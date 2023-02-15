В Ростове тракторист вывалил два ковша грязного снега на припаркованную «Газель»

Машина просто не давала ему расчищать улицу и он решил этот вопрос радикально.
«Дорожные войны» из Ростова-на-Дону. Водитель «Газели» припарковался рядом с остановкой и стал ждать разгрузку. В это время дорогу расчищали от снега и попросили водилу отъехать - тот отказался.
Сначала два разгорячённых мужика поругались, потом тракторист сел в свою машину и вывалил на «Газель» солидную порцию снега. А потом ещё одну, для закрепления результата.
После того, как тракторист подъехал в третий раз и призывно тряхнул ковшом, упрямый водитель всё-таки решил отъехать.
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