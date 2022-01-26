Лисы потянулись к знаниям: поселились на территории столичного детсада и школы

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Звери в «Марьиной роще». На территории школы и детского сада на Мячковском бульваре Москвы замечена пара лисиц.
«Московский комсомолец» сообщает об очередном визите лесных обитателей на территорию столицы. Лисы и другие звери забегали в некоторые московские районы и раньше. Так, Марьинский вестник писал о такой гостье в ноябре 20-го, потом, в мае прошлого года «Московский комсомолец» рассказывал о целой семейке лис, что «угнездилась» в Зябликово прямо под верандой детсада.
Рыжие хитрованы вообще испытывают явную тягу к детям. И к знаниям. Их чаще всего обнаруживают на территориях школ или детских садов. Вот и сейчас пара вальяжных «рыжиков» поселилась в столичном районе Марьино, и снова ареалом их обитания стали школа и садик. Вчера вечером тандем безмятежно заснул на площадке дошкольного образовательного учреждения.
Очевидцы утверждают, что звери выглядят вполне уверенными, ходят по близлежащей территории практически без опасений. Хотя одна из лис прихрамывает.
Рыжие хитрованы вообще испытывают явную тягу к детям. И к знаниям. Их чаще всего обнаруживают на территориях школ или детских садов. Вот и сейчас пара вальяжных «рыжиков» поселилась в столичном районе Марьино, и снова ареалом их обитания стали школа и садик. Вчера вечером тандем безмятежно заснул на площадке дошкольного образовательного учреждения.
Очевидцы утверждают, что звери выглядят вполне уверенными, ходят по близлежащей территории практически без опасений. Хотя одна из лис прихрамывает.
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> столичном районе Марьино,
Вы уж определитесь, если что, это два совершенно разных района в разных концах Москвы.