20 потрясающих фотографий с первых зимних Олимпийских игр, 1924 год

Фигуристы Соня Хени, 11 лет, из Норвегии и Жиль Графстрем из Швеции позируют на Олимпийских играх в Шамони, Франция, в 1924 году. Хени заняла восьмое место из восьми в женском одиночном разряде, но выиграла золото в 1928, 1932 и 1936 годах на зимних Олимпийских играх. Графстрем выиграл олимпийскую золотую медаль в мужском одиночном разряде в 1924 году. Он также выиграл золото в играх 1920 и 1928 годов.