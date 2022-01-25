Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов

В букмекерскую контору «1хСтавки» решительная дама заявилась в ночь на 25 января. Просто носилась по залу и кидала различные припасенные для этого случая предметы в мониторы игровых аппаратов. Почему ее не остановила охрана, вопрос. Видимо, просто не успели среагировать, слишком стремительной и неожиданной была атака.



Милена о содеянном не жалеет, уверяет, что мстила не только за своего друга, но и за неудачи других «рабов азарта». Главной цели она добилась: приятеля внесли в черный список. Какие проблемы ждут саму погромщицу, пока неизвестно.