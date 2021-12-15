Карма или несправедливость? История фигуристки, которая ради Олимпиады сломала сопернице колено

Говорят, для того, чтобы сделать карьеру в спорте, нужно обладать волей к победе и упорно трудиться. Но что делать, когда все идет против тебя? В такой ситуации оказалась американская звезда фигурного катания Тоня Хардинг. Что делать, если очень хочется, но не получается? Правильный ответ Тони: сломать сопернице колено. Рассказываем историю этой девушки.
Относительно недавно о Тоне вышел голливудский байопик «Тоня против всех». И там героиня предстает, в целом, похожей на себя: грубой, честной и упрямой. Но далеко не все в нем – правда. Прежде всего то, что Тоня не просто жертва обстоятельств, но еще и человек, способный идти по головам.
Детство
Тоня Хардинг родилась в бедной американской семье ЛаВоны и Эла Хардингов. У отца Эла были проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог постоянно работать. Но часто Эл ходил с Тоней в лес на охоту и прививал ей любовь к гонкам и учил азам механики. Мать же Тони, ЛаВона, частенько прикладывалась к бутылке и много курила. Сама она была импульсивной и весьма истеричной женщиной.
Тоня позже рассказывала, что ЛаВона постоянно унижала свою дочь и даже била ее, но ни раз не призналась в этом прилюдно и не извинилась. Позже фигуристка вспоминала, что в какой-то момент мать стала крайне агрессивной и не просыхала порой сутками. При этом она могла просто вытащить Тоню на глазах у всех находящихся рядом людей с катка и избить ее расческой.
Если вы смотрели фильм о Тоне «Тоня против всех», то вы, вероятно, помните момент, после которого фигуристка ставит точку в насилии со стороны матери только после того, как женщина в порыве ярости запускает в девушку ножом. Неизвестно достоверно, произошло ли такое на самом деле, но над фильмом работали люди, которые по различным мелочам консультировались с самой фигуристкой.
Каток
Впервые Тоня пришла в фигурное катание в возрасте всего трех лет. Ей нравилось кататься, а мать поддерживала увлечение девочки. Правда, профессиональный спорт – дело дорогое, и чтобы оплатить занятия для дочери, женщина устроилась работать официанткой и сдавала пустые бутылки и банки.
Но работать десятилетиями, чтобы поддержать дочь, не пришлось: уже в 12 лет Тоня показывает невероятное мастерство. Она прыгает тройной лутц (один из самых сложных прыжков), и с этого момента теперь уже девочка кормит свою мать и отчима.
С 16 лет она начинает выступать на взрослых соревнованиях, но более-менее серьезных успехов добивается лишь к 1989 году. Тогда она смогла занять третье место на соревнованиях, а на престижном гран-при Skate America заняла первое.
Уже в следующем году все, кто так или иначе связан с американским спортом, понимали: это – главная претендентка на звание чемпионки США. Но у судьбы были другие планы: в какой-то момент Тоня серьезно простудилась, а затем и проявилась и астма. В итоге тогда она заняла лишь седьмое место.
Тройной аксель
Этот сложный прыжок до сих пор повторить могут далеко не многие. Он, хоть и является стандартом в мужской программе, до сих пор доступен не всем спортсменкам. Тоня Хардинг стала второй женщиной в мире, сумевшей его повторить и первой в истории американкой. После того, как судьи увидели этот прыжок в чистом исполнении на первенстве в США 1991 года, Хардинг получила самый высокий из возможных баллов за технику: 6,0. Это бывает в истории крайне редко. До Хардинг высочайший балл выставляли лишь один раз, за 13 лет до нее.
Источник:
И если у вас еще остались сомнения, что прыжок действительно сложный, то даже сейчас, когда 15-летние девочки берут золото с четверными прыжками, лишь одна единственная действующая фигуристка может прыгнуть аксель в 3,5 оборота – Елизавета Туктамышева. А за всю историю таких фигуристок всего шесть. И Тоня – одна из них.
