Как одеть свинью: несколько стильных вариантов для вашего хряка

Свинки в различных одежках покоряют сердца.
Ни для кого не секрет, что свиньи стали у многих людей домашними питомцами, которые часто живут в квартире и спят с хозяевами на их же кровати.
Причем разговор идет не только о мини пигах, но и о полноразмерных классических животных.
Хрюшек спокойно можно содержать в домашних условиях, ведь они крайне чистоплотные, умные и даже поддаются дрессировке, хоть и значительно хуже собак.
Однако классическую свинью, хоть и домашнюю все-таки люди стараются содержать на участке частного дома, поскольку хряк животное своенравное и может не пожелать выходить на улицу по своим делам.
Придется ставить лотки с наполнителем, от которого даже при быстрой очистке может появиться достаточно неприятный запах.
Питаются хряки в основном овощами, фруктами и крупами.
Естественно, желание людей красиво приодеть все на свете коснулось и милых хрюшек.
Наряжают их хозяева в самые разные наряды, начиная от носков, штанишек и заканчивая платьями и френчами. Некоторые виды одежды вы можете увидеть ниже.
Видимо, светской свинке не понравилось угощение.
Интересно, что же он играет на фортепьяно? «Три поросенка»?
Поросенок, способный конкурировать с Чаком Норрисом.
Нет ничего милее хряка в свитере.
Никто не может быть так хорош, чем этот парень в шлеме.
Призрачная оперная свинья.
Причем с хрюшками даже связаны некоторые интернет – тренды.
Например, в 2015 году социальные сети наполнились фотографиями свиней в различной обуви: кроссовках, туфлях и тапочках.
В целом если появилось желание переодевать свинку и каждое утро слышать ее хрюки, можно спокойно завести себе такое животное.
Но, главное, не забывать, что вы в ответе, за того, кого приручили.
А вы бы хотели своего хряка?
Источник:
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