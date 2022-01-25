FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5607 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов

Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов (2 фото)

Автор:
25 января 2022 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Новосибирск   долг   игровые автоматы   парень   погром   проигрыш   
669
2
В Новосибирске разъяренная леди повредила несколько автоматов, дабы не дать другу больше проигрывать там деньги.
В Новосибирске девушке пришлось сразиться с игровыми автоматами, дабы отбить у ее парня охоту к азартным играм. Как рассказывает Курьер Среда, сибирячке изрядно надоело разорительное «хобби» друга. Он пристрастился к «развлечениям» с игровыми автоматами, но юноше фатально не везло, он все глубже залезал в долги.

"Мой близкий человек проигрывал там большие деньги и с каждым разом тратил на автоматы все больше и больше", — пожаловалась девушка журналистам КП-Новосибирск. Уговоры в таких запущенных случаях не помогают. Вот она и решила действовать.
В букмекерскую контору «1хСтавки» решительная дама заявилась в ночь на 25 января. Просто носилась по залу и кидала различные припасенные для этого случая предметы в мониторы игровых аппаратов. Почему ее не остановила охрана, вопрос. Видимо, просто не успели среагировать, слишком стремительной и неожиданной была атака.

Милена о содеянном не жалеет, уверяет, что мстила не только за своего друга, но и за неудачи других «рабов азарта». Главной цели она добилась: приятеля внесли в черный список. Какие проблемы ждут саму погромщицу, пока неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Новосибирск   долг   игровые автоматы   парень   погром   проигрыш   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Нанук Паналык Час назад
А разве гровые атоматы у нас не запрещены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
844
Sieras Dosk. 11 минут назад
Это хуже чем алкоголизм. Ты трезвый и не откличишься, будешь играть до последних трусов. Люди всё проигрывают и деньги чужие и первые взносы за квартиру и квартиры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Карл Такойто 38 минут назад
Суть в том что Новосибирск это не игровая зона,поэтому казино и азартные игры там запрещены.Но в комментариях пишут что игровые автоматы там повсюду) Да здравствует коррупция
Раз такой размах, скорее всего это активно крышуется местными силовиками, а может им и принадлежит,интересно как они поступят-всё таки спишут нанесенный ущерб в статью расходы или настолько уверенно они там себя чувствуют что попытаются привлечь девушку за то что она разгромила то что вне закона))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
Автор этого поста сама последние трусы на красное зеро поставила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко 53 минуты назад
Вот её и внесут в "чёрный список", а его в "золотой фонд".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны Женщины просят совета: или ТОП самых убойный тем с форумов Женщины просят совета: или ТОП самых убойный тем с форумов Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки» Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки» Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18347



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы
3
51
Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы
Набирающие популярность в сообществах
Впервые не завидую Петербургу
0
29
Впервые не завидую Петербургу
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
0
85
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Никакого праздника
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#аварии#в мире#интересное#СССР#Приколы#дети#деньги
#фото#ватермарк#история#дтп#авто аварии#автомобили#автомир#Россия#США#фейл
#прикол#факты#животные#подборка#Ynews#кино#картинки#голливуд#фотографии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться