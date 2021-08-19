Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку

«Победителем стала компания, которой я буду бесконечно благодарна, - это компания Zabka, - написала Андрейчик на своей странице в фейсбуке. - С огромным удовольствием отдаю ей эту медаль, которая для меня является символом борьбы, веры и стремления к мечте, несмотря на многие трудности. Я надеюсь, что для вас она станет символом жизни, за которую мы вместе боролись».

Компания Zabka оценила «красивый и чрезвычайно благородный жест» спортсменки и настояла на том, чтобы медаль оставалась у нее.

«Истинная ценность медали всегда остается в сердце, - сказала Андрейчик в интервью польскому телевидению. - Медаль - это всего лишь предмет, но она может иметь большую ценность для других.

Это серебро может спасти жизнь, а не пылиться в шкафу. Вот почему я решил продать его».