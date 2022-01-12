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Мордочки и лапки: выбираем зимний шарф

Мордочки и лапки: выбираем зимний шарф (17 фото)

Автор:
12 января 2022 17:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   красиво   одежда   стиль моды   шарф   
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Несколько интересных шарфов со всего света.

Шарф уже как несколько тысяч лет является важным предметом одежды. Он может согреть зимой или просто стать вещью, которая подчеркнет вашу индивидуальность.

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Обычно шарф представляет из себя длинный кусок ткани из шерсти, хлопка, кашемира, шелка, акрила и тд.

Но помимо обычных шарфов есть действительно интересные и уникальные вещи, например, в виде лисички, свесившей ножки.

Видимо, своеобразная ответочка любителям воротников из животных, что можно носить вещь в виде забавной зверушки, при этом не убивая животное.

Также есть вариация на знаменитый ролик Nyan Cat, в котором кошка с телом печеньем покоряет космические просторы, оставляя радужный след.

Шарфики в виде лягушек и панд — это вообще обычное дело, а вот версия с мордочками черепашек ниндзя получилась действительно забавной.

Да и вообще сегмент мультипликационных героев достаточно широк, вот, например, миньоны из мультфильма «Гадкий я».

Подборка шарфов из енота, ленивца и мопса: что еще может быть милее? И глаз порадуют, и согреют холодной зимой.

Кстати, есть даже шарфы с достаточно популярными на данный момент покемонами. Причем это не просто кусок ткани с рисунком: на изделии есть ушки, мордочки и хвосты зверьков.

А как вам милый зомби, который обовьёт вашу шею собственными мозгами?

Ну и высшая точка молоты – шарфик с корги, который может носить как человек, так и собачка.

Нет ничего милее корги в шарфике с корги.


А вы встречали уникальные и интересные модели шарфов? Если да, делитесь своими фото в комментариях.

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Метки: интересно   красиво   одежда   стиль моды   шарф   
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