Абстрактные объяснения необходимости и важности грамотности и образования на современных подростков не действуют. Ведь в современном мире свои герои, а чуть ли не каждый третий из нынешних миллиардеров плохо учился или вообще не учились в школе.

Более того, быть безграмотным и необразованным стало даже неким трендом. Артисты, певцы, даже известные блогеры порой поражают недальновидностью и глупостью высказываний. И так называемые небожители служат наглядным примером, как смешно и жалко могут выглядеть даже очень богатые люди, которые пренебрегли в свое время школьными науками.