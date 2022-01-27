От навязывания толерантности и инклюзивности ожидалось всякое, но кто бы мог подумать, что вся эта повесточка заберется в пачку M&M’s. Компания-производитель решила провести рембрендинг, с целью сделать персонажей, особенно женских, более «актуальными» и «репрезентативными».
Мол, зеленая уж слишком сексуальная, поэтому ей уберут каблуки, чтобы она была «сильной и уверенной женщиной». Коричневой тоже подрежут обувь. Культовый красный перестанет быть хулиганом и станет терпимым ко всем и всему. В общем, полный ахтунг!
Непонятно только, в чём виноваты конфеты. Хотя рано или поздно это должно было случится, если уж продажи туфель на каблуках ещё в 2020 году упали аж на 71% из-за явного указания на гендер.
Компания рассчитывает, что через персонажей M&M’s будут транслироваться аудитории актуальные ценности. А нужны они кому-то или нет, спрашивать почему-то не стали.
К слову, подобный отказ от «стереотипов» давно просочился на рынок пищевых продуктов. Например, бренд Uncle Ben’s, как и M&M’s принадлежащий Mars, изменил название на Ben’s Original. Для чего? Чтобы слово «дядя» не отсылало ко временам сегрегации, когда так называли чернокожих.
Видимо, компании Mars больше всех остальных нужно попасть в повестку. Самое интересное, что идею подобных изменений высмеяли и раскритиковали там, откуда эта самая повестка больше всего прет. Особенно пользователи возмутились отказом от сексуальности Зеленой конфетки. Хотя и у нас не особо поняли эту идею.
M&M's забрали у Зелёной её высокие сапоги на каблуках и дали ей кроссы. Мне плевать на персонажей M&M's, это просто конфеты. Но с какого момента стало неприемлемо носить обувь на высоких каблуках сильным и независимым женщинам??? Обувь не делает тебя менее независимой личностью— 💜Фиолетовый Банан💜 (@yatebeneSvetik) January 26, 2022
новости из мира корпоративного либфема:— алиса трек 100 gecs аутическая душниломашина (@ohnoaiii) January 21, 2022
Конфеты M&M’s ПЕРЕОБУЮТСЯ pic.twitter.com/9WkoSNmVq1
When we don’t want to fuck any of the M&Ms the liberals have won pic.twitter.com/aTxGUrUEVp— James Felton (@JimMFelton) January 22, 2022
Now you know why there is no “White” M&Ms ‼️ pic.twitter.com/ubz9981Cdj— Terry (@RowseTerry) January 22, 2022
You can pry these sexy m&ms from my COLD, DEAD HANDS!!! pic.twitter.com/EY3LVg6F4S— Big Baby Sweets 🃏 (@Paczki_Love) January 26, 2022
Последнее о чём задумываюсь, когда ем M&Ms, это о характерах конфет. Либо не задумываюсь вообще.— Great Lord Altair ζ ⛧ 🇷🇺 (@SporeAltair_) January 21, 2022
Это ведь просто конфеты.
Правда, вряд ли подобная реакция что-то изменит. Если уж вся эта история добралась даже до конфеток, значит, лучше уже точно не будет.
Источник:
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