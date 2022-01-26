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Лисы потянулись к знаниям: поселились на территории столичного детсада и школы

Лисы потянулись к знаниям: поселились на территории столичного детсада и школы (1 фото)

Автор:
26 января 2022 20:57
Сообщество : Жить в России
Метки: гости   детсад   лисы   марьино   семейство   школа   
396
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Звери в «Марьиной роще». На территории школы и детского сада на Мячковском бульваре Москвы замечена пара лисиц.
«Московский комсомолец» сообщает об очередном визите лесных обитателей на территорию столицы. Лисы и другие звери забегали в некоторые московские районы и раньше. Так, Марьинский вестник писал о такой гостье в ноябре 20-го, потом, в мае прошлого года «Московский комсомолец» рассказывал о целой семейке лис, что «угнездилась» в Зябликово прямо под верандой детсада.

Рыжие хитрованы вообще испытывают явную тягу к детям. И к знаниям. Их чаще всего обнаруживают на территориях школ или детских садов. Вот и сейчас пара вальяжных «рыжиков» поселилась в столичном районе Марьино, и снова ареалом их обитания стали школа и садик. Вчера вечером тандем безмятежно заснул на площадке дошкольного образовательного учреждения.

Очевидцы утверждают, что звери выглядят вполне уверенными, ходят по близлежащей территории практически без опасений. Хотя одна из лис прихрамывает.

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Метки: гости   детсад   лисы   марьино   семейство   школа   
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6  комментариев
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48k
zloykoyot Час назад
Вера, посмотри на карту. Мяковский б-р от Марьиной рощи в 20 км. Марьино - другой район.
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43k
Элек Мек 19 минут назад
Лишь бы не бешеные.
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22k
Ватаку Накомоде 51 минуту назад
>в «Марьиной роще»
> столичном районе Марьино,

Вы уж определитесь, если что, это два совершенно разных района в разных концах Москвы.
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Надо бы их как-то проверить на бешенство и паразитов, дети все же. Такое странное поведение часто провоцируется именно заболеваниями. Хотя, в Подмосковье лесов все меньше, домов все больше.. надо же где-то жить!
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392
Knives22 Час назад
Хрена куда добежала, дней 5 назад видел как из детского сада выбегала и на территорию школы 1987 забежала.
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392
Knives22 Час назад
И таки марьино и марьина роща разные районы.
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