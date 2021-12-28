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Мужчина отомстил жене за развод, убив всю семью

Мужчина отомстил жене за развод, убив всю семью (3 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2021 00:03
Сообщество : Криминал
Метки: Канск   Красноярский край   жестокое убийство   куропаткины   семейное насилие   убита семья   
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Сегодня в Канске на улице Эйдемана обнаружили четыре тела с колото-резанными ранами. Стало известно, что это семья Куропаткиных. Трагедия развернулась на почве мести мужа. 
Убиты Светлана Куропаткина, работала в детском саду воспитателем, и её дети, Михаил и Мария. Изверг, совершивший это страшное преступление, Николай Куропаткин, муж Светланы и отец её детей, от которого они скрывались, пока ждали решения суда о разводе.
В октябре текущего года Николай избил свою жену на глазах у детей, от смерти её спас маленький сын. Тогда мужчину выбесило, что она купила на всю наличку торт, а с карты деньги не обналичила. Он избивал и душил свою жену, пока их 11-летний сын не разбил копилку и не отдал деньги своему буйному отцу. Светлана написала заявление, дело передали в суд.  Тиран отделался штрафом в размере 5000 рублей. Светлана простить такое не смогла и забрала детей, сына и 7-летнюю дочь, подала на развод. С детьми скрывалась от агрессора, ждала развода. 19 января должно было состояться заседание суда по бракоразводному процессу. Однако у Николая оказались другие планы.
Сегодня ночью Куропаткин нашёл их. Пришёл домой к супруге и зверски зарезал её, сына Михаила, дочь Марию, а потом покончил с собой. Тела обнаружила бабушка, вернувшаяся домой. Полиция начала разбираться, возбуждено уголовное дело. 
Пять тысяч рублей. Цена жизни двоих детей и их матери, которым было ещё жить, расти, строить своё будущее. Сколько убийств должно ещё произойти, чтобы кухонные герои, способные только избивать детей и женщин, получали адекватное наказание за насилие и не имели права приближаться к семье? 

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Метки: Канск   Красноярский край   жестокое убийство   куропаткины   семейное насилие   убита семья   
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82  комментария
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14k
Александр 8 часов назад
Офигительный пост! Для "сайта хорошего настроения"! Ну и ещё под НГ...
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13k
aalexey3 3 минуты назад
Мутная история... Как можно самому зарезаться? Он что, самурай?..
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Владимир Щербаков 39 минут назад
Все, господа. Я покинул чат. Всем спасибо за высказанные мнения. Все были искренними, ноне все умными.
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53
ДмитрийУ 53 минуты назад
Так это за закон Оксаны Пушкиной агитация.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
В убийстве жены и детей виноват муж. А в доведении до самоубийства мужа виновных еще надо установить. Самому себя зарезать - это надо быть самураем, не так просто. Кто-то правда верит, что это произошло из-за торта? А вдруг из-за того, что жена с тещей делали его жизнь невыносимой? Ключевые слова "бабушка вернулась домой". Предположим, бабушка дедушку тоже изжила и не была примером семейных ценностей.
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9k
Juli 2 часа назад
дичь..слов нет.
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11
Владимир Щербаков 2 часа назад
Не капли не верю всей этой болтовне про копилку, про деньги, ерунда, фуфло. Было по другому. Наверняка баба спускала деньги, которые муж приносил домой, и при этом пилила мужа, что мало приносит, он ей объяснял, что не может больше приносить, неможет и все. Она его оскорбляла, перечила, грозила уйти к более богатому ...бл-бла-бла. Наверняка орала и обзывалась, говорила, что выкинет его на улицу после развода. Настраивала детей. И закономерный итог, у всех разный предел, мужик не стал это терпеть. В итоге все умерли.
