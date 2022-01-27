Компания рассчитывает, что через персонажей M&M’s будут транслироваться аудитории актуальные ценности. А нужны они кому-то или нет, спрашивать почему-то не стали.





К слову, подобный отказ от «стереотипов» давно просочился на рынок пищевых продуктов. Например, бренд Uncle Ben’s, как и M&M’s принадлежащий Mars, изменил название на Ben’s Original. Для чего? Чтобы слово «дядя» не отсылало ко временам сегрегации, когда так называли чернокожих.