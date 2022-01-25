Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов

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В Новосибирске разъяренная леди повредила несколько автоматов, дабы не дать другу больше проигрывать там деньги.
В Новосибирске девушке пришлось сразиться с игровыми автоматами, дабы отбить у ее парня охоту к азартным играм. Как рассказывает Курьер Среда, сибирячке изрядно надоело разорительное «хобби» друга. Он пристрастился к «развлечениям» с игровыми автоматами, но юноше фатально не везло, он все глубже залезал в долги.
"Мой близкий человек проигрывал там большие деньги и с каждым разом тратил на автоматы все больше и больше", — пожаловалась девушка журналистам КП-Новосибирск. Уговоры в таких запущенных случаях не помогают. Вот она и решила действовать.
"Мой близкий человек проигрывал там большие деньги и с каждым разом тратил на автоматы все больше и больше", — пожаловалась девушка журналистам КП-Новосибирск. Уговоры в таких запущенных случаях не помогают. Вот она и решила действовать.
В букмекерскую контору «1хСтавки» решительная дама заявилась в ночь на 25 января. Просто носилась по залу и кидала различные припасенные для этого случая предметы в мониторы игровых аппаратов. Почему ее не остановила охрана, вопрос. Видимо, просто не успели среагировать, слишком стремительной и неожиданной была атака.
Милена о содеянном не жалеет, уверяет, что мстила не только за своего друга, но и за неудачи других «рабов азарта». Главной цели она добилась: приятеля внесли в черный список. Какие проблемы ждут саму погромщицу, пока неизвестно.
Милена о содеянном не жалеет, уверяет, что мстила не только за своего друга, но и за неудачи других «рабов азарта». Главной цели она добилась: приятеля внесли в черный список. Какие проблемы ждут саму погромщицу, пока неизвестно.
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