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Приоденься, свинья: подборка нарядов для морских свинок

Приоденься, свинья: подборка нарядов для морских свинок (19 фото)

Автор:
26 января 2022 19:30
Сообщество : Животные
Метки: интересно   морские свинки   наряды   одежда   свинки   
689
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Интересные шмотки для вашего грызуна.

Наверное, хоть раз в жизни каждый слышал поговорку: "Встречают по одежке, а провожают по уму". Смысл достаточно понятен, ведь первое впечатление о человеке действительно складывается по внешнему облику. Одежда - всегда была отличительным признаком у людей. В древности одеяния знати отличались от одежды простолюдин. В некоторых странах важное значение имеет даже цвет одежды и материал.

 

Прошли столетия, общество эволюционировало, но одежда как столетия назад играет важную роль в жизни людей. И этому нас учат с самого рождения. В детстве девочки наряжают своих кукл в разные платья, показывая разнообразие и развивая чувство стиля, а мальчишкам обычно дарят спортивную форму их любимых спортивных клубов, чтобы те ощущали себя частью чего-то большего.

 

В более осмысленном возрасте одежда становится для молодых людей формой самовыражения. Каждый старается выглядеть модно, современно, потому что окружающие реально зачастую оценивают тебя по внешности.

 

Наступает взрослая жизнь и многие сталкиваются с таким словом, как дресс-код. И все ваши мысли о самовыражении идут в известном направлении, если вы работаете в офисе.

 

Отсюда и бесконечное количество всевозможных костюмов для четвероногих питомцев. Если с нарядами для кошек и собак люди давно свыклись, то как насчет одежды для морских свинок?

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 Сегодня главные герои нашей подборки милые и пушистые морские свинки родом с Перу и одомашненные племенами Южной Америки в 5 тысячелетии до нашей эры.

 

Их держали дома, изображали на предметах искусства и даже поклонялись, однако некоторые племена их употребляли в пищу.

 

В современном мире это обычный домашний грызун, которого содержат многие люди по всему миру.

 

Среди них есть те, кто настолько души не чает в этих созданиях, что делает для них домики в виде замков или же шьет для них костюмчики. Представьте себе морскую свинку — пушистый комок милоты, а теперь ту же морскую свинку в костюме. Это просто сломает ваши мимимитры.

Причем фантазия у хозяев животного безгранична, потому что ладно костюм оленя или принцессы, но зека?

 

Свинку даже умудрились переодеть в русалку или пчелу.

 

Ниже вы можете увидеть небольшую подборку из такой одежки.

 

Впрочем, на одежде фантазия заводчиков морских свинок не заканчивается. На просторах интернета можно встретить дома для грызунов. Не обычные клетки, к которым мы привыкли, а действительно роскошные особняки, в большинстве своем сделанные хозяевами свинок.

 

А у вас были ли когда-либо морские свинки? Появилось желание построить им логово своими руками?

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Метки: интересно   морские свинки   наряды   одежда   свинки   
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