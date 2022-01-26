20 потрясающих фотографий с первых зимних Олимпийских игр, 1924 год

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Первые зимние Олимпийские игры (тогда они назывались Международной неделей зимних видов спорта) были проведены в 1924 году у подножия Монблана в Шамони, Франция. Мероприятие было пробным шаром, но очень успешным. Благодаря ему зародилась традиция проведения зимней Олимпиады, существующая по сей день.
В зимней Олимпиаде 1924 года приняло участие 293 спортсмена из 16 стран. Они состязались в 9 видах спорта и разыграли 16 комплектов наград.
Виды спорта на I зимних Олимпийских играх: бобслей, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, соревнования военных патрулей, фигурное катание, хоккей.
Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, США, Чехословакия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Югославия.
Самое большое количество медалей завоевал финский конькобежец Клас Тунберг (четыре медали, в том числе три золотых). Из команд самой сильной оказалась команда Норвегии, завоевавшая в общей сложности 17 медалей (4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых).
Виды спорта на I зимних Олимпийских играх: бобслей, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, соревнования военных патрулей, фигурное катание, хоккей.
Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, США, Чехословакия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Югославия.
Самое большое количество медалей завоевал финский конькобежец Клас Тунберг (четыре медали, в том числе три золотых). Из команд самой сильной оказалась команда Норвегии, завоевавшая в общей сложности 17 медалей (4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых).
Олимпийские медалистки по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Шамони, Франция, в 1924 году. Херма Планк-Сабо (слева направо) из Австрии выиграла золото, Этель Макельт из Великобритании выиграла бронзу, а Беатрикс Лофран из США выиграла серебро.
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Чарльз Джутро стал первым спортсменом, завоевавшим золотую медаль на I зимних Олимпийских играх. Он одержал победу на дистанции 500 метров в конькобежном спорте.
Команда США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1924 года в Шамони, Франция, 25 января 1924 года.
Флаги стран-участниц на церемонии открытия первых зимних Олимпийских игр в Шамони, Франция, 25 января 1924 года.
Французские спортсмены клянутся, что будут честно проводить Зимние Олимпийские игры на открытии первых зимних Олимпийских игр в Шамони, Франция, 25 января 1924 года.
Английские конькобежцы Б. Х. Саттон (слева), Л. Х. Кембриджшир и А. Э. Тиббет тренируются перед зимними Олимпийскими играми в Шамони, Франция, 16 января 1924 года.
Британская команда по керлингу тренируется во время зимних Олимпийских игр в Шамони, 28 января 1924 года.
11-летняя норвежская фигуристка Соня Хени тренируется во время зимних Олимпийских игр в Шамони.
Норвежская фигуристка Соня Хени тренируется во время зимних Олимпийских игр 29 января 1924 года.
Херма Планк-Сабо из Австрии на пути к победе в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони, январь 1924 года.
Соня Хени из Норвегии участвует в своих первых Олимпийских играх в возрасте 11 лет в Шамони, Франция, в январе 1924 года. Она заняла восьмое место в женском одиночном катании по фигурному катанию, но выиграла олимпийское золото на Зимних играх 1928 года в Санкт-Мориц, Швейцария.
Фигуристы Соня Хени, 11 лет, из Норвегии и Жиль Графстрем из Швеции позируют на Олимпийских играх в Шамони, Франция, в 1924 году. Хени заняла восьмое место из восьми в женском одиночном разряде, но выиграла золото в 1928, 1932 и 1936 годах на зимних Олимпийских играх. Графстрем выиграл олимпийскую золотую медаль в мужском одиночном разряде в 1924 году. Он также выиграл золото в играх 1920 и 1928 годов.
Команда бобслеистов из Италии, состоящая из четырех человек, едет по бобслейной трассе на Зимних играх в Шамони, Франция, февраль 1924 года.
Британская бобслейная команда из четырех человек — Ральф Брум, Томас Арнольд, Александр Ричардсон и Родни Соэр — участвует в зимних Олимпийских играх в Шамони, Франция, в феврале 1924 года. Команда завоевала серебряную медаль в играх.
Канадская хоккейная команда Toronto Granites забивает в финале, в котором они обыграли США со счетом 6:1 и завоевали золотую олимпийскую медаль на Зимних играх в Шамони, Франция, 3 февраля 1924 года.
Канадская хоккейная команда Toronto Granites забивает в финале, в котором они обыграли США со счетом 6:1 и завоевали золотую олимпийскую медаль на Зимних играх в Шамони, Франция, 3 февраля 1924 года.
Канадская хоккейная команда Toronto Granites после победы над Соединенными Штатами и завоевания золотой олимпийской медали на Зимних играх в Шамони, Франция, в феврале 1924 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Спорт архивные фотографии зимние виды спорта зимняя олимпиада исторические фотографии олимпиада
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