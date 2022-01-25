14-летние пубертаты и бабушки — самые агрессивные пользователи рунета

Подростки и молодежь после завершения университетов — две самые активные возрастные группы. Если вы сцепились в комментариях с оппонентом, который сбривает молочные усы и давит прыщи на теле, то лучше всего сразу ретироваться. Ученые выяснили, что самыми агрессивными в русском сегменте интернета являются молодые люди и девочки 14 лет. И это связано с тем, что в большинство социальных сетей можно зайти только с этого возраста.





При этом с возрастом агрессия у мужчин спадает, а вот женщины после 55 начинают выплескивать свои эмоции в интернет чаще, чем мужчины.





Не верите в это? Если ваши старушки не могут зайти в интернет и вам нужно по несколько раз объяснять и показывать что да как, то вас могут удивить пенсионерки из Вожеги.