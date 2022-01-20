Вместо уборки снега она собралась толпой и вяло ковыряли лопатами детскую площадку.
Многие удивляются: почему после каждого снегопада в городе, начинается настоящий звиздец? Почему нельзя проехать на авто из-за пробок, на тротуаре по колено снега, и дорога на работу и обратно превращается в приключение в стиле Ивана Сусанина?
С какого перепуга? Потому что дворников и работников городских служб - чуть не половина населения, куда не глянь, одни «гости» в спецовках. А вот и ответ на это «почему».
Бригаду мигрантов вывели на уборку снега. По идее, такая толпа может расчистить несколько улиц, и еще силы останутся. А эти граждане, вместо работы, сбились в кучу, пришли на детскую площадку и стали там вяло «пошлепывать» лопатами по снегу.
Правда, их запалили: одна из местных жительниц сняла все на камеру - теперь отправит работодателю. Интересно, сколько месяцев или лет они работают в таком режиме? И это в Мск, где за ними хоть как-то следят.
Так что теперь вопросов по уборке снега нет.
Как и самой уборки.
Источник:
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Три яйца!
Кино надо смотреть
Работа, это из определения по физике, когда какую-нибудь массу (груз ипиомать) куда-нибудь перемещаются или поднимают.
А если просто стоишь с лопатой, это бесплатно, потому, что не работа
Показать ударный труд, так сказать. Пусть увидят кто в доме стахановец
Тогда и ваше предложение будет иметь смысл.