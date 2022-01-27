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"Зато яйца свежие": женщина в Красноярском крае превратила квартиру в курятник

"Зато яйца свежие": женщина в Красноярском крае превратила квартиру в курятник (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 00:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   антисанитария   курятник   курятник в квартире   немного психанула   плохие соседи   
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Жительница Лесосибирска решила завести собственное небольшое хозяйство. Натуральные яйца, мясо, чем не идиллия? 
Только вместо частного дома с собственной территорией женщина развела курятник в многоквартирном доме. Натаскала сена своим птичкам. Ходит по квартире, застеленной сеном, и любуется результатами своих трудов с сигареткой в руках. Соседи жалуются на невыносимую вонь. Вслед за курами пришли крысы и тараканы. Жильцы дома уже устали бороться с предприимчивой любительницей экопродуктов. После пожара, который она устроила в 2018 году, они боятся огня больше, чем антисанитарии. "Она несколько раз чуть пожар не устроила. Ставит курам варить еду на плиту, забывает и засыпает. Всё дымом было затянуто, пожарные приезжали", — поделилась соседка Александра. 
А хозяйке квартире хорошо. У неё мешки с сеном и кормом, на полу навоз и сухая травка, куры кукарекают. Кстати, в этом курятнике она живёт со своим гражданским мужем Александром, который не в восторге от необычного хобби любимой.
"Конечно, курам не место в квартире. Можно держать собачку, кошку, но не куриц же", — говорит возлюбленный женщины. Однако повлиять на даму сердца он не может.
Полиция никак не реагирует на жалобы жильцов. Соседи уверены, что у куролюбительницы психические проблемы. Вызвали психиатрическую бригаду, но женщину отпустили в тот же день. Теперь жильцы намерены писать заявление в прокуратуру, в надежде, что, хотя бы там им помогут. Остаётся надеяться, что вопрос решится в пользу возмущённых жильцов, тем более что с сентября прошлого года россиянам запретили держать мелкую сельхозживность на землях для садоводства. 
Соседи бывают разные, но такую соседку даже врагам не пожелаешь. А что вы сделали бы, если такая завелась в вашем доме?

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Метки: Красноярский край   антисанитария   курятник   курятник в квартире   немного психанула   плохие соседи   
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
До кучи клубнику посадить, чего говну пропадать
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Миша 7 минут назад
Неженки какие в Красноярском крае, вот жила бы в Киевской области ...
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−137
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
чёрным риэлторам тут конечно интересного мало, но если дом не деревянный то я бы на месте соседей спалил бы эту квартиру. Впрочем если деревянный то тоже можно спалить, город даст новое жильё и есть шанс, что там таких деревенских не будет
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559
WORLD 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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