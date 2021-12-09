В носках не только ходят в офис, но собирают из них коллекции и даже вешают на стенку, нашли самые интересные модели.
Самые интересные носки с просторов интернета
Носки бывают разные: цвет, материал, длина, принты. Если для одних ношение — это обыденность, для других, оттенок соответствует настроению, для третьих это способ самовыражения или вообще элемент коллекционирования.
Повесить на стену несколько десятков носков с различными рисунками, это не хуже, чем, например, фигурки супергероев на полке или плакаты в вашей комнате. Да, толку мало, но главную функцию, радовать взгляд, они выполняют.
Мы решили поискать на просторах интернета и посмотреть, какие есть интересные носки, достойные не только ношения, но и места в коллекции. И как ни удивительно, претендентов оказалось немало.
Например:"ежик Соник", "упаковка от чипсов" или "Дональд Трамп".
Носки можно найти на любой вкус и цвет. По фильмам, сериалам, мультфильмам. Кажется, еще немного и они по популярности побьют даже разнообразные футболки.
При этом есть те, что хочется приобрести именно для коллекции, а не для использования. Например, тот же Соник. Ведь его не наденешь на работу в офис. Максимум - ходить по дому, либо в коллекцию на полку. Ну или магистр Йода, он точно не влезет в зимние ботинки.
А какие интересные носки есть у вас?
Источник:
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