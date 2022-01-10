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Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плавании

Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плавании (15 фото)

Автор:
10 января 2022 17:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: женский спорт   олимпиада   плавание   скандалы   толерантность   трансгендеры   
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В 2006 году на экраны вышел комедийный фильм «Она мужчина». По сюжету, девушка хотела играть в мужской футбольной команде, поэтому маскировалась под парня.

Тогда над этим можно было смеяться, однако сегодня всё это превратилось в печальную обыденную тенденцию.

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В женской сборной по плаванию университета Пенсильвании есть некая Лия Томас, наделавшая в декабре немало шуму. Всё дело в том, что до недавнего времени она была мужиком, и входила в сборную, только мужскую.

Тем не менее это не помешало ей побить несколько рекордов в заплыве на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем. Ей (или ему) удалось обогнать своих соперниц, настоящих девушек аж на 38 секунд.

Неудивительно, что это вызвало немало споров о неуместности участия трансгендеров в женском спорте. Две соперницы Томас подали иск в суд с требованием поддержать закон о справедливости, который действует пока только в штате Айдахо с весны 2020 года, и во Флориде с прошлого года.

И всё из-за того, что только тамошний мэр оказался настоящим мужиком, решившим наложить запрет на участие трансгендеров в женских видах спорта.  Вот только это не мешает Лии Томас «гастролировать» по всей остальной части США, выигрывая девушек.


Вот только неделю назад для пловца, отрезавшего причиндалы, случилось несчастье: он проиграл два из четырех заплывов. Кому? Изаку Хенингу из Йельского университета.

Если Томас была мужчиной, а стала бабой, то Хенинг ровно наоборот. Поскольку последняя всё ещё находится на пути изменения, ей по старой памяти разрешено выступать за женскую сборную. Это вскрылось после того, как на радостях переделанная женщина сняла верхнюю часть купальника, продемонстрировав присутствующим свои отрезанные груди.

Печально, что всё это стало нормой. Теперь трансгендеров допускают даже до Олимпийских игр, что ставит соперников в неравные условия. Хотя этому удивляться не приходится, ведь международные соревнования давно превращаются в цирк.

Бывают, конечно, исключения, как тяжелоатлет Лорел Хаббард, являвшаяся ранее мужчиной. Правда, это не помогло на Олимпиаде в Токио, где трансгендер, в отличие от женщин, не взял ни одного веса.

Увы, такие случаи происходят нечасто, ставя женщин в неравные условия с мужеподобными бабами. А в современных реалиях, нечестные победы совсем скоро станут печальной обыденностью.

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Метки: женский спорт   олимпиада   плавание   скандалы   толерантность   трансгендеры   
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8k
Мистер Фикс 48 минут назад
Я не понимаю... есть олимпиада. Есть паралимпиада. Ну сделайте им перверсиолимпиаду. И пусть там борются мужики с сиськами и бабы с ялдаками.
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6k
mr.Poher 3 минуты назад
Афтар, ну что ты пишешь, ну какой нормой-то? Не стало и никогда подобное, нормой не будет. Физиологию не изменить, что куем сделано, палкой не выбить.
А нищие духом идиоты, всегда были. Просто сейчас их прятать перестали, что кстати, тоже временно!
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3k
мемфрид 5 минут назад
Поржал от души)
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641
SHAGREEN Полчаса назад
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38k
Андрей 45 минут назад
Запрет на участие трансгендеров в женском спорте полная ерунда. Мужик никогда не обменяет член на олимпийскую медаль
________________________________________________________________

А никто себе ничего и не отрезает. Там всё намного интереснее. Достаточно принести справку от англоговорящего врача, что кандидат уже пару месяцев колется женскими гормонами и кандидат уже имеет право соревноваться с женщинами. А после медали чел может закончить карьеру в женском спорте, слезть с гормонов, "почиститься" и снова быть нормальным мужиком. И всё.
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36k
jonnyD 52 минуты назад
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8k
Ivan 54 минуты назад
Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плаванииПосмотреть
Современный спортивный идиотизм: трансгендер проиграл трансгендеру в женском плавании
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2k
Заряд бодрости 56 минут назад
мир eб@нулся
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23k
Очевидное-Невероятное 58 минут назад
Кто обратил внимание: наличие женщин в женском плавание - уже никого не интересует...
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