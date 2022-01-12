Мордочки и лапки: выбираем зимний шарф

Но помимо обычных шарфов есть действительно интересные и уникальные вещи, например, в виде лисички, свесившей ножки.



Видимо, своеобразная ответочка любителям воротников из животных, что можно носить вещь в виде забавной зверушки, при этом не убивая животное.



Также есть вариация на знаменитый ролик Nyan Cat, в котором кошка с телом печеньем покоряет космические просторы, оставляя радужный след.