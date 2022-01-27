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Безумная толерантность добралась до M&amp;M’s: конфетки-драже подвергнутся отказу «от стереотипов»&nbsp;

Безумная толерантность добралась до M&M’s: конфетки-драже подвергнутся отказу «от стереотипов»  (10 фото)

Автор:
27 января 2022 03:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: M&M’s   драже   реакция пользователей   рембрендинг   стереотипы   толерантность   
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От навязывания толерантности и инклюзивности ожидалось всякое, но кто бы мог подумать, что вся эта повесточка заберется в пачку M&M’s. Компания-производитель решила провести рембрендинг, с целью сделать персонажей, особенно женских, более «актуальными» и «репрезентативными».

Мол, зеленая уж слишком сексуальная, поэтому ей уберут каблуки, чтобы она была «сильной и уверенной женщиной». Коричневой тоже подрежут обувь. Культовый красный перестанет быть хулиганом и станет терпимым ко всем и всему. В общем, полный ахтунг!


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Непонятно только, в чём виноваты конфеты. Хотя рано или поздно это должно было случится, если уж продажи туфель на каблуках ещё в 2020 году упали аж на 71% из-за явного указания на гендер.

Компания рассчитывает, что через персонажей  M&M’s будут транслироваться аудитории актуальные ценности. А нужны они кому-то или нет, спрашивать почему-то не стали.


К слову, подобный отказ от «стереотипов» давно просочился на рынок пищевых продуктов. Например, бренд Uncle Ben’s, как и M&M’s принадлежащий Mars, изменил название на Ben’s Original. Для чего? Чтобы слово «дядя» не отсылало ко временам сегрегации, когда так называли чернокожих.

Видимо, компании Mars больше всех остальных нужно попасть в повестку. Самое интересное, что идею подобных изменений высмеяли и раскритиковали там, откуда эта самая повестка больше всего прет. Особенно пользователи возмутились отказом от сексуальности Зеленой конфетки. Хотя и у нас не особо поняли эту идею.


Правда, вряд ли подобная реакция что-то изменит. Если уж вся эта история добралась даже до конфеток, значит, лучше уже точно не будет.

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Метки: M&M’s   драже   реакция пользователей   рембрендинг   стереотипы   толерантность   
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12k
Александр 2 часа назад
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Евгений 6 минут назад
Автор, слово, которое написал, пишется вот так - "Ребрендинг". Либо вообще не пиши незнакомые слова, если не доучился в школе.
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508
Нестеров Антон 6 минут назад
Вот если бы сделали в виде сисек, а бы ... Сьел
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559
WORLD Час назад
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