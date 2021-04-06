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С приходом весны многодетная семья осталась без балкона

С приходом весны многодетная семья осталась без балкона (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 08:57
Сообщество : Жить в России
Метки: балкон   дети   дом   лёд   обрушение   омск   управляющая компания   
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В старом жилом фонде Омска обвалилась балконная плита, возможно, по вине коммунальщиков. Чудом никто не пострадал.

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Метки: балкон   дети   дом   лёд   обрушение   омск   управляющая компания   
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8  комментариев
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848
Евгений Час назад
А мне интересно - а если бы семья не многодетная, или вообще 1 человек в квартире жил - то это уже не новость?
з.ы. если присмотритесь - балкон частично или полностью находится под козырьком крыши, кто знает физику - поймет, вертикально вниз наледь падать не будет. Так что отвалилось от времени.
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4k
Странник 17 минут назад
Судя по фото пол балкона был деревянный. Они не видели, что там доски гнилые?
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21k
Батончик с маком 20 минут назад
Дом в хорошем районе. Там квартиры покупают и надеются под снос попасть чтоб получить хату в новостройке. Тем более что по соседству несколько подобных домов уже признаны аварийными
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−11
ковид-десидент Час назад
путин памаааагииииииии!!!
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Вероятно, обрушение произошло из-за того, что коммунальные службы не убрали с крыши наледь, которая в большом количестве упала на балкон и начала таять."
=================
Как наледь могла упасть? Крыша выступает практически на ширину балкона. К тому-же крыша наклонная, т.е. то, что с нее падает - падает не отвесно.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Только один вопрос. Семья осознавала что дому 75 лет? И что балкон аварийный?
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9k
gnyS i Davy Jones Час назад
Написано же , что многодетные они. Откуда время на осознание чего либо ?
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1k
Алексей Davy Jones 47 минут назад
А даже если и осознавала. Что эта семья должна была сделать?
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