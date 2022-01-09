Модные еноты: интересные костюмчики для мохнатых разбойников

Еноты – удивительные животные. Их любят, ненавидят, уничтожают и разводят.

Также они могут стать причиной перевернутой помойки или лучшим другом семьи.

При этом люди, заводящие усатого друга, сразу готовятся к тому, что квартира медленно, но верно может превратиться в помойку, а лучшие друзья, пришедшие в гости, могут быть атакованы мохнатым разбойником.



Хотя этого всего можно избежать, если уделять зверю достаточно внимания и заниматься им.

Несмотря на все присущие проблемы, енот все еще является достаточно популярным домашним животным.



Еноты популярны и в поп-культуре. Они становятся героями фильмов (те же «Стражи галактики»), появляются на кружках, разнообразном мерче. С ними есть даже пижамки.

Причем сами еноты тоже не обделены вниманием: на просторах интернета можно без проблем найти для хвостатого разные шмотки. Если что-то не по вкусу, то можно сшить костюмчик на заказ.

Некоторые из них мы покажем в данном материале.

Енот кушает.