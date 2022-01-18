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Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами

Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: губернатор   калуга   мигранты   министр   область   школа   
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Но никаких решений не принято. Все остается как есть.

В прошлом году в Калужской области было несколько резонансных случаев с мигрантами. Сначала в Обнинске до смерти забили капитана местной футбольной команды, затем в Ермолино напали с ножом на парня, который заступился за девушку.

К этому добавился резкий рост мигрантов в школах, в некоторых городах области чуть не половина классов «укомплектована» детьми выходцев из Средней Азии. Понятно, что все это создает напряженность и местные жители далеко не в восторге от такого соседства.

Но власти области смотрят на это гораздо «толерантнее». Вот комментарий губернатора, Владислава Шапши:

«На улицах городов, где идет активное экономическое развитие, люди сталкиваются с тем, что мы называем миграционной проблемой. Это самое страшное, что может быть, в нашей многонациональной стране. Мне непонятно, почему русский в пьяном угаре если кому-то физиономию расквасил — это ничего, а если таджик или узбек подрался — это плохо? Нужно не задирать друг друга на улицах, как это произошло в Ермолино. Я не оправдываю того человека, который нож применил. Но если мы с вами в этой непростой с обеих сторон ситуации будем решать вопрос силой, это приведет к расколу».

А региональный министр образования, Александр Аникеев, добавил :

«Наш регион проводит очень активную инвестиционную политику, привлекает рабочую силу — отсюда большой приток мигрантов, особенно в северные районы, прилегающие к Московской области. В довольно большом количестве школ этих районов учатся дети-инофоны — в основном выходцы из стран СНГ, государств Средней Азии. Есть школы, где доля детей, для которых русский язык не является родным, превышает половину и даже две трети».

Половину, или даже две трети класса, приезжие могут занять в небольшом населенном пункте. Например, в городке на 15-20 тысяч человек, который просто не рассчитан на такой наплыв «гостей». Вот слова учителя из городка Белоусово, там живет чуть больше 10 тысяч человек:

«У школы № 2 два здания. В одном из них 48% процентов учеников — инофоны. Эти дети приехали в Белоусово вместе с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Армении и других стран СНГ. Русский язык для них не родной. И многие владеют им на слабом уровне. А в целом по школе инофонов — примерно 25 − 30%.

Есть ли у местных властей какие-то выводы и решения по миграционному вопросу? Об этом пока не слышно. Зато есть отрывок из интервью министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, Олега Калугина:

И на этом все… больше никаких комментариев от местных властей или конкретных действий.

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Метки: губернатор   калуга   мигранты   министр   область   школа   
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onebibis 45 минут назад
О.х.у.е.в.ш.и.е гниды! Ради своих делишек понавезли сюда чужаков, которые тут не нужны, им тут не рады. Они живут по другим законам, точнее по родо-племенным обычаям. Для них вокруг все чужие, а на российские законы им насрать.
Каждый день новости о убийствах и изнасилованиях со стороны выходцев из вонючих кишлаков феодальных стран Средней Азии. У нас есть безработица и это не новость ни для кого.
Просто на этих урюках можно срубить бабло положив часть их зарплаты себе в карман. Это основная причина почему их везут сюда. У нас в России есть кому работать. Не нужны нам эти копчёные е.б.а.л.ь.н.и.к.и с ножами и наркотиками.
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zenon 9 минут назад
Опять захват России выходцами с Востока. Всё потому что на этом делают деньги.
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81
eutace 13 минут назад
"Но власти области смотрят на это гораздо «толерантнее». "
===============
потому что они с мигрантами никак не пересекаются по жизни, им всё равно сколько их ходит по улицам, не их же избивать будут
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2k
Natural Selection 15 минут назад
Ермолин это не Ермолов
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investas 16 минут назад
Осталось пару десятков лет и будет полное замещение азиатами Русских городов.
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