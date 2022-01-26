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20 потрясающих фотографий с первых зимних Олимпийских игр, 1924 год

20 потрясающих фотографий с первых зимних Олимпийских игр, 1924 год (21 фото)

Автор:
26 января 2022 13:39
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   архивные фотографии   зимние виды спорта   зимняя олимпиада   исторические фотографии   олимпиада   
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Первые зимние Олимпийские игры (тогда они назывались Международной неделей зимних видов спорта) были проведены в 1924 году у подножия Монблана в Шамони, Франция. Мероприятие было пробным шаром, но очень успешным. Благодаря ему зародилась традиция проведения зимней Олимпиады, существующая по сей день.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   архивные фотографии   зимние виды спорта   зимняя олимпиада   исторические фотографии   олимпиада   
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67k
Viktor 2 часа назад
А зачем фигуристы тренируются в беге на коньках?

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Yus 2 часа назад
Силен. Игр еще не было, а он уже золото завоевал. На минуточку 1924 год, проведение ПЕРВЫХ зимних игр.
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Михаил Yus 43 минуты назад
Угу, я тоже удивился, но гугл говорит, что в 1920 году на ЛЕТНИХ олимпийских играх, был хокей на льду и коньки. Так что да, это не опечатка и мужик и этим и знаменит тоже.
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