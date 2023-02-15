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В Ростове тракторист вывалил два ковша грязного снега на припаркованную «Газель»

В Ростове тракторист вывалил два ковша грязного снега на припаркованную «Газель»

Автор:
15 февраля 2023 14:50
Сообщество : Новости Ростова-на-Дону
Метки: водитель   газель   дорожные войны   ковш   ростов-на-дону   снег   тракторист   уборка   
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Машина просто не давала ему расчищать улицу и он решил этот вопрос радикально.

«Дорожные войны» из Ростова-на-Дону. Водитель «Газели» припарковался рядом с остановкой и стал ждать разгрузку. В это время дорогу расчищали от снега и попросили водилу отъехать - тот отказался.

Сначала два разгорячённых мужика поругались, потом тракторист сел в свою машину и вывалил на «Газель» солидную порцию снега. А потом ещё одну, для закрепления результата.

После того, как тракторист подъехал в третий раз и призывно тряхнул ковшом, упрямый водитель всё-таки решил отъехать.

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Метки: водитель   газель   дорожные войны   ковш   ростов-на-дону   снег   тракторист   уборка   
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3  комментария
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30k
Dobry vojak Svejk 36 минут назад
Хех. Ну тут остаётся только следить за развитием событий )))
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17k
Алексей 15 минут назад
Йевввааа... Ваааалллиии.....
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8k
Tamdima Полчаса назад
Хорошо, что это не говнокачка была и Газель не перекрывала канализационный колодец!
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August

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