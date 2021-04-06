С приходом весны многодетная семья осталась без балкона

4 апреля многодетная омская семья пожаловалась на то, что у них упала балконная плита. "Сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там, внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас — балкон", – рассказала хозяйка квартиры.