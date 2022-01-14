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Ненужные знания: зачем в школе преподают дисциплины, которые никогда не пригодятся в жизни?

Ненужные знания: зачем в школе преподают дисциплины, которые никогда не пригодятся в жизни? (3 фото)

Автор:
14 января 2022 10:39
Сообщество : Психология
Метки: важность   дисциплина   знание   значение   необходимость   почемучка   урок   школа   
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Детям и подросткам сложно понять, почему в школе столько уроков, которые на первый взгляд кажутся совершенно бессмысленными. Химия, биология, литература – как они соотносятся с будущей реальной жизнью, если выпускник не планирует связывать жизнь ни с одним из этих или других аналогичных направлений?

Абстрактные объяснения необходимости и важности грамотности и образования на современных подростков не действуют. Ведь в современном мире свои герои, а чуть ли не каждый третий из нынешних миллиардеров плохо учился или вообще не учились в школе.

Более того, быть безграмотным и необразованным стало даже неким трендом. Артисты, певцы, даже известные блогеры порой поражают недальновидностью и глупостью высказываний. И так называемые небожители служат наглядным примером, как смешно и жалко могут выглядеть даже очень богатые люди, которые пренебрегли в свое время школьными науками.


Но не одними знаниями важен учебный процесс. Ограниченный лексический запас и, соответственно, проблемы со связной речью – это результат того, что в школьные годы человек пренебрегал чтением классической литературы. Да, работы классиков многим могут показаться скучными, бессмысленными и не особенно актуальными. Но в процессе чтения невольно запоминаются выражения, оседают в памяти слова, откладывается в сознании правописание. Сочинения и изложения помогают учиться связно высказывать мысли и одновременно развивать творческие навыки, логику, аналитические способности и фантазию.


Тем, кто планирует связать свою жизнь с техникой, гуманитарные дисциплины могут и не пригодиться. Но на уроках опять же приходится воспроизводить заученную информацию, что положительно сказывается на речи. Точные науки помимо знаний в определенных областях еще и помогают в развитии памяти и логики.

То есть лишнего и ненужного в школьной программе нет. Безусловно, акценты сместились после неоднократного изменения учебных программ и их дополнения не слишком нужными предметами и факультативами. Негативно сказалось на учебном процессе и уплотнение предметов, поскольку дети теряют из-за этого логику межпредметных связей. Но в целом только комплексное образование позволит сделать общество грамотным. Только образованные люди могут коммуницировать друг с другом спокойно и аргументировано, а не переходить к агрессии и физическому насилию в виде аргументов в споре, что ожидаемо приведет к разрушению цивилизованного общества.

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Метки: важность   дисциплина   знание   значение   необходимость   почемучка   урок   школа   
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8k
Ivan 2 часа назад
Школа учит думать.
У кого есть чем.
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6k
Nikolay 9 минут назад
Работает принцип - " на вид то он хорош, но зелен". Все просто, если что-то не понимаешь, то приятнее сказать " мне это не надо, поэтому я это не учу", чем " я - слишком тупой и ленивый, чтобы это выучить"
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17k
RDen 23 минуты назад
но это ладно - общее развитие, но зачем в техунивере (не математич.факультет)ДВЕ (!) высших математики (диффуравнения и линалгебра)?
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37k
Игорь Полчаса назад
Если ты такой умный, то почему такой бедный?
(современная американская поговорка)

При капитализме не важно сколько у тебя знаний, важно, сколько у тебя на банковском счету. Подростки это, если не понимают, то подсознательно чувствуют, и богатые неучи в телевизоре и СМИ тому подтверждение.
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120k
arek14 Полчаса назад
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554
Вадим В. Новоженов 38 минут назад
"Ненужные", "пустые" предметы, типа политологии и обществознанию преподаются в старших классах в школах (лицеях) для развития интеллекта, логики и самое главное - умению кратко и убедительно донести свои доводы собеседнику. Эти предметы понадобятся тем выпускникам, кто решил строить карьеру в среднем и большом бизнесе, в административной работе и политике.
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3k
Секрет фирмы 47 минут назад
Я не понимаю, почему по изо, музыке, технологии и физре не перейти на зачеты.
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5k
Ыукп 49 минут назад
Кто-нибудь задумывался о том, как он двигается? Нет. Это на уровне автоматизма.
Так и со знаниями. Если нормально усвоил-пользуешься не задумываясь.
Это проще, чем про образование нейронные связей.
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22k
Андрей Иванов 56 минут назад
С ясельного возраста никто не знает, кем станет. Кроме будущих продавцом мороженного. Школа даёт разносторонние начальные знания во всех областях, для того, чтобы учащиеся смогли определиться с выбором. Некоторые знания (например, математика)даются усиленно, поскольку в этом возрасте запоминание лучше, а а на такие знания опираются другие дисциплины
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23k
Сибиряк 57 минут назад
Ссылка coub.com
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11k
K7OO Час назад
Только Анатолий Вассерман знает, что может пригодиться в будущем, потому и носит свой мега-жилет. А большинство людей в детстве увлекаются одним, учатся на другое, в жизни занимаются третьим, а то и четвертым, пятым и т.д.. Вот иди да знай, что тебе когда-нибудь пригодится.
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
если человек проработает несколько десятилетий на одном и том же месте то переучить его на другую работу будет огромной проблемой. школа учит пластичности ума учит учиться и иметь широкий кругозор
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1k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
Вы почитайте переписки нынешней молодёжи. Три ошибки в слове"*х-у-й". По таким сообщениям сразу видно, кто букварь скурил за гаражами. Идёт глобальное отупение и одебиливание нации. Просто сравните, сколько из года в год строится церквей и сколько ВУЗов.
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692
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну школа это как шведский стол надо пробовать и выбирать
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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