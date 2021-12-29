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Как одеть свинью: несколько стильных вариантов для вашего хряка

Как одеть свинью: несколько стильных вариантов для вашего хряка (16 фото)

Автор:
29 декабря 2021 20:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   мило   одежда   свинки   свинья   хрюшки   
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Свинки в различных одежках покоряют сердца.


Ни для кого не секрет, что свиньи стали у многих людей домашними питомцами, которые часто живут в квартире и спят с хозяевами на их же кровати.


Причем разговор идет не только о мини пигах, но и о полноразмерных классических животных.

Хрюшек спокойно можно содержать в домашних условиях, ведь они крайне чистоплотные, умные и даже поддаются дрессировке, хоть и значительно хуже собак.

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Однако классическую свинью, хоть и домашнюю все-таки люди стараются содержать на участке частного дома, поскольку хряк животное своенравное и может не пожелать выходить на улицу по своим делам.

Придется ставить лотки с наполнителем, от которого даже при быстрой очистке может появиться достаточно неприятный запах.

Питаются хряки в основном овощами, фруктами и крупами.

Естественно, желание людей красиво приодеть все на свете коснулось и милых хрюшек.

Наряжают их хозяева в самые разные наряды, начиная от носков, штанишек и заканчивая платьями и френчами. Некоторые виды одежды вы можете увидеть ниже.

Видимо, светской свинке не понравилось угощение.

Интересно, что же он играет на фортепьяно? «Три поросенка»?

Поросенок, способный конкурировать с Чаком Норрисом.

Нет ничего милее хряка в свитере.

Никто не может быть так хорош, чем этот парень в шлеме.

Призрачная оперная свинья.

Причем с хрюшками даже связаны некоторые интернет – тренды.

Например, в 2015 году социальные сети наполнились фотографиями свиней в различной обуви: кроссовках, туфлях и тапочках.

В целом если появилось желание переодевать свинку и каждое утро слышать ее хрюки, можно спокойно завести себе такое животное.

Но, главное, не забывать, что вы в ответе, за того, кого приручили.

А вы бы хотели своего хряка?

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Метки: интересно   мило   одежда   свинки   свинья   хрюшки   
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Александр Ломовицкий 21 минуту назад
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