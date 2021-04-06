С приходом весны многодетная семья осталась без балкона

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В старом жилом фонде Омска обвалилась балконная плита, возможно, по вине коммунальщиков. Чудом никто не пострадал.
4 апреля многодетная омская семья пожаловалась на то, что у них упала балконная плита. "Сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там, внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас — балкон", – рассказала хозяйка квартиры.
Оказалось, что многоквартирный дом 1945 года постройки. Семья переехала в квартиру 2 года назад. Просто счастье, что в момент обрушения ни на балконе, ни под балконом никого не находилось. А ведь в карантин на нём постоянно "гуляли" дети.
Уже на следующий день после обрушения пришла комиссия из управляющей компании, и пообещала восстановить балкон.
Вероятно, обрушение произошло из-за того, что коммунальные службы не убрали с крыши наледь, которая в большом количестве упала на балкон и начала таять.
О царь-балконах: страсть как хочется иметь свой собственный балкон
Внутренние балконы в помещениях, балконы у авто... чего только не придумают безумные любители балконов.
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з.ы. если присмотритесь - балкон частично или полностью находится под козырьком крыши, кто знает физику - поймет, вертикально вниз наледь падать не будет. Так что отвалилось от времени.
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Как наледь могла упасть? Крыша выступает практически на ширину балкона. К тому-же крыша наклонная, т.е. то, что с нее падает - падает не отвесно.