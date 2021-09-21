На допросе мать Тимура Бекмансурова рассказала, что её сын был хорошим, заботливым мальчиком. Выдержки из допроса привёл Telegram-канал Life SHOT.

"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец", - рассказала женщина.

Она отметила, что сын не увлекался ни чем кроме оружия и войны. Практически всё время Тимур находился дома, никуда не выходил. Мальчик никогда не любил людей, всегда общался только с избранным кругом лиц.

"Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом", - сказала на допросе мать убийцы.

Мальчик рос болезненным, с детства у него был бронхит, а следом астма. Он много болел и проводил время дома. Тимур рано освоил компьютер - сначала мальчик учил азбуку, а после начал играть в игры на военную тематику.