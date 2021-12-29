Как одеть свинью: несколько стильных вариантов для вашего хряка





Ни для кого не секрет, что свиньи стали у многих людей домашними питомцами, которые часто живут в квартире и спят с хозяевами на их же кровати.

Причем разговор идет не только о мини пигах, но и о полноразмерных классических животных.



Хрюшек спокойно можно содержать в домашних условиях, ведь они крайне чистоплотные, умные и даже поддаются дрессировке, хоть и значительно хуже собак.