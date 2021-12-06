Не сдам тем, кого нельзя называть: ЦИАН запретил дискриминацию "не славян"

ЦИАН стал на шаг ближе к толерантности. Отныне пользователям площадки нельзя выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Проще говоря, никаких объявлений в духе "только славянам" мы больше не увидим.
Об этом сообщается на сайте и в телеграме крупнейшего российского маркетплейса недвижимости: "Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)".
Как пишет телеграм-канал Readovka: "ЦИАН то ли воспринял как руководство запрет Кадырова не называть национальность, то ли обеспокоился ценами на свои акции после IPO, проведенного месяц назад на Нью-Йоркской бирже, и решил запретить объявления в духе «только славянам».
Правила действуют с 1 декабря 2021 года. Авторы уже размещенных объявлений должны вычистить намёки на "апартеид" и "расизм" до 1 февраля 2022 года. В противном случае, это за них сделают модераторы сервиса недвижимости. "Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте площадки.
"Благородная инициатива может сыграть злую шутку с сервисом и его клиентами",- пишет Readovka,- "так, пользователи будут банально тратить больше времени, чтобы найти подходящего арендодателя — и узнать, является ли расистом тот или иной хозяин квартиры, так быстро уже не получится". К тому же, "идея вряд ли поможет «угнетаемым группам» быстрее найти жилье — убежденный шовинист все еще не отдаст свою квартиру мигрантам, даже если у него не будет это указано в объявлении, а исламский фундаменталист не будет сдавать квартиру гей-паре, несмотря на самое толерантное объявление на ЦИАН".
Кстати, по результатам исследований, проведенных весной этого года, аналитики насчитали 17% ксенофобов- владельцев съемного жилья, готовых сдавать его только славянам. Чем дешевле квартира, тем выше у арендаторов вероятность столкнуться с дискриминацией по национальному признаку,- пишет РБК.
Источник:
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Захочу - капибарам сдам, и агентство обязано в точности исполнить мое желание, иначе пойдет лесом.
"Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)". Но..
А ЦИАН потеряет часть клиентов.
https://youtube.com/shorts/0J_lqnaqr70?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/0J_lqnaqr70?feature=share
Рылом не вышел разрешать и запрещать.
Интересно циан не забанит, если на фото квартиры на кухне будет лежать свиная голова (среди посетителей отсекаются нации, кого нельзя называть) и пузырь виски от МакГрегора, а по комнатам портреты Бюль-Бюль Оглы (как представитель нации люто ненавидимой нацией, которую нельзя называть), Ким Кардашьян (ответочка предыдущим), Гиви с Моторолой (оберег от... ну рагули это не нация, это образ жизни, произносить можно)?
Знакомые мужчины с перерывами в стаже или с опытом работы по специальностям популярным среди сидельцев имеют некоторые проблемы на собеседованиях.
Если придёт очень сильная женщина, то какие с ней проблемы: декреты, больничные по уходу за ребёнком и обматерить стыдно?! Ну, так это дискриминация. Потребует такой график работы, чтоб ночью со смены не ходить? Так сейчас такие времена, что и парня могут не только ограбить.