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11
Владимир Щербаков Mikhail 40 минут назад
Миша, ты что людей зовешь на помощь, свое мнение имей, о какой-то поддержке говоришь? Что ты вообще несешь? Ты что сомневался, что кому то не жаль эту семью? Да всем жаль? Другое дело, что все люди несовершенны... А ...да ладно. Ушел я , работать надо. Без обид.
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61k
Опиум для народа 4 часа назад
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11
Владимир Щербаков 4 часа назад
Довели мужика. Не первый случай кстати. По улыбке бабы видно, что бл@ть, типа той, которой руки отрубил муж. Наверняка ругалась с мужем и манипулировала им. Детей жалко, но отец принял решение не жить никому. Мужики никогда не сдадутся. Это цена решений государства по присуждению алиментов, по вмешательству в семейные дела, в которых не может разобраться, а лезет. Дележка собственности, которую заработал мужчина, а поделили на всех.
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11
Владимир Щербаков Дмитрий Круглов 51 минуту назад
Спасибо, Дмитрий. Не сомневайтесь во мне. Просто не хочется просто так присоединяться к хору обличающих людей. Конечно, никто не оправдывает этого мужика. Но жизнь серьезная штука, чтобы так просто хаять умерших. Жалко всех, жалко, безмерно горя за таких красивых детей и за женщину, за этого парня. Очень жаль.
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358
Князь Игорь 4 часа назад
И сразу новогоднее настроение! Спасибо!
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−24
Сиселюб 4 часа назад
Путинская стабильность
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21k
Ego sum qui sum 5 часов назад
не думаю, что он психически нормален, тут явно клиника
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3k
Parus59 7 часов назад
Fishki.net (Фишки.нет) российский новостной медиасайт развлекательной направленности.
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13k
net 7 часов назад
К сожалению невозможно так чётко прописать закон, чтобы за фингал можно было всех на несколько лет закрывать. Если ввести такое, то мелкая семейная возня будет уголовкой, но это жесть.
Иногда есть случаи, когда нужно самому/самой проявить хитрость и смекалку, чтобы скрыться от опасного человека.
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28k
Alex 7 часов назад
О-ху-еть! Даже слов не могу подобрать этому..
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741
Оля Т. 7 часов назад
Вы думаете, что если бы ему запретили приближаться к семье, что-то бы изменилось? Да даже если бы посадили за побои - вышел бы и результат был бы тем же. От таких неадекватов защиты нет.
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−61
The Sinner 8 часов назад
Детей жаль, но не распознать [мат] до брака, рожать от этого... детей... Вы простите меня, где мозги?
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4k
Andrey Abramov 8 часов назад
А моя знакомая вчера 6 слепых щенков из помойки вытащила, коробку с приплодом на мороз выкинули, один тепрь живет у меня, а люди сволочи.
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11
Владимир Щербаков Andrey Abramov 2 часа назад
Ты недосказал историю... Куда дели остальных щенков? Расскажи поподробнее, придурок. Одного ты взял, а остальных - убили или мучаете, не кормите, живут в своих какашках? Очень интересно узнать. Эти щенки вероятно не последнии, которых выкинут. Расскажи заодно, что с ними делать?
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1k
Martin 8 часов назад
Надо возкресить его и медленно шкуру снимать с тупым ножом. Два месяца. А так быстро убежал.
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18
Grand_irokez 8 часов назад
Чем больше в новостных и общедоступных инфо ресурсах подобных новостей, тем больше будет подобных случаев. Это уже давно доказанный психологический эффект влияния.
Также и наоборот работает, чем больше доброго, тем меньше в голову идиотам гениальных идей будет поступать.
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87
__ Grand_irokez 8 часов назад
Никакой зависимости... Читайте хоть колобка по Первому каналу, дураки были, есть и будут.
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496
bobobo __ 6 часов назад
Колобок - это ж ужасные ужасы. Бедное существо всю сказку спасается бегством от смерти. Чо ж смешного, когда все сожрать хотят?
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404
zenon 9 часов назад
Чем ниже уровень жизни, тем ближе смерть.
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