Мужчина отомстил жене за развод, убив всю семью

Убиты Светлана Куропаткина, работала в детском саду воспитателем, и её дети, Михаил и Мария. Изверг, совершивший это страшное преступление, Николай Куропаткин, муж Светланы и отец её детей, от которого они скрывались, пока ждали решения суда о разводе.

В октябре текущего года Николай избил свою жену на глазах у детей, от смерти её спас маленький сын. Тогда мужчину выбесило, что она купила на всю наличку торт, а с карты деньги не обналичила. Он избивал и душил свою жену, пока их 11-летний сын не разбил копилку и не отдал деньги своему буйному отцу. Светлана написала заявление, дело передали в суд. Тиран отделался штрафом в размере 5000 рублей. Светлана простить такое не смогла и забрала детей, сына и 7-летнюю дочь, подала на развод. С детьми скрывалась от агрессора, ждала развода. 19 января должно было состояться заседание суда по бракоразводному процессу. Однако у Николая оказались другие планы.