Мужчина отомстил жене за развод, убив всю семью

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Сегодня в Канске на улице Эйдемана обнаружили четыре тела с колото-резанными ранами. Стало известно, что это семья Куропаткиных. Трагедия развернулась на почве мести мужа.
Убиты Светлана Куропаткина, работала в детском саду воспитателем, и её дети, Михаил и Мария. Изверг, совершивший это страшное преступление, Николай Куропаткин, муж Светланы и отец её детей, от которого они скрывались, пока ждали решения суда о разводе.
В октябре текущего года Николай избил свою жену на глазах у детей, от смерти её спас маленький сын. Тогда мужчину выбесило, что она купила на всю наличку торт, а с карты деньги не обналичила. Он избивал и душил свою жену, пока их 11-летний сын не разбил копилку и не отдал деньги своему буйному отцу. Светлана написала заявление, дело передали в суд. Тиран отделался штрафом в размере 5000 рублей. Светлана простить такое не смогла и забрала детей, сына и 7-летнюю дочь, подала на развод. С детьми скрывалась от агрессора, ждала развода. 19 января должно было состояться заседание суда по бракоразводному процессу. Однако у Николая оказались другие планы.
В октябре текущего года Николай избил свою жену на глазах у детей, от смерти её спас маленький сын. Тогда мужчину выбесило, что она купила на всю наличку торт, а с карты деньги не обналичила. Он избивал и душил свою жену, пока их 11-летний сын не разбил копилку и не отдал деньги своему буйному отцу. Светлана написала заявление, дело передали в суд. Тиран отделался штрафом в размере 5000 рублей. Светлана простить такое не смогла и забрала детей, сына и 7-летнюю дочь, подала на развод. С детьми скрывалась от агрессора, ждала развода. 19 января должно было состояться заседание суда по бракоразводному процессу. Однако у Николая оказались другие планы.
Сегодня ночью Куропаткин нашёл их. Пришёл домой к супруге и зверски зарезал её, сына Михаила, дочь Марию, а потом покончил с собой. Тела обнаружила бабушка, вернувшаяся домой. Полиция начала разбираться, возбуждено уголовное дело.
Пять тысяч рублей. Цена жизни двоих детей и их матери, которым было ещё жить, расти, строить своё будущее. Сколько убийств должно ещё произойти, чтобы кухонные герои, способные только избивать детей и женщин, получали адекватное наказание за насилие и не имели права приближаться к семье?
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Я лишь предлагаю подождать данных, как раз тех самых компетентный органов, на которые вы ссылаетесь, чтобы делать выводы, а не придумывать сюжеты, которые "возможно" были, тем самым давая негативный окрас убитым, как в вашем случае, или психа ниже, которого вы поддержали.
Вы делаете выводы о том, что "возможно" его жизнь была невыносимой, на основании чего? Своего опыта? Фантазии?
Но ведь возможно любое развитие событий, но вы уже косвенно сделали жену виноватой, хотя не имели для этого никаких данных, кроме своей фантазии.
Или псих ниже пишет целую историю, и выдаёт фразу
"По улыбке бабы видно, что бл@ть, типа той, которой руки отрубил муж."... То есть он уже назвал жертву бл@ядью,не имея никаких данных, кроме фантастического сюжета в своей голове. Вы считаете это правильно?
Те кому надо, кто эксперт в этой области, надеюсь разберутся, хотя уже и поздно. Но клецмиьб человека и выдумывать оправдания, не имея никаких данных, вам это кажется правильным?
Вы уже обвинили жену и тёщу в доведение до самоубийства, что тёща лезла в их жизнь и так далее, но оснований у вас нет, кроме ваших ощущений и множества анекдотов.
Я понимаю, вы хотите верить, что вы всех раскусили, но это пляска на костях.
П.с. Если бы, не дай бог, случилось бы что-то страшное в вашей семье, вы бы хотели чтобы диванные эксперты заочно обвинили кого-то, только на основании каких-то анекдотов?
Может быть в будущем будут раскрыты новые обстоятельства дела, но пока, что все что пишет, это выдумка, которая кажется ему логично и поиск оправдания для человека, который убил свою жену и детей.
Зачем выдумывать и плодить сущности, когда нет у тебя данных?
Человек придумал целый сюжет, который может не иметь никого отношения к действительности, но уже перекладывающий ответственность с убийцы, на его жену, которая довела...
Это называется клевета и пляска на костях. Ну нет данных, нет... И выводы есть
"По улыбке бабы видно, что бл@ть, типа той, которой руки отрубил муж.".
И вы говорите что человек не оправдывает... Эхх.
Ладно, каждый пусть видит, что хочет. Удачного дня.
вообще, да. вы правы.
Иногда есть случаи, когда нужно самому/самой проявить хитрость и смекалку, чтобы скрыться от опасного человека.
Также и наоборот работает, чем больше доброго, тем меньше в голову идиотам гениальных идей будет поступать.