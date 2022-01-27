"Зато яйца свежие": женщина в Красноярском крае превратила квартиру в курятник

А хозяйке квартире хорошо. У неё мешки с сеном и кормом, на полу навоз и сухая травка, куры кукарекают. Кстати, в этом курятнике она живёт со своим гражданским мужем Александром, который не в восторге от необычного хобби любимой.

"Конечно, курам не место в квартире. Можно держать собачку, кошку, но не куриц же", — говорит возлюбленный женщины. Однако повлиять на даму сердца он не может.

Полиция никак не реагирует на жалобы жильцов. Соседи уверены, что у куролюбительницы психические проблемы. Вызвали психиатрическую бригаду, но женщину отпустили в тот же день. Теперь жильцы намерены писать заявление в прокуратуру, в надежде, что, хотя бы там им помогут. Остаётся надеяться, что вопрос решится в пользу возмущённых жильцов, тем более что с сентября прошлого года россиянам запретили держать мелкую сельхозживность на землях для садоводства.