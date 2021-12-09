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Самые интересные носки с просторов интернета

Самые интересные носки с просторов интернета (16 фото)

Автор:
09 декабря 2021 20:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   красивое   новая коллекция   носки   одежда   
861
16

В носках не только ходят в офис, но собирают из них коллекции и даже вешают на стенку, нашли самые интересные модели.

Самые интересные носки с просторов интернета

Носки бывают разные: цвет, материал, длина, принты. Если для одних ношение — это обыденность, для других, оттенок соответствует настроению, для третьих это способ самовыражения или вообще элемент коллекционирования.

Повесить на стену несколько десятков носков с различными рисунками, это не хуже, чем, например, фигурки супергероев на полке или плакаты в вашей комнате. Да, толку мало, но главную функцию, радовать взгляд, они выполняют.

Мы решили поискать на просторах интернета и посмотреть, какие есть интересные носки, достойные не только ношения, но и места в коллекции. И как ни удивительно, претендентов оказалось немало.

Например:"ежик Соник", "упаковка от чипсов" или "Дональд Трамп".

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Носки можно найти на любой вкус и цвет. По фильмам, сериалам, мультфильмам. Кажется, еще немного и они по популярности побьют даже разнообразные футболки.

При этом есть те, что хочется приобрести именно для коллекции, а не для использования. Например, тот же Соник. Ведь его не наденешь на работу в офис. Максимум - ходить по дому, либо в коллекцию на полку. Ну или магистр Йода, он точно не влезет в зимние ботинки.

А какие интересные носки есть у вас?


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Метки: интересно   красивое   новая коллекция   носки   одежда   
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Sandmännchen (DDR) Час назад
Чувствуешь, какой стойкий и неповторимый букет аромата без горизонта?
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zapisduny 11 секунд назад
кармы не хватает для картинки
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Ego sum qui sum Полчаса назад
фигня, вот отличные носки

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17k
Александр Сучков 37 минут назад
Ну- хрень. Лучшая и веселая тема- ВОТ!
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