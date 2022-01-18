Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами

Но никаких решений не принято. Все остается как есть.
В прошлом году в Калужской области было несколько резонансных случаев с мигрантами. Сначала в Обнинске до смерти забили капитана местной футбольной команды, затем в Ермолино напали с ножом на парня, который заступился за девушку.
К этому добавился резкий рост мигрантов в школах, в некоторых городах области чуть не половина классов «укомплектована» детьми выходцев из Средней Азии. Понятно, что все это создает напряженность и местные жители далеко не в восторге от такого соседства.
Но власти области смотрят на это гораздо «толерантнее». Вот комментарий губернатора, Владислава Шапши:
«На улицах городов, где идет активное экономическое развитие, люди сталкиваются с тем, что мы называем миграционной проблемой. Это самое страшное, что может быть, в нашей многонациональной стране. Мне непонятно, почему русский в пьяном угаре если кому-то физиономию расквасил — это ничего, а если таджик или узбек подрался — это плохо? Нужно не задирать друг друга на улицах, как это произошло в Ермолино. Я не оправдываю того человека, который нож применил. Но если мы с вами в этой непростой с обеих сторон ситуации будем решать вопрос силой, это приведет к расколу».
А региональный министр образования, Александр Аникеев, добавил :
«Наш регион проводит очень активную инвестиционную политику, привлекает рабочую силу — отсюда большой приток мигрантов, особенно в северные районы, прилегающие к Московской области. В довольно большом количестве школ этих районов учатся дети-инофоны — в основном выходцы из стран СНГ, государств Средней Азии. Есть школы, где доля детей, для которых русский язык не является родным, превышает половину и даже две трети».
Половину, или даже две трети класса, приезжие могут занять в небольшом населенном пункте. Например, в городке на 15-20 тысяч человек, который просто не рассчитан на такой наплыв «гостей». Вот слова учителя из городка Белоусово, там живет чуть больше 10 тысяч человек:
«У школы № 2 два здания. В одном из них 48% процентов учеников — инофоны. Эти дети приехали в Белоусово вместе с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Армении и других стран СНГ. Русский язык для них не родной. И многие владеют им на слабом уровне. А в целом по школе инофонов — примерно 25 − 30%.
Есть ли у местных властей какие-то выводы и решения по миграционному вопросу? Об этом пока не слышно. Зато есть отрывок из интервью министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, Олега Калугина:
И на этом все… больше никаких комментариев от местных властей или конкретных действий.
Источник:
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Каждый день новости о убийствах и изнасилованиях со стороны выходцев из вонючих кишлаков феодальных стран Средней Азии. У нас есть безработица и это не новость ни для кого.
Просто на этих урюках можно срубить бабло положив часть их зарплаты себе в карман. Это основная причина почему их везут сюда. У нас в России есть кому работать. Не нужны нам эти копчёные е.б.а.л.ь.н.и.к.и с ножами и наркотиками.
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потому что они с мигрантами никак не пересекаются по жизни, им всё равно сколько их ходит по улицам, не их же избивать будут