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14-летние пубертаты и бабушки — самые агрессивные пользователи рунета

14-летние пубертаты и бабушки — самые агрессивные пользователи рунета (8 фото)

Автор:
25 января 2022 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: агрессия   бабушки   интернет   исследование   комментаторы   молодежь   рунет   
2272
8

Иногда читая комментарии под своими постами становится страшно. Но это же сайт хорошего настроения, так что тут не чему удивляться.

Учеными было проведено исследование, согласно которому чаще всего агрессивные комментарии в рунете пишет молодежь от 14 до 19 лет.

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Brand Analytics проанализировал сообщения в социальных сетях и сайтах за конец 2018 года. Изучив более 6 миллионов комментариев, эксперты пришли к выводу, что чаще всего разговор на повышенных тонах на политические и игровые темы.

Среди миллионов сообщений примерно 5% содержали какую-либо агрессию. В большинстве своем люди не переходят на личности (86% комментариев), 13,9% людей переходят на личности, некоторые вымещают злобу в отношении неодушевленных предметов.

Подростки и молодежь после завершения университетов — две самые активные возрастные группы. Если вы сцепились в комментариях с оппонентом, который сбривает молочные усы и давит прыщи на теле, то лучше всего сразу ретироваться. Ученые выяснили, что самыми агрессивными в русском сегменте интернета являются молодые люди и девочки 14 лет. И это связано с тем, что в большинство социальных сетей можно зайти только с этого возраста.


При этом с возрастом агрессия у мужчин спадает, а вот женщины после 55 начинают выплескивать свои эмоции в интернет чаще, чем мужчины.


Не верите в это? Если ваши старушки не могут зайти в интернет и вам нужно по несколько раз объяснять и показывать что да как, то вас могут удивить пенсионерки из Вожеги.

Две бабушки из Вологодской области устроили онлайн-перепалку друг с другом. Все началось с опубликованного поста в сообществе "OFFLINE Вожега", который опубликовала Татьяна по поводу местной школы. В комментариях к посту грубо ответила Тамара. В итоге Тамара и Татьяна перешли на личности и не смогли угомониться. Из комментариев в социальной сети женщины перешли в реальный офлайн и встретились в суде.

71-летняя Татьяна потребовала у обидчицы выплатить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за нанесенные оскорбления в интернете.

64-летняя Тамара не осталась в стороне и оценила нанесенный вред от обидных и оскорбительных комментариев оппонентки и потребовала выплатить ей возмещение морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Судья Вожегодского района, изучив материалы судебного дела, постановил обеих пенсионерок выплатить друг другу по пять тысяч рублей. Также они обязаны выплатить затраты на возмещение судебных издержек в размере 300 рублей.

Источник:

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Метки: агрессия   бабушки   интернет   исследование   комментаторы   молодежь   рунет   
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14  комментариев
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9k
Клёст 2 часа назад
Агрессию в инет выплёскивают молокососы и старики?)
А вдруг это потому что остальные, в большинстве своем, как раз заняты работой чтобы кормить первых и платить пенсии вторым? А агрессию сбрасывают на работе, или на злость просто не остаётся сил?))
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29k
Teodor 2 минуты назад
Хорошо, хоть судья адекватный попался, да и с чувством юмора, а ведь мог бы старушенциям козью морду устроить, чтобы работать не мешали...
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3k
дед Сергей 5 минут назад
А если пенсионерка с задором пионерки?
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6k
Виктор Полчаса назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
*Собака бывает кусачей - только от жизни собачей* И это никак не зависит от возраста.
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798
Егор Терентьев 2 часа назад
"выплатить друг другу по пять тысяч рублей."

Как в старом анекдоте -
Два ковбоя. Один другому - "Хочешь, я сожру говно твоей лошади за 10 баксов?"
Сожрал.
Теперь второй первому - "А хочешь я сожру говно твоей лошади за 10 баксов?"
Сожрал.
Один другому - "А тебе не кажется, что мы за просто хрен дерьма нажрались?"
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6k
Dima 2 часа назад
В Волгоградской области нет Вожегодского района!
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