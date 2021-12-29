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Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки»

Страшная женская месть: около десятка авто пострадали этой ночью от рук «экстремистки» (2 фото)

Автор:
29 декабря 2021 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   автомобили   замоскворечье   инцидент   колеса   проткнула   экстремисты   
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В Замоскворечье девушка порезала шины и нанесла иные «увечья» доброму десятку машин. И этим не ограничилась…
Веселая была ночка для пока что неизвестной дамы, что от души порезвилась в Замоскворечье. А поутру они проснулись… Владельцы десятка автомобилей ужаснулись последствиям «разгула женской стихии». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как леди методично прокалывает колеса машин. Не ограничивается одним-двумя, а старательно вспарывает все четыре…

Об инциденте в Руновском переулке рассказал и показал телеканал Москва 24 и ряд Телеграм-каналов.
Авто были еще и поцарапаны. А на некоторых, видимо, для пущей «солидности», появились надписи от лица одной из экстремистских группировок.

В Сети уже появились язвительные комментарии. Кто-то из пользователей предположил, что девушка забыла, какое именно авто у «бывшего», и на всякий случай, покоцала десяток вероятных. Полиция начала расследование инцидента.

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Метки: Девушка   автомобили   замоскворечье   инцидент   колеса   проткнула   экстремисты   
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47k
Albert GER 45 минут назад
нет страшнее зверя чем ипанутая баба..
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13k
Владислав Грецов Минуту назад
она станет теперь очень бедной....и трудолюбивой....
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1k
Сергей Ковалев 7 минут назад
А это месть ?
Мстят за какой то поступок одному,или группе лиц.А тут машины и навряд ли их водители знают друг друга по имени. Неврастеничка. Ей должны медики заниматься.
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13k
Вася 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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39k
Сергей 19 минут назад
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71
rehbinder 24 минуты назад
Вот жеж ССССука
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4k
4ijik 51 минуту назад
Вот реально, почему больных на голову людей не лечат принудительно??? Это же просто капец. То сжигают на миллионы, потому что "устали" работать, то портят имущество. Куда мир катится???
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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