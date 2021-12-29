Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки»

1389
2
В Замоскворечье девушка порезала шины и нанесла иные «увечья» доброму десятку машин. И этим не ограничилась…
Веселая была ночка для пока что неизвестной дамы, что от души порезвилась в Замоскворечье. А поутру они проснулись… Владельцы десятка автомобилей ужаснулись последствиям «разгула женской стихии». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как леди методично прокалывает колеса машин. Не ограничивается одним-двумя, а старательно вспарывает все четыре…
Об инциденте в Руновском переулке рассказал и показал телеканал Москва 24 и ряд Телеграм-каналов.
Об инциденте в Руновском переулке рассказал и показал телеканал Москва 24 и ряд Телеграм-каналов.
Авто были еще и поцарапаны. А на некоторых, видимо, для пущей «солидности», появились надписи от лица одной из экстремистских группировок.
В Сети уже появились язвительные комментарии. Кто-то из пользователей предположил, что девушка забыла, какое именно авто у «бывшего», и на всякий случай, покоцала десяток вероятных. Полиция начала расследование инцидента.
В Сети уже появились язвительные комментарии. Кто-то из пользователей предположил, что девушка забыла, какое именно авто у «бывшего», и на всякий случай, покоцала десяток вероятных. Полиция начала расследование инцидента.
Источник:
Ссылки по теме:
- Коллекция автоприколов в картинках
- Паспорт нон грата: почему белорусские автодилеры не хотят продавать автомобили россиянам
- Девушка показала, как идеальные фигуры из соцсетей выглядят за кадром
- Интересные фишки "Запорожца"
- Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью
21
Понравилось21
Новости партнёров