Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку

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Польская спортсменка Мария Андрейчик продала свою серебряную медаль Олимпиады в Токио, завоеванную на соревнованиях по метанию копья, чтобы оплатить операцию восьмимесячному мальчику. Спортсменка, которая совсем недавно победила рак, не смогла пройти мимо чужой беды.
Польская легкоатлетка, участница Олимпийских игр Мария Андрейчик продала с аукциона свою серебряную медаль из Токио, чтобы профинансировать спасительную операцию на сердце восьмимесячному мальчику. У польской копьеметательницы в 2018 году был диагностирован рак кости, но онапобедила болезнь и и завоевала серебряную медаль на Играх в Японии после четвертого места в Рио-2016.
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Андрейчик заявила, что хотела использовать свой успех ради жизни ребенка, и поэтому решилась продать с аукциона свою медаль. Она призвала потенциальных покупателей активнее делать ставки. Получателем помощи стал восьмимесячный Милошек, которому требуется операция на сердце в Стэнфордском госпитале в США.
«Мне не потребовалось много времени, чтобы решиться, - написала 25-летняя спортсменка в социальных сетях. - Это был первый сбор средств, в котором я участвовала, и я знала, что приняла правильное решение. У Милошека серьезный порок сердца, и ему требуется операция. У него уже есть стартовая сумма на операцию, которая досталась ему от Кубуса - мальчика, которого так и не успели прооперировать, но чьи удивительные родители решили передать собранные средства другому нуждающемуся ребенку. И я тоже решила помочь ему".
На операцию для Милошека требовалось около 1,5 миллиона польских злотых, или порядка 28 миллионов рублей, и Андрейчик надеялась профинансировать половину этой суммы, продав свою медаль с аукциона.
В итоге, польский магазин Zabka выиграл лот, заплатив, в общей сложности, около 800 тысяч злотых.
В итоге, польский магазин Zabka выиграл лот, заплатив, в общей сложности, около 800 тысяч злотых.
«Победителем стала компания, которой я буду бесконечно благодарна, - это компания Zabka, - написала Андрейчик на своей странице в фейсбуке. - С огромным удовольствием отдаю ей эту медаль, которая для меня является символом борьбы, веры и стремления к мечте, несмотря на многие трудности. Я надеюсь, что для вас она станет символом жизни, за которую мы вместе боролись».
Компания Zabka оценила «красивый и чрезвычайно благородный жест» спортсменки и настояла на том, чтобы медаль оставалась у нее.
«Истинная ценность медали всегда остается в сердце, - сказала Андрейчик в интервью польскому телевидению. - Медаль - это всего лишь предмет, но она может иметь большую ценность для других.
Это серебро может спасти жизнь, а не пылиться в шкафу. Вот почему я решил продать его».
Компания Zabka оценила «красивый и чрезвычайно благородный жест» спортсменки и настояла на том, чтобы медаль оставалась у нее.
«Истинная ценность медали всегда остается в сердце, - сказала Андрейчик в интервью польскому телевидению. - Медаль - это всего лишь предмет, но она может иметь большую ценность для других.
Это серебро может спасти жизнь, а не пылиться в шкафу. Вот почему я решил продать его».
Благородный жест спортсменки не остался без внимания: юди в Польше стали массово жертвовать на операцию Милошеку, и теперь нужная сумма собрана уже на 90% , и пожертвования продолжают поступать.
Андрейчик, которой не хватило 2 сантиметров, чтобы получить "бронзу" в Рио, считалась фаворитом в соревнованиях по метанию копья в Токио, но не смогла повторить свой личный рекорд 71,40 метра, что является третьим по длине броском в женском метании копья. Результат польской спортсменки составил 64,61 метра, что дало китаянке Шиинь Лю шанс взять золото с результатом 66,34 метра. Австралийка Келси Ли Барбер завоевала бронзу, бросив копье на 64,56 метра.
Андрейчик, которой не хватило 2 сантиметров, чтобы получить "бронзу" в Рио, считалась фаворитом в соревнованиях по метанию копья в Токио, но не смогла повторить свой личный рекорд 71,40 метра, что является третьим по длине броском в женском метании копья. Результат польской спортсменки составил 64,61 метра, что дало китаянке Шиинь Лю шанс взять золото с результатом 66,34 метра. Австралийка Келси Ли Барбер завоевала бронзу, бросив копье на 64,56 метра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в Польше есть свои либерасты и оппозиционеры?
Они уже устроили истерику по поводу того, что гнилое и зажравшееся правительство тратит деньги на американское вооружение, а средства детям на операцию приходится собирать с помощью СМС и аукционов?
Но девушка молодец, малышу дай Бог здоровья!