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Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку

Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку (7 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мария Андрейчик   Польша   благотворительность   история   медаль   олимпиада   помощь детям   спорт   
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Польская спортсменка Мария Андрейчик продала свою серебряную медаль Олимпиады в Токио, завоеванную на соревнованиях по метанию копья, чтобы оплатить операцию восьмимесячному мальчику. Спортсменка, которая совсем недавно победила рак, не смогла пройти мимо чужой беды.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мария Андрейчик   Польша   благотворительность   история   медаль   олимпиада   помощь детям   спорт   
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8  комментариев
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19k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Спортсменка молодец, малышу здоровья!
А в Польше есть свои либерасты и оппозиционеры?
Они уже устроили истерику по поводу того, что гнилое и зажравшееся правительство тратит деньги на американское вооружение, а средства детям на операцию приходится собирать с помощью СМС и аукционов?
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1
azazmu 2 минуты назад
проку от самой медали как такой нет, но её продажа добавит популярности. Возможно она решила так создать себе пиар, чтобы потом им воспользоваться в медиа-бизнесе. Но хорошо что этот пиар кому-то пошел на пользу.
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8k
Vacony 23 минуты назад
а ведь за этим должна следить медицина, государство и т.д... а не спортсмены продавать медали, скидываться по смс и т.д... В СССР никогда не было реклам - давайте скинемся поможем.. Это позор для страны...
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524
Autumn2015 2 часа назад
Полька Мария Андрейчик с беларуской фамилией и абсолютно беларуской внешностью?
Но девушка молодец, малышу дай Бог здоровья!
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