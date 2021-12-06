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Не сдам тем, кого нельзя называть: ЦИАН запретил дискриминацию "не славян"

Не сдам тем, кого нельзя называть: ЦИАН запретил дискриминацию "не славян" (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 22:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ЦИАН   дискриминация   запреты   недвижимость   объявления   словяне   толерантность   
1995
2

ЦИАН стал на шаг ближе к толерантности. Отныне пользователям площадки нельзя выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Проще говоря, никаких объявлений в духе "только славянам" мы больше не увидим.

Об этом сообщается на сайте и в телеграме крупнейшего российского маркетплейса недвижимости: "Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)".

Как пишет телеграм-канал Readovka: "ЦИАН то ли воспринял как руководство запрет Кадырова не называть национальность, то ли обеспокоился ценами на свои акции после IPO, проведенного месяц назад на Нью-Йоркской бирже, и решил запретить объявления в духе «только славянам».

Правила действуют с 1 декабря 2021 года. Авторы уже размещенных объявлений должны вычистить намёки на "апартеид" и "расизм" до 1 февраля 2022 года. В противном случае, это за них сделают модераторы сервиса недвижимости. "Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте площадки.

"Благородная инициатива может сыграть злую шутку с сервисом и его клиентами",- пишет Readovka,- "так, пользователи будут банально тратить больше времени, чтобы найти подходящего арендодателя — и узнать, является ли расистом тот или иной хозяин квартиры, так быстро уже не получится". К тому же, "идея вряд ли поможет «угнетаемым группам» быстрее найти жилье — убежденный шовинист все еще не отдаст свою квартиру мигрантам, даже если у него не будет это указано в объявлении, а исламский фундаменталист не будет сдавать квартиру гей-паре, несмотря на самое толерантное объявление на ЦИАН".

Кстати, по результатам исследований, проведенных весной этого года, аналитики насчитали 17% ксенофобов- владельцев съемного жилья, готовых сдавать его только славянам. Чем дешевле квартира, тем выше у арендаторов вероятность столкнуться с дискриминацией по национальному признаку,- пишет РБК.

Источник:

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Метки: ЦИАН   дискриминация   запреты   недвижимость   объявления   словяне   толерантность   
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2k
Mowgley 2 часа назад
Данунах, если моя квартира - то кому хочу, тому и сдаю.
Захочу - капибарам сдам, и агентство обязано в точности исполнить мое желание, иначе пойдет лесом.
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7k
Владимир 13 минут назад
1 - Есть другие площадки. 2- плевать кто и что запретил. Факта это не изменит и сдадут хату тем, кому захотят.
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29k
Snork Snorkoff 16 минут назад
Просто вставлять в объявление их цитату.

"Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)". Но..
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3k
Шура ОсЕчкин 20 минут назад
Эти горе-"ограничения" элементарно обходятся.
А ЦИАН потеряет часть клиентов.
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796
Карл Такойто Полчаса назад
Я вообще этого не понимаю,славянам не славянам,какая действительно разница? Что славянин не может быть алкашом, наркоманом, ассоциальным элементом и т.д. Конечно может) Так же и не славянин может быть культурным,опрятным,и т.д. Поэтому везде нужен персональный подход. Тут не зря написано что подобное встречается в основном в сегменте дешёвых квартир, там у людей больше предрассудков и воображение их сразу видимо рисует картину как в их квартире живут и спят на полу человек 15-20 гастрабайтеров
Таких товарищей могу разочаровать,подобные квартиры обычно сдаются через субаренду-как показано в миниатюре

https://youtube.com/shorts/0J_lqnaqr70?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/0J_lqnaqr70?feature=share
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
910
Миша 50 минут назад
Крупнейший российский маркетплейс недвижимости - запретил

Рылом не вышел разрешать и запрещать.
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2k
Moon24 53 минуты назад
Со стороны циан это наглость и мерзость . Сдающие вправе иметь свои предпочтения и выбирать кому сдать и кому нет
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2k
Frank Borman Час назад
Ну, вот и добралась толерантность до России. Надо еще принять уголовную ответственность за отрицание Холокоста и разрешить официальные гей-браки. И будет, как в Гейропе.
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633
SilentBob Час назад
ЦИАН, 321сы, идите йух со своей толерантностью!
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4k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Это писали и раньше-то только любители послушать в три часа ночи в трубку про Аллах акбар и чё ми не люди, самий чисто плотный народ, первыми приняли христианство буть ти проклят урус.
Интересно циан не забанит, если на фото квартиры на кухне будет лежать свиная голова (среди посетителей отсекаются нации, кого нельзя называть) и пузырь виски от МакГрегора, а по комнатам портреты Бюль-Бюль Оглы (как представитель нации люто ненавидимой нацией, которую нельзя называть), Ким Кардашьян (ответочка предыдущим), Гиви с Моторолой (оберег от... ну рагули это не нация, это образ жизни, произносить можно)?
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6k
Ruk 2 часа назад
из личного опыта сдачи - сам дал объявление на АВИТО. Не уточнял кому, фото квартиры, подьезда, парковки и карты на которой растояния в минутах до остановки трамвая и метро, так задолбали не те, кого нельзя называть, а агенты-посредники, причём это выяснялось когда встречались в сдаваемой квартире, из 10 звонков 9 - агенты. Надеюсь в объявах можно будет писать - агентам и прочей швали не звонить!
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−7
Владимир Иванов 2 часа назад
Теперь пишем: "Ксенофоб-расист сдаст квартиру", и нет проблем.
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578
Сергей 2 часа назад
Очередная дурь. Ну побегают теперь побольше «не славяне». Отказать то на деле «не славянам» никто не запретит
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1k
Руслан 2 часа назад
Хм, ЦИАН, Вы пробовали разместить текст объявления с вакансией на ХэдХантере или даже на Авито?
Вот там толерастия зашкаливает. Мало того, что национальность и пол указывать нельзя. Нельзя указывать о преимуществе кандидатов с машиной, к примеру. Потому как дискриминация. Возраст, пол, национальность, вероисповедание, навыки, сиделец/нет и так далее. Нельзя даже указать про склонность к алкоголизму. Бред. И вот как мне, к примеру, найти грузчика, не пьющего, без криминального прошлого, физически выносливого мужчину? Вот и пишешь: сотрудник склада, а потом отшиваешь многочисленных соискательниц женского пола
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32
ekkarpova Руслан Час назад
Так давно уже пишут "готовый переносить столько-то кг". Представляете: бывают мужчины слабые или, которым врач ограничил нагрузки, и бывают женщины сильные. Подумывала, не пойти ли временно на почту на сортировку(родственники работали на советской почте, где посылки не более 10кг), так как одно из отделений написало в объявлении, что нужно быть готовыми поднимать 32 кг, а это не каждый мужчина может.
Знакомые мужчины с перерывами в стаже или с опытом работы по специальностям популярным среди сидельцев имеют некоторые проблемы на собеседованиях.
Если придёт очень сильная женщина, то какие с ней проблемы: декреты, больничные по уходу за ребёнком и обматерить стыдно?! Ну, так это дискриминация. Потребует такой график работы, чтоб ночью со смены не ходить? Так сейчас такие времена, что и парня могут не только ограбить.
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38k
Alex 2 часа назад
Ну писать - кроме обезьян, как вариант )
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14k
Booka1a 2 часа назад
ну норм. просто теперь "неславяне" будут больше бегать по арендодателям, только на месте узнавая, что им не сдадут
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3k
Sunny11 2 часа назад
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Значит надо писать в объявлениях "не чуркам".
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