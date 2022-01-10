Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плавании

Неудивительно, что это вызвало немало споров о неуместности участия трансгендеров в женском спорте. Две соперницы Томас подали иск в суд с требованием поддержать закон о справедливости, который действует пока только в штате Айдахо с весны 2020 года, и во Флориде с прошлого года.