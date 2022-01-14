Детям и подросткам сложно понять, почему в школе столько уроков, которые на первый взгляд кажутся совершенно бессмысленными. Химия, биология, литература – как они соотносятся с будущей реальной жизнью, если выпускник не планирует связывать жизнь ни с одним из этих или других аналогичных направлений?
Абстрактные объяснения необходимости и важности грамотности и образования на современных подростков не действуют. Ведь в современном мире свои герои, а чуть ли не каждый третий из нынешних миллиардеров плохо учился или вообще не учились в школе.
Более того, быть безграмотным и необразованным стало даже неким трендом. Артисты, певцы, даже известные блогеры порой поражают недальновидностью и глупостью высказываний. И так называемые небожители служат наглядным примером, как смешно и жалко могут выглядеть даже очень богатые люди, которые пренебрегли в свое время школьными науками.
Но не одними знаниями важен учебный процесс. Ограниченный лексический запас и, соответственно, проблемы со связной речью – это результат того, что в школьные годы человек пренебрегал чтением классической литературы. Да, работы классиков многим могут показаться скучными, бессмысленными и не особенно актуальными. Но в процессе чтения невольно запоминаются выражения, оседают в памяти слова, откладывается в сознании правописание. Сочинения и изложения помогают учиться связно высказывать мысли и одновременно развивать творческие навыки, логику, аналитические способности и фантазию.
Тем, кто планирует связать свою жизнь с техникой, гуманитарные дисциплины могут и не пригодиться. Но на уроках опять же приходится воспроизводить заученную информацию, что положительно сказывается на речи. Точные науки помимо знаний в определенных областях еще и помогают в развитии памяти и логики.
То есть лишнего и ненужного в школьной программе нет. Безусловно, акценты сместились после неоднократного изменения учебных программ и их дополнения не слишком нужными предметами и факультативами. Негативно сказалось на учебном процессе и уплотнение предметов, поскольку дети теряют из-за этого логику межпредметных связей. Но в целом только комплексное образование позволит сделать общество грамотным. Только образованные люди могут коммуницировать друг с другом спокойно и аргументировано, а не переходить к агрессии и физическому насилию в виде аргументов в споре, что ожидаемо приведет к разрушению цивилизованного общества.
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(современная американская поговорка)
При капитализме не важно сколько у тебя знаний, важно, сколько у тебя на банковском счету. Подростки это, если не понимают, то подсознательно чувствуют, и богатые неучи в телевизоре и СМИ тому подтверждение.
Так и со знаниями. Если нормально усвоил-пользуешься не задумываясь.
Это проще, чем про образование нейронные связей.