросов по уборке снега нет.

Как и самой уборки.