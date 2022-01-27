"Зато яйца свежие": женщина в Красноярском крае превратила квартиру в курятник

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Жительница Лесосибирска решила завести собственное небольшое хозяйство. Натуральные яйца, мясо, чем не идиллия?
Только вместо частного дома с собственной территорией женщина развела курятник в многоквартирном доме. Натаскала сена своим птичкам. Ходит по квартире, застеленной сеном, и любуется результатами своих трудов с сигареткой в руках. Соседи жалуются на невыносимую вонь. Вслед за курами пришли крысы и тараканы. Жильцы дома уже устали бороться с предприимчивой любительницей экопродуктов. После пожара, который она устроила в 2018 году, они боятся огня больше, чем антисанитарии. "Она несколько раз чуть пожар не устроила. Ставит курам варить еду на плиту, забывает и засыпает. Всё дымом было затянуто, пожарные приезжали", — поделилась соседка Александра.
А хозяйке квартире хорошо. У неё мешки с сеном и кормом, на полу навоз и сухая травка, куры кукарекают. Кстати, в этом курятнике она живёт со своим гражданским мужем Александром, который не в восторге от необычного хобби любимой.
"Конечно, курам не место в квартире. Можно держать собачку, кошку, но не куриц же", — говорит возлюбленный женщины. Однако повлиять на даму сердца он не может.
Полиция никак не реагирует на жалобы жильцов. Соседи уверены, что у куролюбительницы психические проблемы. Вызвали психиатрическую бригаду, но женщину отпустили в тот же день. Теперь жильцы намерены писать заявление в прокуратуру, в надежде, что, хотя бы там им помогут. Остаётся надеяться, что вопрос решится в пользу возмущённых жильцов, тем более что с сентября прошлого года россиянам запретили держать мелкую сельхозживность на землях для садоводства.
"Конечно, курам не место в квартире. Можно держать собачку, кошку, но не куриц же", — говорит возлюбленный женщины. Однако повлиять на даму сердца он не может.
Полиция никак не реагирует на жалобы жильцов. Соседи уверены, что у куролюбительницы психические проблемы. Вызвали психиатрическую бригаду, но женщину отпустили в тот же день. Теперь жильцы намерены писать заявление в прокуратуру, в надежде, что, хотя бы там им помогут. Остаётся надеяться, что вопрос решится в пользу возмущённых жильцов, тем более что с сентября прошлого года россиянам запретили держать мелкую сельхозживность на землях для садоводства.
Соседи бывают разные, но такую соседку даже врагам не пожелаешь. А что вы сделали бы, если такая завелась в вашем доме?
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