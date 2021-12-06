Не сдам тем, кого нельзя называть: ЦИАН запретил дискриминацию "не славян"

Правила действуют с 1 декабря 2021 года. Авторы уже размещенных объявлений должны вычистить намёки на "апартеид" и "расизм" до 1 февраля 2022 года. В противном случае, это за них сделают модераторы сервиса недвижимости. "Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте площадки.

"Благородная инициатива может сыграть злую шутку с сервисом и его клиентами",- пишет Readovka,- "так, пользователи будут банально тратить больше времени, чтобы найти подходящего арендодателя — и узнать, является ли расистом тот или иной хозяин квартиры, так быстро уже не получится". К тому же, "идея вряд ли поможет «угнетаемым группам» быстрее найти жилье — убежденный шовинист все еще не отдаст свою квартиру мигрантам, даже если у него не будет это указано в объявлении, а исламский фундаменталист не будет сдавать квартиру гей-паре, несмотря на самое толерантное объявление на ЦИАН".

Кстати, по результатам исследований, проведенных весной этого года, аналитики насчитали 17% ксенофобов- владельцев съемного жилья, готовых сдавать его только славянам. Чем дешевле квартира, тем выше у арендаторов вероятность столкнуться с дискриминацией по национальному признаку,- пишет РБК.