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«Я считаю, что у&nbsp;меня был идеальный ребенок»: мать Бекмансурова рассказала о своём сыне

«Я считаю, что у меня был идеальный ребенок»: мать Бекмансурова рассказала о своём сыне (3 фото)

Автор:
21 сентября 2021 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Тимур Бекмансуров   колумбайн   мать   нападение на вуз   пермь   стрелок   
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20 сентября в Перми Тимур Бекмансуров открыл огонь по студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Преступник был обезврежен, возбуждено уголовное дело. Мать убийцы рассказала о своём сыне - каким он был до происшествия.

На допросе мать Тимура Бекмансурова рассказала, что её сын был хорошим, заботливым мальчиком. Выдержки из допроса привёл Telegram-канал Life SHOT.


"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец", - рассказала женщина.


Она отметила, что сын не увлекался ни чем кроме оружия и войны. Практически всё время Тимур находился дома, никуда не выходил. Мальчик никогда не любил людей, всегда общался только с избранным кругом лиц.


"Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом", - сказала на допросе мать убийцы.


Мальчик рос болезненным, с детства у него был бронхит, а следом астма. Он много болел и проводил время дома. Тимур рано освоил компьютер - сначала мальчик учил азбуку, а после начал играть в игры на военную тематику.

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"Успеваемость у него была очень хорошая, троек не было. Учёба ему давалась легко, память у него была отличная. Я думаю, что это связано с тем, что я с ним постоянно занималась дома, так как он не ходил в садик. После окончания сыном второго класса я переехала на постоянное жительство в Пермь. Руководство холдинга предложило мне должность главного бухгалтера. В 2009-м мы с мужем расторгли брак, так как он не справился с ситуацией, что у нас родился больной ребёнок. Он начал выпивать, по несколько дней не ночевать дома. После моего отъезда сын остался жить в городе Глазове с моей мамой. Я каждые выходные ездила к ним, мы каждый день общались с сыном по "Скайпу".


Мать забрала мальчика к себе, когда он закончил 4 класс. С того момента они жили вдвоём. С пятого класса мальчик снова начал болеть, пропускать уроки. Успеваемость снизилась, а любовь к компьютерным играм росла.


"Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Говорила, что если он уедет учиться в другой город, то где будет храниться оружие? Он отвечал, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и, как я поняла, был не против этого, так как считал, что сын — мужчина и это нормально для него".


Мать рассказала, что сын не смог пройти психологическую экспертизу с разу. Врач давала мальчику тесты, н которые он заранее посмотрел ответы в интернете.

"После получения разрешения на приобретение оружия сын купил себе охотничье ружьё турецкого производства, а также патроны — сколько именно, я не знаю. Перед этим он купил себе металлический ящик с замком для хранения оружия. При мне он доставал оружие, наверное, только один раз — в тот день, когда его купил. Деньги на покупку ружья сын накопил, а часть денег, со слов сына, ему дал отец, переведя их на банковскую карту. Ружьё хранилось в металлическом сейфе, ключ был только у сына. Сколько стоило ружьё, я не знаю, думаю, около 40 тысяч рублей."


Также женщина рассказала о том, что случилось 20 сентября, когда Тимур открыл огонь в вузе.


"Утром около 8 часов я ушла на работу, а он оставался дома. С его слов, ему нужно было на учёбу к 10 утра. Ничего необычного в поведении сына я не заметила. Днём я увидела информацию в "Инстаграме" о стрельбе в университете и написала сыну, всё ли у него нормально. Он мне не ответил. Потом я увидела, что стрельбу устроил мой сын. Я была в шоке от увиденного, побежала к месту учёбы сына и сообщила сотрудникам полиции, что я мама Тимура Бекмансурова. Позднее от сотрудников правоохранительных органов я узнала, что мой сын ранен и находится в больнице", - закончила женщина.




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Метки: ynews   Тимур Бекмансуров   колумбайн   мать   нападение на вуз   пермь   стрелок   
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103
Z Z Час назад
Мамаша, похоже, тоже долбанутая. Не пил, не курил, тихий, спокойный, с людьми почти не общался - да сразу видно, с головой не в порядке. Вырастила удобного( "идеального") для себя ребёнка, и ей все равно, что он не умеет жить в обществе, социализироваться. Да ещё, скорее всего, и вливала в голову:" ты самый умный, самый красивый" и т.д. Плюс ещё спермотоксикоз - вот крыша и поехала...
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10k
котегRUS 3 минуты назад
Взрастила маньяка и спокойно об этом говорит..
Нормальная мать сразу бы чухнула что что-то не так с сыном..
ю
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26k
Aqueronte 21 минуту назад
Пусть посмотрит в глаза матери каждого убитого студента и скажет что её сын бал самым лучшим.
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21k
Inter Полчаса назад
вот что значит, когда ребенок брошен и растет без отца
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132
дмитрий Inter 12 минут назад
не суть. Казанский стрелок рос в полной семье
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1k
Лёха 38 минут назад
Что за б@ядская привычка не редактировать текст?
"с разу. Врач давала мальчику тесты, н которые он заранее ..."
Это не единственные ошибки.
"Минус".
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3k
Александр 40 минут назад
Этого волосатого выродка надо публично четвертовать.
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32k
Mamin Sibiriak 43 минуты назад
"никаких отклонений в психическом состоянии" => "не смог пройти психологическую экспертизу сразу"

А "спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать" говорит о хитрости, лживости и изворотливости.
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2k
maloy 45 минут назад
Сын маминой подруги?
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Наверное, общество его отвергло,он не мог приспособится к современным реалиям,вот и "снесло крышу", мать редко когда обьективно может оценить сврего сына
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5k
Максус 57 минут назад
очень надеюсь,эта волосатая гнида выживет и отправиться гнить в строгач до конца своих поганых дней за колючку.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Гитлер тоже бил хорошим мальчиком. Даже картинки писал ...
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52k
parallax Час назад
"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек."

Угу. А Алоизович собак очень люил. Тоже паинькой был.
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1k
Vadynik Час назад
все логично, у дебилки родился дебил
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303
OS Час назад
"про Сирию, где раньше в командировке находился его отец" - папаша тоже любитель поубивать.
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335
Елена Букреева Андрей 16 минут назад
Надеюсь, нас, в Киев вы защищать не придете.
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207
Автоген Калашников 2 часа назад
пусть откачают в больничке и пожизенное в строгаче...
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304k
Booharik 2 часа назад
Взрослая женщина, а поговорки, что "в тихом омуте черти водятся", не знает.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Вот абсолютно насрать на его биографию и характеристику. Мамашу надо изолировать от общества. От осинки не родятся апельсинки.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Долбанная яжматерь!
Сука, от нормальных баб мужики не уходят в Сирию!
Сука, довела сына до ручки, мужа довела, дрянь сраная!
И еще говорит что бывший муж денег ребёнку на ствол подкинул! Тварина семиабортная!!!
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−28
монастырской 2 часа назад
нужно организовать сор средств на хорошего адвоката
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374k
Алексей 2 часа назад
бл...дь какой оказывается хороший мальчик...
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335
Елена Букреева Броненосец Потелкам 19 минут назад
Не только безотцовщина. Его бабушка воспитывала, пока мама и папа устраивали личную жизнь.
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