Источник:
Справедливости ради, Тоня могла прыгать этот аксель лишь один год своей недолгой карьеры – в 1991 году она четырежды исполнила его чисто. Затем ей этого не удавалось вновь. А год, когда она показывала этот результат, признан самым успешным в ее карьере.
Конфликт с Нэнси Керриган
Затем звезда Хардинг начала угасать. Она смогла заполучить место в олимпийской сборной, готовящейся к играм 1992 года, она смогла занять лишь четвертое место. И с тех пор все покатилось по наклонной. На чемпионате США в 1993 году у нее расстегнулся костюм, и она просила у судей остановить выступление. А затем на Skate America у нее расшатался конек, из-за которого выступление было прервано вновь.
К концу года все стало еще хуже. Перед отбором на национальное первенство девушку отстранили от соревнований из-за угроз, пришедших в ее адрес. Так, организаторы получили анонимные «предупреждения», и ее не выпустили на лед в целях безопасности. Может быть, они поступили правильно, но факт остается фактом: если ты пропустила хотя бы одно соревнование, в следующем году ты вряд ли сможешь вписаться в Чемпионат из-за постоянного развития этого спорта.
В итоге на главную конкурентку Тони, Нэнси Кэрриган, было совершено нападение 6 января 1994 года. В этот момент у Тони уже были сложности: были опасения не попасть на Олимпийские игры, на которые через четыре года она рисковала не попасть вовсе: все-таки, молодой возраст – это привилегия.
В конечном счете Тоня и ее бывший муж Джефф Гиллоули вместе с телохранителем Шоуном Экардтом подговорили Шейна Стэнта сломать ногу Кэрриган, чтобы та выпала из соревнований. Но Стэнт не смог выполнить жесткого поручения, и лишь повредил ногу Нэнси чуть выше колена. В итоге, пока одна фигуристка вынуждена была отказать от первенства, Тоня выиграла национальный отбор и вошла в состав сборной.
А дальше разгорелся скандал. Журналисты откопали все подробности, но Тоня все-таки вышла на олимпийский лед. Здесь ей помог основатель Nike Филипп Найт. Все было напрасно: девушка каталась хуже обычного, а перед самым выступлением у нее порвался шнурок. В итоге на олимпиаде Тоня заняла лишь восьмое место. А Нэнси Кэрриган, успевшая восстановиться, заняла второе место, уступив лишь представительнице Украины Оксане Баюл.
Пожизненное лишение прав на коньки
После Олимпиады Ассоциация фигурного катания провела собственное расследование инцидента. Оно смогло доказать, что Тоня прекрасно знала о планах нападения и состояла в сговоре. И здесь заключается главное отличие от фильма.
В фильме о Тоне все представлено так, будто она ничего не знала о готовящемся нападении, и из-за этого кажется, будто Тоню просто подставили. Но в свете того, что фигуристка состояла в сговоре, кажется логичным условное лишение свободы на три года, 500 часов исполнительных работ, 160 тысяч долларов штрафа и пожизненное исключение из фигурного катания в качестве фигуристки или тренера.
Еще важно знать, что Тоня в принципе предлагала вариант вовсе убить Кэрриган. Но план отвергли.
Но важно понимать и другое: фигурное катание – крайне предвзятый спорт. Тоня не была худышкой, она не была богатой или из хорошей семьи. Ее били дома и в детстве, и уже во взрослом возрасте (она регулярно появлялась на льду со множеством синяков). Да и в целом она была не такой, как все: курила, нервничала, сама жила себе дешевые наряды, не имела спонсоров и в целом была скандальной личностью. Поэтому, скорее всего, ей и не позволили стать лицом фигурного катания США. Хотя и талант, и данные были.
После окончания карьеры она занималась боксом (и даже выигрывала поединки), и затем даже пробовала себя в гонках. Но, конечно, уже не так успешно.
Источник:
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- Пионерки мирового женского юмора: они заставили смеяться мир вместе с ними
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Люди, которые без мыла влезут куда угодно
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
Понравилось26