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Модные еноты: интересные костюмчики для мохнатых разбойников

Модные еноты: интересные костюмчики для мохнатых разбойников (16 фото)

Автор:
09 января 2022 17:50
Сообщество : Животные
Метки: еноты   животные   интересно   одежда   хвостики   
935
16

Несколько модных костюмчиков для домашнего полоскуна.

Еноты – удивительные животные. Их любят, ненавидят, уничтожают и разводят.

Также они могут стать причиной перевернутой помойки или лучшим другом семьи.

При этом люди, заводящие усатого друга, сразу готовятся к тому, что квартира медленно, но верно может превратиться в помойку, а лучшие друзья, пришедшие в гости, могут быть атакованы мохнатым разбойником.

Хотя этого всего можно избежать, если уделять зверю достаточно внимания и заниматься им.

Несмотря на все присущие проблемы, енот все еще является достаточно популярным домашним животным.

Еноты популярны и в поп-культуре. Они становятся героями фильмов (те же «Стражи галактики»), появляются на кружках, разнообразном мерче. С ними есть даже пижамки.

Причем сами еноты тоже не обделены вниманием: на просторах интернета можно без проблем найти для хвостатого разные шмотки. Если что-то не по вкусу, то можно сшить костюмчик на заказ.

Некоторые из них мы покажем в данном материале.

Енот кушает.

×
×

Мохнатик в кигуруми.

Хоть сейчас сажайте его перед телевизором и дайте бутерброд, он главный в этой семье.

Этому городу нужен енот.

Наелся и спит.

Можно мне шоколадку?

Труд для рабов.

А я Супермен, а ты кто?

Где мой Грут????

А я бутербродик!

В сети можно найти множество примеров, во что хозяева одевают зверька, при этом, судя по всему, костюмчики не приносят еноту какого-либо дискомфорта.

В целом, с енотом, как и с другими животными: если вы будете ему уделять достаточно внимания, станете ему другом и никаких проблем возникнуть не должно.

Бонусом идет то, что вы сможете переодеть домашнее животное в Ракету и вручить ему своего Грута в горшке.

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Метки: еноты   животные   интересно   одежда   хвостики   
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6k
Кроха Енот 48 минут назад

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−85
саша епихов 15 минут назад
енот это такая тварь что при любом своём движении старается нанести максимальный урон
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30k
a.fey 24 минуты назад
Бандиты конченные. Зазевался, оставил что-то на улице на столе, или того хуже, не закрыл дверь в дом... Даже не знаю, как за пятнадцать секунд можно сделать столько разрушений.
Но, положить для них вкусняшки, в цирк можно не ходить.
На перилах балкончика стоят два цветочных горшка. Енот идет по перилам и зачем-то начинает карабкаться на один цветок. Горшок начинает падать, енот хватается за второй горшок, и в обнимку с двумя горшками падает с балкона.

- Ты не знаешь, куда делся мой второй тапок?
Сразу после этого вопроса мимо меня проносится енот с тапком в руках.

Пришел енот, подошел, встал на задние лапки, просяще заглядывая в глаза. Вынес ему кошачью миску с кошачьим кормом. Енот подходит к миске. Тут появляется кот. Енот хватает миску, швыряет ее с балкона, рыбкой прыгает за ней, ловит ее в полете и вместе с миской скрывается в кустах.
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42k
Прораб Полчаса назад
За енотов всегда плюс. Слава енотам!
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5k
Olga Raudis 47 минут назад
Жизнь пресна, скучна, ничего не происходит? Заведите енота...
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