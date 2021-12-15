Карма или несправедливость? История фигуристки, которая ради Олимпиады сломала сопернице колено

Тоня позже рассказывала, что ЛаВона постоянно унижала свою дочь и даже била ее, но ни раз не призналась в этом прилюдно и не извинилась. Позже фигуристка вспоминала, что в какой-то момент мать стала крайне агрессивной и не просыхала порой сутками. При этом она могла просто вытащить Тоню на глазах у всех находящихся рядом людей с катка и избить ее расческой.

Если вы смотрели фильм о Тоне «Тоня против всех», то вы, вероятно, помните момент, после которого фигуристка ставит точку в насилии со стороны матери только после того, как женщина в порыве ярости запускает в девушку ножом. Неизвестно достоверно, произошло ли такое на самом деле, но над фильмом работали люди, которые по различным мелочам консультировались с самой фигуристкой.