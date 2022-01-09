Модные еноты: интересные костюмчики для мохнатых разбойников

Несколько модных костюмчиков для домашнего полоскуна.
Еноты – удивительные животные. Их любят, ненавидят, уничтожают и разводят.
Также они могут стать причиной перевернутой помойки или лучшим другом семьи.
При этом люди, заводящие усатого друга, сразу готовятся к тому, что квартира медленно, но верно может превратиться в помойку, а лучшие друзья, пришедшие в гости, могут быть атакованы мохнатым разбойником.
Хотя этого всего можно избежать, если уделять зверю достаточно внимания и заниматься им.
Несмотря на все присущие проблемы, енот все еще является достаточно популярным домашним животным.
Еноты популярны и в поп-культуре. Они становятся героями фильмов (те же «Стражи галактики»), появляются на кружках, разнообразном мерче. С ними есть даже пижамки.
Причем сами еноты тоже не обделены вниманием: на просторах интернета можно без проблем найти для хвостатого разные шмотки. Если что-то не по вкусу, то можно сшить костюмчик на заказ.
Некоторые из них мы покажем в данном материале.
Енот кушает.
Мохнатик в кигуруми.
Хоть сейчас сажайте его перед телевизором и дайте бутерброд, он главный в этой семье.
Этому городу нужен енот.
Наелся и спит.
Можно мне шоколадку?
Труд для рабов.
А я Супермен, а ты кто?
Где мой Грут????
А я бутербродик!
В сети можно найти множество примеров, во что хозяева одевают зверька, при этом, судя по всему, костюмчики не приносят еноту какого-либо дискомфорта.
В целом, с енотом, как и с другими животными: если вы будете ему уделять достаточно внимания, станете ему другом и никаких проблем возникнуть не должно.
Бонусом идет то, что вы сможете переодеть домашнее животное в Ракету и вручить ему своего Грута в горшке.
Источник:
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Но, положить для них вкусняшки, в цирк можно не ходить.
На перилах балкончика стоят два цветочных горшка. Енот идет по перилам и зачем-то начинает карабкаться на один цветок. Горшок начинает падать, енот хватается за второй горшок, и в обнимку с двумя горшками падает с балкона.
- Ты не знаешь, куда делся мой второй тапок?
Сразу после этого вопроса мимо меня проносится енот с тапком в руках.
Пришел енот, подошел, встал на задние лапки, просяще заглядывая в глаза. Вынес ему кошачью миску с кошачьим кормом. Енот подходит к миске. Тут появляется кот. Енот хватает миску, швыряет ее с балкона, рыбкой прыгает за ней, ловит ее в полете и вместе с миской скрывается в кустах.