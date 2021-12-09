Самые интересные носки с просторов интернета

Носки бывают разные: цвет, материал, длина, принты. Если для одних ношение — это обыденность, для других, оттенок соответствует настроению, для третьих это способ самовыражения или вообще элемент коллекционирования.

Повесить на стену несколько десятков носков с различными рисунками, это не хуже, чем, например, фигурки супергероев на полке или плакаты в вашей комнате. Да, толку мало, но главную функцию, радовать взгляд, они выполняют.

Мы решили поискать на просторах интернета и посмотреть, какие есть интересные носки, достойные не только ношения, но и места в коллекции. И как ни удивительно, претендентов оказалось немало.

Например:"ежик Соник", "упаковка от чипсов" или "Дональд Трамп".