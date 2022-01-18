Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами

«Наш регион проводит очень активную инвестиционную политику, привлекает рабочую силу — отсюда большой приток мигрантов, особенно в северные районы, прилегающие к Московской области. В довольно большом количестве школ этих районов учатся дети-инофоны — в основном выходцы из стран СНГ, государств Средней Азии. Есть школы, где доля детей, для которых русский язык не является родным, превышает половину и даже две трети».

Половину, или даже две трети класса, приезжие могут занять в небольшом населенном пункте. Например, в городке на 15-20 тысяч человек, который просто не рассчитан на такой наплыв «гостей». Вот слова учителя из городка Белоусово, там живет чуть больше 10 тысяч человек:

«У школы № 2 два здания. В одном из них 48% процентов учеников — инофоны. Эти дети приехали в Белоусово вместе с родителями из Таджикистана, Узбекистана, Армении и других стран СНГ. Русский язык для них не родной. И многие владеют им на слабом уровне. А в целом по школе инофонов — примерно 25 − 30%.

Есть ли у местных властей какие-то выводы и решения по миграционному вопросу? Об этом пока не слышно. Зато есть отрывок из интервью министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, Олега Калугина: