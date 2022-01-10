Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плавании

В 2006 году на экраны вышел комедийный фильм «Она мужчина». По сюжету, девушка хотела играть в мужской футбольной команде, поэтому маскировалась под парня.
Тогда над этим можно было смеяться, однако сегодня всё это превратилось в печальную обыденную тенденцию.
В женской сборной по плаванию университета Пенсильвании есть некая Лия Томас, наделавшая в декабре немало шуму. Всё дело в том, что до недавнего времени она была мужиком, и входила в сборную, только мужскую.
Спортсменка-трансгендер Лия Томас (Уилл Томас) побила два рекорда США на женских соревнованиях— ✗นтթыйЁж Виктор (@slyhedge) December 8, 2021
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Пацан к успеху шёл. pic.twitter.com/hV4t0JudET
Тем не менее это не помешало ей побить несколько рекордов в заплыве на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем. Ей (или ему) удалось обогнать своих соперниц, настоящих девушек аж на 38 секунд.
Пловчиха Лия Томас финишировала на 40 секунд раньше соперниц. Объяснить такие результаты довольно просто — ранее спортсменка выступала как мужчина, которым она физически и является. 3 декабря на соревнованиях Zippy Invitational Лия побила сразу три рекорда. pic.twitter.com/elkUCftUpj— SVTV NEWS (@svtv_news) December 20, 2021
Неудивительно, что это вызвало немало споров о неуместности участия трансгендеров в женском спорте. Две соперницы Томас подали иск в суд с требованием поддержать закон о справедливости, который действует пока только в штате Айдахо с весны 2020 года, и во Флориде с прошлого года.
Запрет на участие трансгендеров в женском спорте полная ерунда. Мужик никогда не обменяет член на олимпийскую медаль.— Анекдоты из России (@anekdotru) June 28, 2021
И всё из-за того, что только тамошний мэр оказался настоящим мужиком, решившим наложить запрет на участие трансгендеров в женских видах спорта. Вот только это не мешает Лии Томас «гастролировать» по всей остальной части США, выигрывая девушек.
«Считайте меня девочкой»: МОК отдал женский спорт на потеху трансгендеровhttps://t.co/h1qCq9RLXz— Лохматый (@Lohmatiy7) December 24, 2021
Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас (Lia Thomas) из Пенсильванского университета пришла первой в трех женских заплывах на декабрьских состязаниях Zippy Invitational 2021 ... pic.twitter.com/LQ5ZaIvGSc
Вот только неделю назад для пловца, отрезавшего причиндалы, случилось несчастье: он проиграл два из четырех заплывов. Кому? Изаку Хенингу из Йельского университета.
Если Томас была мужчиной, а стала бабой, то Хенинг ровно наоборот. Поскольку последняя всё ещё находится на пути изменения, ей по старой памяти разрешено выступать за женскую сборную. Это вскрылось после того, как на радостях переделанная женщина сняла верхнюю часть купальника, продемонстрировав присутствующим свои отрезанные груди.
Печально, что всё это стало нормой. Теперь трансгендеров допускают даже до Олимпийских игр, что ставит соперников в неравные условия. Хотя этому удивляться не приходится, ведь международные соревнования давно превращаются в цирк.
Бывают, конечно, исключения, как тяжелоатлет Лорел Хаббард, являвшаяся ранее мужчиной. Правда, это не помогло на Олимпиаде в Токио, где трансгендер, в отличие от женщин, не взял ни одного веса.
Увы, такие случаи происходят нечасто, ставя женщин в неравные условия с мужеподобными бабами. А в современных реалиях, нечестные победы совсем скоро станут печальной обыденностью.
Источник:
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А нищие духом идиоты, всегда были. Просто сейчас их прятать перестали, что кстати, тоже временно!
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А никто себе ничего и не отрезает. Там всё намного интереснее. Достаточно принести справку от англоговорящего врача, что кандидат уже пару месяцев колется женскими гормонами и кандидат уже имеет право соревноваться с женщинами. А после медали чел может закончить карьеру в женском спорте, слезть с гормонов, "почиститься" и снова быть нормальным мужиком. И всё.