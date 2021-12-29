Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки»

Авто были еще и поцарапаны. А на некоторых, видимо, для пущей «солидности», появились надписи от лица одной из экстремистских группировок.



В Сети уже появились язвительные комментарии. Кто-то из пользователей предположил, что девушка забыла, какое именно авто у «бывшего», и на всякий случай, покоцала десяток вероятных. Полиция начала расследование инцидента.