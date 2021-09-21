20 сентября в Перми Тимур Бекмансуров открыл огонь по студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Преступник был обезврежен, возбуждено уголовное дело. Мать убийцы рассказала о своём сыне - каким он был до происшествия.
На допросе мать Тимура Бекмансурова рассказала, что её сын был хорошим, заботливым мальчиком. Выдержки из допроса привёл Telegram-канал Life SHOT.
"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец", - рассказала женщина.
Она отметила, что сын не увлекался ни чем кроме оружия и войны. Практически всё время Тимур находился дома, никуда не выходил. Мальчик никогда не любил людей, всегда общался только с избранным кругом лиц.
"Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом", - сказала на допросе мать убийцы.
Мальчик рос болезненным, с детства у него был бронхит, а следом астма. Он много болел и проводил время дома. Тимур рано освоил компьютер - сначала мальчик учил азбуку, а после начал играть в игры на военную тематику.
"Успеваемость у него была очень хорошая, троек не было. Учёба ему давалась легко, память у него была отличная. Я думаю, что это связано с тем, что я с ним постоянно занималась дома, так как он не ходил в садик. После окончания сыном второго класса я переехала на постоянное жительство в Пермь. Руководство холдинга предложило мне должность главного бухгалтера. В 2009-м мы с мужем расторгли брак, так как он не справился с ситуацией, что у нас родился больной ребёнок. Он начал выпивать, по несколько дней не ночевать дома. После моего отъезда сын остался жить в городе Глазове с моей мамой. Я каждые выходные ездила к ним, мы каждый день общались с сыном по "Скайпу".
Мать забрала мальчика к себе, когда он закончил 4 класс. С того момента они жили вдвоём. С пятого класса мальчик снова начал болеть, пропускать уроки. Успеваемость снизилась, а любовь к компьютерным играм росла.
"Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Говорила, что если он уедет учиться в другой город, то где будет храниться оружие? Он отвечал, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и, как я поняла, был не против этого, так как считал, что сын — мужчина и это нормально для него".
Мать рассказала, что сын не смог пройти психологическую экспертизу с разу. Врач давала мальчику тесты, н которые он заранее посмотрел ответы в интернете.
"После получения разрешения на приобретение оружия сын купил себе охотничье ружьё турецкого производства, а также патроны — сколько именно, я не знаю. Перед этим он купил себе металлический ящик с замком для хранения оружия. При мне он доставал оружие, наверное, только один раз — в тот день, когда его купил. Деньги на покупку ружья сын накопил, а часть денег, со слов сына, ему дал отец, переведя их на банковскую карту. Ружьё хранилось в металлическом сейфе, ключ был только у сына. Сколько стоило ружьё, я не знаю, думаю, около 40 тысяч рублей."
Также женщина рассказала о том, что случилось 20 сентября, когда Тимур открыл огонь в вузе.
"Утром около 8 часов я ушла на работу, а он оставался дома. С его слов, ему нужно было на учёбу к 10 утра. Ничего необычного в поведении сына я не заметила. Днём я увидела информацию в "Инстаграме" о стрельбе в университете и написала сыну, всё ли у него нормально. Он мне не ответил. Потом я увидела, что стрельбу устроил мой сын. Я была в шоке от увиденного, побежала к месту учёбы сына и сообщила сотрудникам полиции, что я мама Тимура Бекмансурова. Позднее от сотрудников правоохранительных органов я узнала, что мой сын ранен и находится в больнице", - закончила женщина.
Источник:
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Нормальная мать сразу бы чухнула что что-то не так с сыном..ю
"с разу. Врач давала мальчику тесты, н которые он заранее ..."
Это не единственные ошибки.
"Минус".
А "спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать" говорит о хитрости, лживости и изворотливости.
Угу. А Алоизович собак очень люил. Тоже паинькой был.
Настоящая мать желает, чтобы сын стал человеком, полноценным членом общества, мужчиной. У "яжматери" сын - пожизненный "наследный принц". Он должен быть сыт, обут, одет, не сопливить, не поносить. Понятия психического и психологического здоровья "яжматерям" неведомы.
Сука, от нормальных баб мужики не уходят в Сирию!
Сука, довела сына до ручки, мужа довела, дрянь сраная!
И еще говорит что бывший муж денег ребёнку на ствол подкинул! Тварина семиабортная!!!
Кстати,сдох он все таки или нет?
В полных семьях как- то получше, и намного, в этом плане....
И что вы хотели от матери?
Я вообще не понимаю, зачем эту тему мусолить, [мат] получит по заслугам. А его всё пиарят.... [мат] журналюги