Мордочки и лапки: выбираем зимний шарф

Несколько интересных шарфов со всего света.
Шарф уже как несколько тысяч лет является важным предметом одежды. Он может согреть зимой или просто стать вещью, которая подчеркнет вашу индивидуальность.
Обычно шарф представляет из себя длинный кусок ткани из шерсти, хлопка, кашемира, шелка, акрила и тд.
Но помимо обычных шарфов есть действительно интересные и уникальные вещи, например, в виде лисички, свесившей ножки.
Видимо, своеобразная ответочка любителям воротников из животных, что можно носить вещь в виде забавной зверушки, при этом не убивая животное.
Также есть вариация на знаменитый ролик Nyan Cat, в котором кошка с телом печеньем покоряет космические просторы, оставляя радужный след.
Шарфики в виде лягушек и панд — это вообще обычное дело, а вот версия с мордочками черепашек ниндзя получилась действительно забавной.
Да и вообще сегмент мультипликационных героев достаточно широк, вот, например, миньоны из мультфильма «Гадкий я».
Подборка шарфов из енота, ленивца и мопса: что еще может быть милее? И глаз порадуют, и согреют холодной зимой.
Кстати, есть даже шарфы с достаточно популярными на данный момент покемонами. Причем это не просто кусок ткани с рисунком: на изделии есть ушки, мордочки и хвосты зверьков.
А как вам милый зомби, который обовьёт вашу шею собственными мозгами?
Ну и высшая точка молоты – шарфик с корги, который может носить как человек, так и собачка.
Нет ничего милее корги в шарфике с корги.
А вы встречали уникальные и интересные модели шарфов? Если да, делитесь своими фото в комментариях.
Источник:
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